La Maserati Ghibli – arrivata alla terza generazione – è un’ammiraglia modenese disponibile a trazione posteriore o integrale. Una “berlinona” sportiva adatta a chi cerca eleganza e tecnologia ma non vuole rinunciare alle prestazioni.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della “segmento E” del Tridente.

Maserati Ghibli: la tecnologia sigla per sigla

ACC

La sigla ACC identifica il Cruise Control Adattivo con Stop & Go.

Amazon Alexa

Amazon Alexa aiuta ad ascoltare musica, ottenere indicazioni stradali, effettuare chiamate, controllare l’agenda, ascoltare audiolibri, controllare lo smartphone dall’auto e molto altro con un semplice comando vocale.

HAS

Il sistema di Assistenza alla Guida in Autostrada HAS è, in poche parole, un cruise control adattivo abbinato al sistema di mantenimento della corsia.

Keyless Entry

Il Keyless Entry è il dispositivo di accesso senza chiave.

LKA

L’Assistenza al Mantenimento della Corsia LKA individua la segnaletica orizzontale e genera una coppia di sterzo che impedisce di uscire inavvertitamente dalla carreggiata.

Maserati Connect

L’app Maserati Connect indica il livello del carburante, la pressione degli pneumatici, la lettura del contachilometri, il livello dell’olio e lo stato di funzionamento del powertrain, dei freni e delle sospensioni, dell’olio e dei liquidi, dei sistemi di sicurezza e delle luci. Tutti i dati sono aggiornati all’ultimo spegnimento del motore.

MIA

MIA (acronimo di Maserati Intelligent Assistant) è il sistema multimediale della Ghibli.

Q4

La sigla Q4 identifica le Maserati Ghibli a trazione integrale.

Send & Go

La funzione Send & Go permette di inviare una destinazione al sistema di navigazione dell’auto.

Surround View

Surround View non è altro che la telecamera 360°.