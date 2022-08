Le auto Opel sono apprezzate da chi cerca robustezza e sostanza ma sono anche ricche di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano gli accessori tecnologici della Casa tedesca.

Opel: la tecnologia sigla per sigla

Adaptive cruise control

Il cruise control adattivo (Adaptive cruise control) regola la velocità in base al veicolo in marcia che precede. La funzione Stop&Go permette di rallentare la vettura fino all’arresto completo: una soluzione molto utile quando ci si trova in coda.

AFU

Il sistema AFU è l’assistente alla frenata d’emergenza: un dispositivo che in caso di pericolo applica la massima potenza frenante anche se il pedale non è stato premuto a fondo.

AT8

La sigla AT8 identifica il cambio automatico a 8 rapporti.

AWD

La sigla AWD identifica le Opel a trazione integrale.

BEV

La sigla BEV identifica le Opel elettriche.

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

FWD

La sigla FWD identifica le Opel a trazione anteriore.

Hill Assist

La tecnologia Hill Assist aiuta il conducente a rimettersi in moto in salita. Immobilizza il veicolo per circa 2 secondi, lasciando il tempo di passare dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.

Intelli-vision

Il sistema Intelli-vision utilizza quattro telecamere per produrre un’immagine in tempo reale e in HD della zona intorno alla vettura. Passando da una telecamera all’altra, consente di vedere chiaramente eventuali veicoli in avvicinamento.

Intelligrip

Intelligrip è un sistema Opel di controllo attivo della trazione che permette alla vettura di mantenere la stabilità e di avere sempre una trazione ottimale su ogni superficie.

Lane Positioning Assist

Il Lane Positioning Assist funziona con l’aiuto di una telecamera che identifica le linee di delimitazione della strada. Il sistema posiziona il veicolo all’interno della carreggiata nel punto desiderato dal conducente.

MT5

La sigla MT5 identifica il cambio manuale a cinque marce.

MT6

La sigla MT6 identifica il cambio manuale a sei marce.

Night Vision

Night Vision – attraverso una telecamera infrarossi nella griglia anteriore – rileva pedoni e animali al buio sulla strada fino a 100 metri di distanza.

Opel Connect

Opel Connect è un pacchetto di servizi legati alla connettività e alla sicurezza.

Park Assist

Il sistema Park Assist aiuta a trovare un parcheggio adatto alle dimensioni del veicolo e, dopo che il posto è stato individuato, effettua una manovra automatica (sia negli spazi ristretti che nei parcheggi a pettine).

PHEV

La sigla PHEV identifica le Opel ibride plug-in benzina.