Multe, quali sono quelle che arrivano a casa

A volte, guidando la propria auto, ci rendiamo conto di aver commesso un’infrazione e quindi restiamo in attesa della punizione che tanto temiamo, in questo ci si aspetta che arrivi la multa a casa. Vediamo quali sono in particolare quelle che arrivano via posta.

Multe a casa: quanti giorni per la notifica?

Il termine è di 90 giorni, anche se ci sono dei casi in cui può variare. Per Legge non può decorrere un periodo di tempo più lungo di questo per la contestazione dell’infrazione, il termine viene calcolato dal momento in cui il trasgressore ha violato il Codice della Strada. Ai fini del rispetto del termine si considera però il momento in cui la Polizia spedisce il verbale, non quello in cui ricevi si riceve a casa, ma quello esatto nel quale viene portato all’ufficio postale per l’invio della raccomandata. Quindi in realtà ai 90 giorni si deve aggiungere anche il tempo necessario al postino per consegnare la posta, tra i 6-7 giorni al massimo.

Quali sono le multe che arrivano a casa?

La regola prevede la possibilità di contestazione immediata per ogni multa, oggi però vi sono in effetti moltissime eccezioni, per questo i termini della questione si sono praticamente capovolti e quindi la maggior parte delle contravvenzioni viene contestata in modalità differita.

Nel Codice della Strada possiamo trovare l’elenco di tutti i casi in cui le multe vengono spedite direttamente all’indirizzo del proprietario dell’auto, non arrivano infatti direttamente al conducente (se dovesse essere un’altra persona) perché gli agenti della Polizia ovviamente non ne conoscono l’identità. Vediamo i casi specifici in cui la multa arriva a casa: