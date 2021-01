Noleggio auto, cosa sapere per una riconsegna senza costi aggiuntivi

Noleggiare un’auto a breve termine è una possibilità interessante per chi viaggia e non ha sempre la possibilità di portarsi la propria vettura. Si tratta di una scelta molto comoda e utile per differenti motivi e necessità. È differente dal noleggio a lungo termine, perché è una formula che può essere richiesta anche solo per alcuni giorni (o meno).

Quando è consigliato il noleggio a breve termine

Può essere utile:

se si ha la patente, ma non un’auto propria con cui viaggiare;

dopo un viaggio in pullman, treno o aereo;

quando la propria auto non è utilizzabile per differenti motivi.

Vediamo come riconsegnare la macchina senza che si presentino imprevisti snervanti.

Noleggio auto: controllare il contratto

La prima cosa da fare è verificare ogni clausola del contratto, si tratta infatti di un documento molto importante, da rispettare in ogni sua voce, se non si vuole rischiare di incorrere in costi aggiuntivi alla riconsegna del veicolo. Leggete attentamente il contratto di noleggio auto e evitate qualsiasi inconveniente. Non dimenticate che la società indica anche la data, l’ora e il luogo in cui restituire la vettura al termine del periodo concordato.

Riconsegnare in tempo l’auto a noleggio

Altra cosa da non dimenticare, anche se sembra scontato, è non riconsegnare mai la vettura alla società di noleggio oltre l’orario previsto nel contratto. Questo infatti consente di risparmiarsi eventuali costi aggiuntivi, oltre che evitare un problema al noleggiatore e ai successivi clienti, che contano sulla puntualità per poter consegnare (e ricevere) il proprio veicolo quando previsto. Il cliente che viene dopo di voi, infatti, se consegnate l’auto in ritardo, deve aspettare prima di poterla ricevere.

Come evitare spese aggiuntive nel noleggio auto: cercare la stazione di servizio più vicina

Prima di riconsegnare l’auto presa a noleggio a breve termine, bisogna fare rifornimento di carburante. Per questo motivo potrebbe essere molto utile cercare la stazione di servizio più vicina al punto di consegna. Nel caso di noleggio a breve termine infatti ogni vettura deve obbligatoriamente essere consegnata rifornita al massimo (dovrebbe sempre essere previsto da contratto). Chi consegna l’auto alla società di noleggio senza prima provvedere a fare il pieno potrebbe dover pagare molto di più di un rifornimento completo alla pompa di benzina. Le società di noleggio infatti possono applicare una tassa per litro, sicuramente superiore al reale prezzo del carburante.

Prima di consegnare l’auto a noleggio, controllala minuziosamente

Evita di lasciare i tuoi oggetti personali in macchina, ricorda infatti che la vettura verrà consegnata ad altri clienti dopo di te (in alcuni casi immediatamente) e quindi potresti perdere i tuoi oggetti per sempre. Altro controllo da fare è senza dubbio quello sull’eventuale presenza di danni esterni o interni. Nel caso in cui ci siano dei “problemi”, graffi, ammaccature, malfunzionamenti, prendi nota per segnalarle alla società di noleggio (se necessario scatta delle foto) in modo da evitare addebiti illeciti.

Per qualsiasi dubbio, contatta la società di noleggio

Nel caso di incertezze sulle modalità di riconsegna del mezzo, il consiglio è senza alcun dubbio contattare la compagnia di noleggio auto a breve termine, che può rispondere a qualsiasi domanda. Abbiamo cercato di riassumere i consigli più utili per risparmiare tempo e denaro durante la riconsegna di un veicolo noleggiato per un breve periodo, senza avere alcuna preoccupazione e evitando imprevisti.