Quando si pensa agli pneumatici italiani il primo (e probabilmente unico) nome che viene in mente è quello di Pirelli. Eppure il nostro Paese può vantare sei brand di gomme.

Di seguito troverete una guida completa a tutti i marchi di pneumatici italiani in commercio: tutto quello che c’è da sapere sulle sei coperture “tricolori”.

Formula

Formula è un sottomarchio di pneumatici appartenente a Pirelli.

Malatesta

L’azienda di pneumatici Malatesta ha sede ad Anagni, in provincia di Frosinone, e ha iniziato l’attività nel 1946.

Marangoni

La Marangoni, fondata nel 1950 a Rovereto (in provincia di Trento), è un’azienda specializzata in gomme ricostruite ma usa questo marchio per gli pneumatici nuovi.

Marix

Marix è il marchio usato dall’azienda italiana Marangoni per identificare gli pneumatici ricostruiti.

Pirelli

Pirelli – la più importante società italiana di pneumatici – nasce a Milano nel 1872 come azienda specializzata in articoli in gomma. Nel 1890 nascono i primi tubolari per velocipedi, nel 1902 vede la luce il primo stabilimento estero (in Spagna) mentre risale al 1922 la quotazione in Borsa. L’invenzione del pneumatico ribassato, nel 1974, e il lancio della gamma sportiva P Zero nel 1987 contribuiscono a sviluppare l’immagine “racing” dell’azienda lombarda, fornitrice esclusiva di gomme per la F1 dal 2011. Nel 2015 è stata acquistata dal colosso cinese ChemChina.

Saetta

Saetta è un brand creato nel 2014 dalla filiale europea del colosso giapponese Bridgestone per identificare pneumatici economici prodotti nello stabilimento di Bari.