Noleggio auto a lungo termine senza anticipo: come funziona?

Quando si decide di comprare una macchina nuova, sono tante le voci di costo a cui bisogna andare incontro, senza alcun dubbio. E non parliamo solo della spesa iniziale, dei canoni mensili di un finanziamento o delle eventuali maxi rate finali. Ci sono da considerare anche le spese legate al bollo auto, all’assicurazione e alla manutenzione del veicolo, che ha delle specifiche esigenze, che è importante considerare.

Ecco i motivi principali per cui oggi sono sempre di più le aziende e i privati che scelgono come opzione il noleggio auto a lungo termine, per i grandi vantaggi di natura economica che comporta, ma non solo. Il primo a cui pensare è senza alcun dubbio non avere del capitale immobilizzato, poi viene la possibilità di avere invece la certezza di un canone mensile fisso da pagare. Vediamo quindi di che cosa si tratta e come funziona il noleggio auto a lungo termine senza anticipo.

Noleggio auto a lungo termine senza anticipo: di che cosa si tratta?

Questa è una particolare formula contrattuale che permette di avere a disposizione un’auto a scelta, per un periodo minimo di 24 mesi, e consente al contraente di pagare solo il canone mensile fisso, senza dover versare nessuna somma iniziale (anticipo appunto) e senza dover nemmeno pagare la maxi rata finale.

Questo significa che si può decidere di scegliere l’auto che si desidera, configurandola in base alle proprie esigenze e necessità, viaggiando quindi senza alcun tipo di pensiero, ovviamente in sicurezza e senza l’onere del versamento di un anticipo, che spesso si rivela una somma piuttosto consistente.

Noleggio senza anticipo: i motivi per cui conviene

Come abbiamo detto in apertura, spesso i costi di gestione di una qualsiasi tipologia di auto sono un limite per chi ha bisogno o desidera un nuovo veicolo. Rappresentano infatti un’incognita e sicuramente non di poca entità. A questi poi bisogna sommare l’importo iniziale del veicolo, se si decide di comprarlo. Ecco perché uno dei vantaggi del noleggio auto a lungo termine senza anticipo è proprio quello di non dover pagare alcuna somma iniziale e di non dover subire alcun immobilizzo di capitale, dei punti di forza certamente da non sottovalutare.

Tutti i costi sono predeterminati e fissi e rientrano nel canone mensile che ogni contraente paga e che viene deciso sin dall’inizio, quando si stipula il contratto. Una volta arrivati alla data di scadenza, è possibile rinnovare il contratto, cambiare auto o restituirla, senza correre il rischio della svalutazione del proprio mezzo, altro grandioso vantaggio.

A chi è dedicato il noleggio auto a lungo termine

Spesso ci si chiede se questo tipo di contratto sia una formula conveniente per tutti o solo per alcuni soggetti. Chiariamo la questione: innanzitutto bisogna sottolineare che i benefici di natura economica e fiscale di questa tipologia di contratto non sono più indicati solo per aziende e possessori di partita IVA, ma anche per i privati che vogliono evitare sprechi.

Si tratta di una delle soluzioni più innovative, che consente di trovarsi sempre alla guida di auto nuove, sicure e performanti, ottime anche per percorrere lunghe distanze ogni anno, e soprattutto con la certezza di avere un costo fisso per tutta la durata del contratto di noleggio a lungo termine senza anticipo. I professionisti e chi ha partita IVA hanno anche il vantaggio legato alle detrazioni e alle deduzioni previste per la categoria.