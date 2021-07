Mercedes, la tecnologia sigla per sigla

Mercedes è un brand amato dagli automobilisti di tutto il mondo: un marchio versatile presente in quasi tutti i segmenti con proposte eleganti e/o sportive ricche di tecnologia capace di trionfare anche nel motorsport.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici presenti sulle auto Mercedes.

4MATIC

Le Mercedes 4MATIC sono quelle dotate della trazione integrale.

A

Active Lane Keeping Assist

L’Active Lane Keeping Assist interviene in caso di abbandono involontario della corsia di marcia.

Air-Balance

Il pacchetto Air-Balance permette di profumare in maniera personalizzata l’abitacolo della vettura.

Air Body Control

Le sospensioni pneumatiche Air Body Control possono essere regolate a scelta con una taratura più sportiva o più confortevole.

Airmatic

Con la sigla Airmatic Mercedes indica le sospensioni pneumatiche.

Attention Assist

L’Attention Assist evita possibili colpi di sonno grazie a segnali visivi e acustici.

B

Blind Spot Assist

Il Blind Spot Assist è il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco.

Blind Spot Assist attivo

Il Blind Spot Assist attivo controlla mediante sensori radar orientati lateralmente all’indietro le zone laterali del veicolo non visibili al guidatore. Una spia di avvertimento integrata negli specchi retrovisori esterni richiama l’attenzione del guidatore su eventuali veicoli presenti nella zona sorvegliata. Quando viene attivato l’indicatore di direzione per effettuare il cambio di corsia viene inoltre emesso un segnale ottico e acustico di avvertimento. Se viene riconosciuto un pericolo di collisione laterale, al fine di evitare l’impatto può essere eseguito un intervento frenante per correggere la traiettoria di marcia. Prima di un intervento frenante per correggere la traiettoria di marcia il Blind Spot Assist attivo valuta lo spazio libero in direzione di marcia e lateralmente.

Brake Assist attivo

Il Brake Assist attivo aiuta a evitare incidenti con veicoli che precedono e con pedoni in attraversamento o a mitigarne le conseguenze.

C

Car-to-X

Le auto collegate in rete tramite Car-to-X rilevano automaticamente le situazioni di pericolo e scambiano queste informazioni tra di loro.

Collision Prevention Assist Plus

Il sistema Collision Prevention Assist Plus avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o l’ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza. In caso di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica.

Comand Online

Il Comand Online è un sistema multimediale di infotainment.

Comfortmatic

Comfortmatic è il climatizzatore automatico Mercedes.

D

DAB

La radio digitale DAB riceve programmi radiofonici in digitale terrestre con un’antenna integrata nel lunotto e un sintonizzatore digitale.

Digital Light

Il sistema Digital Light Mercedes proietta segnali sull’asfalto per migliorare la sicurezza.

Distronic

Il Distronic è il sistema attivo alla regolazione della distanza.

Dynamic Select

Il sistema Dynamic Select permette di selezionare diversi setup per la dinamica di marcia.

E

Easy-Pack

L’Easy-Pack è il portellone posteriore ad apertura e chiusura elettrica.

Energizing

Il pacchetto Energizing riunisce una serie di equipaggiamenti premium che permettono di affrontare lunghi viaggi in totale relax.

EQ-BOOST

La sigla EQ-Boost identifica le Mercedes mild hybrid.

EQ-POWER

La sigla EQ-Power identifica le Mercedes ibride plug-in.

F

Frigobox

Il frigobox consente di conservare nella vettura bevande e cibi freschi.

H

Hands-free Access

La funzione Hands-free Access consente di aprire e chiudere il cofano del bagagliaio in modo completamente automatico, senza usare le mani.

K

Keyless-Go

Il pacchetto Keyless-Go permette di aprire, avviare e chiude l’auto con la chiave elettronica.

Keyless Start

Il Keyless Start permette di avviare il motore con la semplice pressione di un pulsante.

Kneebag

Il kneebag – l’airbag per le ginocchia – si apre sotto il piantone dello sterzo per ridurre il rischio di lesioni alle ginocchia e nella parte inferiore delle gambe del guidatore.

L

Lane Tracking Package

Il pacchetto Lane Tracking Package comprende il sistema antisbandamento attivo e il Blind Spot Assist.

Live Traffic Information

Il Live Traffic Information consente di ricevere dati sul traffico in tempo reale.

LTE Advanced

LTE Advanced è il modulo di comunicazione per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect.

M

Magic vision control

Il Magic vision control è un sistema di lavaggio del parabrezza composto da spazzole del tergicristallo riscaldate dotate di piccoli fori dai quali fuoriesce il liquido detergente o l’acqua.

MBUX

MBUX è il sistema multimediale Mercedes.

Mercedes me connect

Mercedes me connect consente ai clienti di essere sempre connessi al veicolo.

Multibeam LED

I fari Multibeam LED presentano LED attivabili singolarmente.

Multicontour

I sedili Multicontour montano cuscini d’aria integrati con funzione massaggio che permettono ampie possibilità di regolazione.

O

OLED

OLED – acronimo di “organic light emitting diode” – è una tecnologia che utilizza strati sottilissimi di materiale organico elettroluminescente disposti su una lastra di vetro. Una soluzione che garantisce un fascio luminoso molto omogeneo in tutte le direzioni.

P

Pacchetto chauffeur

Con il pacchetto chauffeur della Mercedes classe S è possibile spostare il sedile lato passeggero e rimuovere anche il poggiatesta, lasciando così una migliore visuale sulla strada al passeggero posteriore seduto su questo lato. Senza dimenticare il poggiapiedi estraibile dietro il sedile lato passeggero.

Parktronic

Il Parktronic è un sistema di assistenza al parcheggio composto da sensori a ultrasuoni.

Pre-Safe

Il sistema Pre-Safe sfrutta il tempo che precede il rischio di un incidente, mettendo in atto una serie di interventi che possono ridurre le sollecitazioni a carico dei passeggeri.

Pre-Safe impulse side

Il Pre-Safe impulse side è in grado di preparare a un impatto laterale i passeggeri anteriori imprimendo loro un impulso laterale, riducendo così il rischio di collisioni. Il sistema li allontana dal lato esposto all’urto, spingendoli verso il centro per mitigare le conseguenze dell’impatto laterale.

Pre-Safe Plus

Il Pre-Safe Plus è in grado di rilevare un possibile tamponamento imminente e di allertare di conseguenza i conducenti che seguono attivando le luci posteriori di emergenza con una frequenza di lampeggio più rapida. Allo stesso tempo mantiene in posizione l’auto ferma per impedire che venga spinta in avanti, riducendo così le sollecitazioni sui passeggeri e il rischio di collisioni conseguenti. Appena prima dell’impatto si possono anche attivare i pretensionatori Pre-Safe reversibili.

R

RDK

Il sistema RDK è quello che si occupa di monitorare la pressione degli pneumatici.

S

Speed limit assist

Il sistema Speed limit assist con l’ausilio di una telecamera legge i cartelli stradali con il limite di velocità e lo visualizza sul display della strumentazione.

T

Tempomat

Il Tempomat accelera e decelera il veicolo autonomamente per mantenere la velocità memorizzata in precedenza.

Tirefit

Il Tirefit è il kit di riparazione pneumatici Mercedes.

Touch Control

Il sistema Touch Control comprende due piccole superfici “touch” sul volante – simili a quelle già presenti sugli smartphone – che consentono di gestire l’infotainment

Traffic sign assist

Il Traffic sign assist è il dispositivo che riconosce i segnali stradali.

U

Urban Guard

Il pacchetto protezione vettura Urban Guard Mercedes comprende un impianto di allarme antifurto-antiscasso e una protezione antirimozione in grado di rilevare le variazioni di posizione. Anche i movimenti all’interno dell’abitacolo attivano segnali ottici e acustici di avvertimento. Il rilevamento di tentativi di furto e collisioni da parcheggio di Mercedes me informa tramite l’app.