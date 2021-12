Qual è il momento migliore per acquistare un’auto?

Nel mondo delle auto ci sono dei periodi più o meno favorevoli per cambiare la propria auto. Sembra strano, ma è davvero così. Il motivo è molto semplice: i produttori del settore delle quattro ruote rinnovano i loro modelli a listino costantemente e ci sono alcuni periodi dell’anno in particolare in cui è più facile usufruire di sconti, promozioni, offerte e incentivi invitanti e convenienti per poter comprare la macchina nuova. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo.

Comprare l’auto nuova: dicembre è conveniente

La fine dell’anno è uno dei migliori momenti per cambiare macchina e acquistarne una nuova. In genere infatti tutti i costruttori desiderano smaltire le vetture che sono rimaste invendute durante i mesi precedenti per poter fare posto a modelli completamente nuovi oppure a restyling di auto già presenti a listino. Ci sono anche le concessionarie che in questo periodo devono raggiungere i target di vendite che hanno prefissato con le Case auto all’inizio dell’anno. È un periodo favorevole per comprare l’auto, in quanto il venditore è più disposto a trattare sul prezzo, per poter vendere.

Comprare l’auto a fine mese: cosa bisogna sapere

Anche alla fine di ogni mese è bene cambiare macchina, altro momento favorevole durante l’anno. È possibile risparmiare denaro beneficiando di importanti sconti messi a disposizione delle concessionarie, che chiaramente devono arrivare agli obiettivi di vendita imposti. Anche la fine del trimestre finanziario è un altro periodo positivo per cambiare auto e comprarne una nuova, le concessionarie generalmente sono sotto pressione, i produttori spingono per il raggiungimento dei target di vendita imposti.

Settembre è il mese peggiore per cambiare auto

Evita il mese di settembre per comprare la macchina nuova, in questo periodo infatti, in genere, alla fine dell’estate, ogni produttore lancia sul mercato restyling di vecchi modelli, auto rinnovate nelle dotazioni e nell’estetica. E questo significa che, se si vuole una vettura all’ultimo grido, appena lanciata, bisogna essere disposti a trattare in maniera ferrea col venditore, con margini di risparmio praticamente inesistenti. Il mese di dicembre è sempre quello in cui invece bisogna approfittare per ottenere sconti più convenienti.

Alta stagione: fate attenzione

Cerchiamo di comprendere il termine ‘alta stagione’ riferito all’auto nuova: se il più grande desiderio che avete è quello di comprare una macchina nuova cabrio, allora non compratela in primavera/estate. Si tratta dei modelli più richiesti quando fa caldo e quindi con prezzi più alti (come le camere di un hotel in una località di mare in pieno agosto). Attendete piuttosto l’arrivo dell’inverno, per sfruttare la vostra cambio l’estate successiva, lasciandola in garage nel frattempo che le temperature consentono di utilizzarla: è possibile riuscire ad ottenere sconti importanti sul prezzo finale.

Conclusioni

Dicembre è in assoluto il mese migliore per comprare una macchina nuova, ormai questo è chiaro. Anche la fine del mese è un altro dei momenti migliori, in cui si può fare l’affare. I concessionari infatti hanno interessa a raggiungere gli obiettivi di vendita imposti. Settembre, come abbiamo visto, è il peggiore dei mesi in cui si può valutare l’acquisto di una nuova auto, quindi evitatelo assolutamente, a meno che non ne abbiate assoluta esigenza. Ricordate quali possono essere i periodi di alta stagione in base al modello di auto che state cercando e evitatelo, perché i prezzi potrebbero essere davvero molto più alti rispetto ad altri mesi dell’anno, in cui la richiesta di quello stesso modello che voi tanto desiderata cala.