Patente di guida europea, dove puoi utilizzarla

Viaggiare in automobile in altri Paesi europei si può, ma è importante prima assicurarsi che la propria patente di guida sia valida nei Paesi UE in cui si ha intenzione di andare, oltre che l’assicurazione della propria auto. Come facciamo a sapere se la nostra patente di guida è utilizzabile in altri territori all’interno dell’Unione?

Patente di guida europea: riconoscimento e validità

Se la patente di cui sei in possesso è stata rilasciata da uno dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, allora la puoi utilizzare in tutto il territorio dell’UE. L’unica cosa da controllare prima di partire, ovviamente, è che il tuo documento sia ancora valido e non scaduto. Se però ti accorgi che la tua patente scadrà proprio nel momento in cui sarai in viaggio all’estero, allora ricorda che il documento perderà automaticamente la sua validità e non potrà essere riconosciuto in nessun altro Paese UE. Se hai una patente o un certificato provvisori per qualsiasi motivo, non puoi guidare in un Paese diverso da quello in cui risiedi.

Patente di guida europea formato standard

Tutte le patenti rilasciate nell’Unione Europea, a partire dal 2013, hanno lo stesso formato: si presentano come una sorta di carta di credito in plastica, hanno maggiore protezione della sicurezza e un unico formato standard per tutta l’Europa. Le patenti con il vecchio formato non sono interessate dalla nuova normativa e infatti vengono tutte man mano sostituite con un documento nel nuovo formato standard nel momento del rinnovo o comunque sicuramente entro e non oltre il 2033.

In Europa le categorie di patenti di guida riconosciute sono le seguenti: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Per alcune categorie di veicoli, in alcuni Paesi dell’Unione Europea si applicano dei limiti di età diversi rispetto a quelli italiani per guidare determinate categorie di veicoli. Un esempio è l’età per conseguire il patentino per ciclomotori: 14 anni in Italia, 16 anni in Belgio. Ovviamente un adolescente italiano in Belgio non potrà guidare il motorino fino al compimento del 16esimo anno (non dovrà fare un nuovo esame di guida in questo Paese).

Patente di guida europea: due casi specifici

Chi ha una patente di guida europea ottenuta in sostituzione alla propria patente extra-UE perché vive in un nuovo Paese europeo, allora ha la possibilità di guidare liberamente in tutta l’Unione. Se invece si è in possesso di una patente rilasciata in un territorio extra-UE, allora è necessario contattare le autorità, il consolato o l’ambasciata.

Patente di guida europea: smarrimento o furto all’estero

Nel caso in cui tu perda o ti venga rubata la patente di guida durante un viaggio all’estero, allora è necessario rivolgersi alla Polizia Locale, al consolato o all’ambasciata del proprio Paese per fare la denuncia. Il consolato deve contattare le autorità nazionali che hanno rilasciato la patente di guida, in seguito la Polizia può rilasciare un documento provvisorio per guidare nel Paese estero in cui ci si trova per un periodo di tempo limitato (lavoro o vacanza). La sostituzione della patente può essere richiesta solo nel Paese in cui hai la residenza, tutti i certificati e le patenti provvisori che vengono rilasciati per sostituire i documenti smarriti o rubati non vengono riconosciuti automaticamente negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Questo significa che se risiedi in Italia e vuoi visitare la Germania e la Francia (ad esempio) e perdi la patente all’inizio del viaggio (ad esempio in Germania) chiaramente rischi di prendere una multa se vieni fermato dalla Polizia. Per questo ti devi rivolgere all’ambasciata italiana in Germania e denunciare lo smarrimento alla Polizia Locale. Questi forniscono un certificato che attesta che si è legittimi titolari di una patente di guida italiana. Ma nel momento in cui decidi di spostarti in Francia, devi prima contattare le autorità e chiedere il riconoscimento del certificato provvisorio rilasciato.