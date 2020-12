Noleggio auto, come scegliere la categoria giusta per le proprie esigenze

Non sempre è semplice scegliere l’auto giusta da noleggiare, soprattutto perché le compagnie di autonoleggio non hanno un unico modo per catalogare le vetture e quindi una macchina può rientrare in differenti categorie a seconda del Paese in cui si noleggia. Così decidere l’auto giusta per il proprio viaggio può essere molto complesso, soprattutto quando si vuole risparmiare.

Vediamo quindi di evidenziare i parametri su cui generalmente si basano le compagnie per includere un’auto in una determinata categoria. Quando si noleggia una macchina online di solito non si può scegliere il modello esatto, ma solo la categoria di auto e le caratteristiche garantite, cioè quelle di cui si ha assolutamente bisogno, come:

il numero di passeggeri;

la capienza del vano bagagli;

il numero di porte.

Poi può capitare che l’auto presa a noleggio sia esattamente quella scelta durante la prenotazione, ma non è detto. Può anche capitare, una volta sul posto, di poter richiedere espressamente un’auto specifica, se fa parte dello stesso gruppo e se è disponibile.

Auto a noleggio: scegliere in base alla dimensione dei bagagli

Quando si cerca un’auto da noleggiare, viene indicata sempre la capienza massima del bagagliaio, e quindi il numero di valigie grandi e piccole che può contenere, oltre al numero di passeggeri. Convenzionalmente per valigia grande intendiamo quella “da stiva” per i voli (circa 78 x 53 x 34 cm). Il bagaglio piccolo è invece quello considerato bagaglio a mano (52 x 35 x 24 cm circa).

Vediamo le categorie di auto a noleggio: