L’emergenza cororonavirus ha colpito anche il mondo delle patenti: a causa del Covid-19 moltissimi automobilisti non hanno infatti potuto rinnovare le licenze di guida in scadenza.

Di seguito troverete una guida completa sull’argomento patente scaduta e coronavirus: tutto quello che c’è da sapere sulle norme che regolano la validità delle patenti.

Ho la patente scaduta dal 31 gennaio 2020: cosa è cambiato con il coronavirus?

Tutte le patenti scadute dal 31 gennaio 2020 hanno la validità prorogata fino al 31 dicembre 2020 ma solo in Italia.

Ho la patente scaduta dal 31 gennaio 2020 e devo guidare all’estero. Cosa devo fare?

Rinnovarla. All’estero la proroga della validità delle patenti scadute dal 31 gennaio 2020 non è riconosciuta.

Ho la patente scaduta dall’1 febbraio al 31 agosto 2020: cosa è cambiato con il coronavirus?

Tutte le patenti scadute dall’1 febbraio al 31 agosto 2020 hanno la validità prorogata 7 mesi dopo la scadenza normale in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea che applicano il Regolamento 2020/698 del 25 maggio 2020 (art. 3 paragrafo 1).

In quali paesi dell’Unione Europea la proroga di 7 mesi non è riconosciuta?

Se avete la patente scaduta dall’1 febbraio al 31 agosto 2020 e dovete guidare nei seguenti Paesi dell’Unione Europea dovete rinnovarla in quanto la proroga in quelle nazioni non è riconosciuta: