Le monovolume sono una razza in via d’estinzione: una decina di anni fa le MPV rappresentavano oltre il 10% del mercato mentre oggi incidono solo per il 2% sul totale delle immatricolazioni in Italia.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le monovolume in commercio, vetture che ancora oggi rappresentano – grazie al cofano corto e all’eccellente sfruttamento dello spazio interno – la soluzione migliore per le famiglie e per chi cerca praticità.