Patente caravan, quali tipologie esistono e quale serve

La patente del caravan crea confusione per le persone che si avvicinano al mondo delle roulotte, vediamo innanzitutto che quest’ultima è catalogata come rimorchio, e per rimorchi leggeri si intendono quelli con peso inferiore a 750 kg.

Patente B caravan: la massa che posso trainare

Chi è in possesso di patente B di qualsiasi tipologia può guidare autoveicoli con una massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3.5 tonnellate. Nel caso in cui si voglia trainare un rimorchio con una massa superiore a 750 kg, come nel caso del caravan, allora è possibile farlo solo se in complesso non si vadano a superare le 3.5 tonnellate, la somma dell’autoveicolo e del caravan quindi in tutto non deve essere maggiore a 3.500 kg, altrimenti serve una patente diversa da quella di categoria B.

Patente B96 caravan: la massa che posso trainare

Questa tipologia di patente è stata introdotta il 19 giugno 2013 a seguito della direttiva europea CE 2006/126, emessa con lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale. È possibile quindi conseguire il codice 96 a fianco della patente B, che dà la possibilità di guidare complessi di veicoli con massa totale inferiore o uguale a 4.250 kg. Per avere la patente B96 non serve un esame di teoria ma solo quello di guida pratica, che viene effettuato con una motrice di categoria B con doppi pedali e un rimorchio di peso maggiore a 750 kg. Il peso totale del treno per l’esame della patente B96 deve essere compreso tra i 3.500 kg e i 4.250.

Dal 2015 è necessario un veicolo con i doppi pedali, al contrario di prima, per questo è assolutamente necessario appoggiarsi ad un’autoscuola attrezzata. Di solito all’esame vengono richieste alcune manovre utili per dimostrare di aver dimestichezza nella guida del veicolo, quindi accelerare e decelerare, frenare, cambio di corsia, parcheggio, spazio di frenata e frenata/schivata, sgancio e riaggancio di un rimorchio dal veicolo a motore.

Patente BE caravan: la massa che posso trainare

Prima dell’introduzione della patente B96 c’era una sola opzione nel caso in cui il treno fosse superiore a 3.5 tonnellate di massa complessiva, ovvero la patente BE. Con questa tipologia di patente si può guidare una motrice di categoria B, con massa superiore o uguale a 3.5 t, e un rimorchio con massa non superiore o uguale a 3.5 t, per un peso complessivo che non sia superiore a 7.000 kg.

La patente BE deve essere fatta in autoscuola e prevede sia l’esame teorico (orale) che quello pratico di guida. Il treno per l’esame deve avere le peculiarità che seguono:

motrice di categoria B e rimorchio con massa limite maggiore od uguale a 1000 kg;

massa massima autorizzata del complesso maggiore o uguale 4.250 kg ma inferiore o uguale a 7.000 kg;

altezza e larghezza del rimorchio uguali a altezza e larghezza della motrice;

la motrice usata per sostenere l’esame pratico deve essere dotata di doppi pedali.

Qual è la patente migliore per il caravan?

A questa domanda non c’è una risposta univoca, dipende dalle esigenze. Come abbiamo visto potrebbe bastare anche la patente B normale, ovviamente in base all’auto che usi come motrice, se si tratta di un grosso SUV ad esempio la B non basta e probabilmente anche la patente B96 potrebbe non bastare, nel caso in futuro si abbia intenzione di crescere di dimensioni, e quindi in questo caso è meglio procedere con la patente BE. Se sai che non ti allargherai allora puoi fermarti alla B96.