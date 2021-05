Patenti di guida, le nuove proroghe per la scadenza

Siamo ancora in una situazione molto delicata per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, a partire dal mese di febbraio dello scorso anno, e pare non darci tregua. Proprio per questo motivo, ancora oggi dobbiamo rispettare determinate restrizioni che servono per contenere il più possibile i contagi da Covid-19 e per evitare quindi un peggioramento della situazione, con conseguenti chiusure e lockdown, pesanti anche dal punto di vista psicologico e economico per tutti i cittadini.

In questo scenario, anche il settore auto ha subito delle conseguenze non di certo rosee, in effetti lo scorso anno il calo delle immatricolazioni è arrivato ad un livello senza precedenti. Oggi finalmente i numeri si stanno riprendendo, nonostante a gennaio 2021 la situazione fosse ancora abbastanza critica. Un argomento che sta molto a cuore agli automobilisti oggi riguarda eventuali proroghe per il rinnovo della patente (e non solo, si parla ad esempio anche di revisione e bollo auto), vista la situazione.

Come sappiamo, lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 31 luglio 2021, la campagna vaccinale continua senza sosta, ma anche le restrizioni non cessano, nonostante siano state in parte allentate dal Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2021. La proroga dello stato di emergenza ha introdotto un rimando anche per il rinnovo patenti, che potranno essere ritenute valide oltre la loro data di scadenza.

Rinnovo patente: la proroga

Nuovi rimandi introdotti dal Decreto sia per quanto riguarda la validità dei documenti che servono a coloro che stanno frequentando la scuola guida per ottenere la propria patente, sia per chi ha il documento scaduto o in scadenza a breve.

Oggi tutti coloro che devono rinnovare la patente possono programmare la visita con più calma, rimandandola se in questo momento non possono farla o preferiscono evitare, senza rischiare di dover pagare una sanzione perché viaggia con patente scaduta.

Scuola guida: le proroghe legate al Covid-19

Tutti i giovani che invece sono iscritti presso un’autoscuola per conseguire la loro patente di guida, e quindi stanno seguendo le lezioni di teoria o svolgendo le prove di guida, potranno beneficiare di un’altra novità. Il Ministero dei Trasporti ha infatti stabilito anche in questo caso una proroga legata alla situazione epidemiologica Covid-19; le scuole guida hanno subito chiusure e continui rallentamenti a causa delle misure restrittive per il contenimento dei contagi, vedendosi costrette a ridurre la loro attività.

Per questo motivo quindi, chi ha presentato la domanda tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, oggi può fare l’esame di teoria entro un anno dalla data di accettazione, e non i 6 mesi standard a cui siamo abituati. Nuova proroga anche per il foglio rosa, tutti i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 saranno validi fino al 29 ottobre 2021.

Proroghe per il rinnovo patente

Le proroghe in base alla scadenza della patente:

scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020, patente valida fino al 29 ottobre 2021 ;

; scadenza tra 30 dicembre 2020 e 30 giugno 2021, patente valida fino a 10 mesi dopo la scadenza;

dopo la scadenza; scadenza tra 1 e 31 luglio 2021, patente valida fino al 29 ottobre 2021.

Patente rilasciata in Italia e valida per circolare nei Paesi dell’UE, le proroghe: