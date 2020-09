Noleggio auto a breve termine, di cosa si tratta

Il noleggio dell’auto a breve termine serve nel momento in cui si ha intenzione di fare un viaggio, lungo o breve, e non si ha la possibilità di portare con sé la propria vettura, per svariati motivi. È una scelta molto comoda, che si rileva utile in differenti casi e per varie necessità. Al contrario del noleggio a lungo termine, quello a breve termine è un’opzione che viene presa in considerazione da chi ha bisogno di una macchina per pochi giorni o meno.

Noleggio auto a breve termine: quando è utile

Il noleggio della macchina per brevi periodi può essere necessario in differenti casi:

dopo un viaggio in treno, pullman o aereo, quando bisogna spostarsi in una destinazione che non è ben servita dai mezzi pubblici;

quando si ha la patente, ma non un’auto propria;

la tua vettura non è utilizzabile perché con assicurazione o bollo scaduto, oppure perché vecchia e inaffidabile o ancora perché è in riparazione dal meccanico;

Come si procede per noleggiare un’auto a breve termine

Il noleggio dell’auto si può richiedere direttamente in un’agenzia di noleggio oppure in aeroporto, o si può fare la procedura online. Con internet è molto semplice, basta andare sul sito scelto, indicare luoghi di partenza e destinazione, date e orari. Solitamente si può scegliere anche la vettura che si intende noleggiare, si può quindi confermare; tutto il procedimento in genere è semplice e intuitivo.

Il noleggio a breve termine spesso può essere un’opzione molto conveniente, vi sono differenti compagnie serie, con tanti anni di esperienza, che offrono auto affidabili e a prezzi competitivi. Su internet è possibile anche confrontare differenti compagnie di noleggio, prima di scegliere quella più conveniente. Il costo del servizio viene indicato prima della conferma da parte dell’utente, sia se ci si reca in sede, sia provvedendo al noleggio a breve termine online.

Noleggio auto a breve termine: quali sono i vantaggi?

Vi sono differenti benefici di cui si può godere noleggiando una vettura per brevi periodi, vediamo i principali:

nei viaggi, non c’è alcun limite per i bagagli;

si possono dividere le spese dell’auto con gli altri passeggeri;

si può utilizzare un’auto, senza dover pagare l’assicurazione e il bollo;

si può scegliere l’auto che si preferisce.

Quando si viaggia per turismo e piacere, ad esempio, è possibile prendere in prestito la macchina per visitare differenti località insieme alla propria famiglia o agli amici. Un’altra cosa molto importante da considerare è che si può decidere di viaggiare scegliendo l’auto che si preferisce, in base al modello, alla grandezza, al comfort, all’affidabilità, ai costi. Ogni agenzia di noleggio auto a breve termine mette a disposizione differenti vetture per i propri clienti. Alcune compagnie danno la possibilità di affittare la macchina anche per recarsi all’estero.