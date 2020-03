I marchi di pneumatici si possono dividere in tre macrocategorie: i brand “big” (quelli conosciuti), le “sottomarche” (aziende meno conosciute appartenenti ai colossi noti) e “gli altri”. Di seguito troverete una guida completa a tutti i marchi di pneumatici in commercio: un elenco utile per capire – prima dell’acquisto di una gomma – la nazione di provenienza e altri dettagli di tutte le aziende che si occupano di questo settore presenti nei nostri mercati.

A – B – C – D – E – F – G – H– I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Y – Z



Accelera (Indonesia)

Accelera è un marchio di pneumatici appartenente all’azienda indonesiana PT Elangperdana.

Achilles (Indonesia)

Achiles è il marchio “premium” dell’azienda di pneumatici indonesiana Multistrada.

American Classic (USA)

Gli pneumatici American Classic – rivolti principalmente ai proprietari di auto d’epoca statunitensi – sono realizzati da un’azienda americana.

Antares (Cina)

Antares è un marchio di pneumatici che appartiene all’azienda cinese Zhaoqing Junhong.

Aoteli (Messico)

Aoteli è un marchio messicano di pneumatici.

APlus (Cina)

APlus è un marchio cinese di pneumatici.

Apollo (India)

Apollo è il settimo produttore mondiale di pneumatici. L’azienda indiana è stata fondata nel 1972 e ora può vantare ben 18.000 dipendenti.

Artum (Cina)

I pneumatici Artum sono realizzati dalla Atlantic International Tires, società cinese (più precisamente di Hong Kong).

Atlas (Belgio)

Atlas è un marchio di pneumatici economici realizzato dal distributore belga Deldo.

Atturo (USA)

Atturo realizza pneumatici per SUV, crossover e pick-up. L’azienda è statunitense mentre gli stabilimenti si trovano a Taiwan e in Thailandia.

Aurora (Corea del Sud)

Aurora è una sottomarca di pneumatici appartenente al colosso sudcoreano Hankook (7° produttore al mondo di gomme).

Austone (Australia)

Austone è un marchio di pneumatici australiano fondato nel 1999 di proprietà del colosso statunitense Cooper.

Autogrip (Cina)

Autogrip è un marchio di pneumatici della società cinese Fullrun.

Avon (Regno Unito)

Avon è uno storico marchio di pneumatici britannico fondato nel lontano 1885 e attivo nella produzione di gomme per auto dal 1904. Dal 2007 appartiene agli statunitensi della Cooper.



Barum (Repubblica Ceca)

Barum, marchio ceco di pneumatici fondato nel 1924, appartiene dal 1993 al colosso tedesco Continental.

Belshina (Bielorussia)

Belshina è un’azienda bielorussa di pneumatici fondata nel 1963 ai tempi dell’Unione Sovietica.

BF Goodrich (USA)

BF Goodrich è un marchio di pneumatici statunitense – fondato nel 1870 – che ha accompagnato la storia degli USA. Nel 1927 quest’azienda realizza le gomme del mitico Spirit of St. Louis con cui Charles Lindbergh effettua la prima traversata dell’Atlantico in aereo, nel 1967 costruisce la prima gomma in grado di viaggiare sgonfia e nel 1981 attrezza le coperture della navetta spaziale Columbia. Dal 1990 questa società appartiene a Michelin.

Blacklion (Cina)

Blacklion è un marchio di pneumatici cinese di proprietà del gruppo Qingdao Goldstar.

Bridgestone (Giappone)

Bridgestone è il più grande produttore mondiale di pneumatici. L’azienda giapponese, fondata nel 1931, può vantare diversi successi in F1 e in altre categorie del motorsport.



Camac (Portogallo)

Camac – fondata nel 1967 – è l’unica azienda portoghese di pneumatici.

Casumina (Vietnam)

Casumina è un costruttore vietnamita di pneumatici fondato nel 1976.

Ceat (India)

Ceat – azienda di pneumatici nata in Italia (e più precisamente a Torino) nel 1924 – è ufficialmente indiana dal 1982 (anno nel quale viene acquisita dal colosso RPG).

Chengshan (Cina)

Chengshan è la filiale cinese del colosso americano Cooper.

Coker (USA)

La Coker – creata nel 1958 – è un’azienda statunitense con sede nel Tennessee specializzata nella realizzazione di pneumatici destinati alle auto d’epoca e nella riproduzione di modelli del passato di altre società.

Comforser (Cina)

Comforser è un brand cinese di pneumatici appartenente al gruppo Shandong Yinbao.

Constancy (Cina)

I pneumatici Constancy sono costruiti dall’azienda cinese Weifang Yuelong.

Continental (Germania)

La società tedesca Continental, fondata nel 1871, è nota soprattutto per gli pneumatici (al punto da essere uno dei più grandi produttori mondiali di gomme) ma si occupa anche di componentistica automotive.

Cooper (USA)

L’azienda statunitense di pneumatici Cooper è stata fondata nel 1914 e ha sede nell’Ohio.

Cordiant (Russia)

Cordiant è il principale marchio russo di pneumatici.



CST (Taiwan)

CST è un marchio di pneumatici appartenente al colosso taiwanese Cheng Shin (creato nel 1967).

Davanti (Regno Unito)

Il marchio di pneumatici Davanti è stato creato nel 2015 dal distributore britannico Oak Tyres. Buona parte dello sviluppo e della produzione di queste gomme “premium” avviene però in Cina.

Dayton (USA)

Dayton è un marchio statunitense di pneumatici fondato nel 1905. Con il passare degli anni cresce sempre di più fino a diventare un colosso specializzato in componentistica automotive e cambia nome (Dayco) nel 1960. L’anno seguente la sezione gomme dell’azienda viene ceduta a Firestone, che a sua volta passa sotto il controllo dei giapponesi della Bridgestone nel 1988.

Dean (USA)

Dean è un marchio di pneumatici statunitense nato nel 1923 attualmente di proprietà del colosso Cooper.

Debica (Polonia)

Debica è un’azienda di pneumatici polacca che appartiene dal 1995 al colosso statunitense Goodyear.

Deestone (Thailandia)

La società thailandese di pneumatici Deestone è stata fondata nel 1977 ed è una delle più grandi aziende del settore nel Paese asiatico.

Definity (USA)

Definity è un brand statunitense di pneumatici creato da Pep Boys, una delle più grandi catene americane di negozi aftermarket.

Deli (Indonesia)

La Deli è una società indonesiana creata nel 1956 e attiva nella produzione di pneumatici dal 1970.

Delinte (Cina)

La società Delinte è di proprietà dell’azienda cinese Sentury, uno dei più grandi produttori al mondo di pneumatici.

Dick Cepek (USA)

Dick Cepek è un’azienda statunitense fondata nel 1958 e di proprietà del gruppo Cooper specializzata in pneumatici per l’off-road.

Double Star (Cina)

Double Star è uno dei principali costruttori cinesi di pneumatici.

Douglas (USA)

Douglas è un marchio di pneumatici “low-cost” creato da Goodyear e venduto esclusivamente nei supermercati Walmart.

Dunlop (Regno Unito)

Dunlop è un marchio di pneumatici caratterizzato da una storia lunga e tormentata. Fondato nel 1889 nel Regno Unito, viene acquistato nel 1985 dal colosso britannico BTR, che a sua volta vende ai giapponesi della Sumitomo i diritti per produrre gomme marchiate Dunlop. Nel 1997 i nipponici ottengono la possibilità di ribattezzare la loro filiale inglese con il nome Dunlop e due anni più tardi iniziano una partnership con Goodyear.

Duraturn (Cina)

Duraturn è un marchio specializzato in pneumatici per il mercato nordamericano appartenente alla società cinese Shaanxi Yanchang.

Duro (Taiwan)

Duro è un brand di pneumatici della società taiwanese HWA Fong Rubber, attiva dal 1945.

Durun (Cina)

Il marchio Durun è usato dall’azienda cinese Shangdong Yongtai per pneumatici destinati all’esportazione.



Effiplus (Cina)

Effiplus è un marchio cinese specializzato in pneumatici.

Event (Paesi Bassi)

Event è un giovane brand olandese (nato nel 2005) di pneumatici. Le gomme vengono prodotte in Cina.

Evergreen (Cina)

Evergreen è un marchio di pneumatici lanciato nel 2008 dall’azienda cinese Shandong Jinyu (fondata nel 1995).

Excelsior (USA)

Excelsior è un marchio statunitense di pneumatici “vintage” appartenente al gruppo Coker.



Falken (Giappone)

Falken – azienda giapponese di pneumatici fondata nel 1983 specializzata in gomme sportive – appartiene al colosso nipponico Sumitomo.

Federal (Taiwan)

Federal è un’azienda di Taiwan specializzata nella produzione di pneumatici fondata nel 1954.

Firemax (Cina)

Firemax è una società cinese di pneumatici nata nel 2011 di proprietà del gruppo Sunfulcess.

Firestone (USA)

La Firestone, fondata nel 1900, è un pilastro dell’automobilismo USA. Gli pneumatici dell’azienda statunitense vengono usati dalla Ford T nel 1906 e vincono la prima edizione (nel 1911) della 500 Miglia di Indianapolis. Nel 1932 l’azienda “yankee” introduce la prima gomma per mezzi agricoli, nel 1955 diventa il primo produttore mondiale e nel 1988 viene acquistata dai giapponesi della Bridgestone.

Formula (Italia)

Formula è un sottomarchio di pneumatici appartenente a Pirelli.

Fortuna (Belgio)

Fortuna è un marchio di pneumatici sportivi realizzato dal distributore di gomme belga Deldo.

Fortune (Cina)

Fortune è un marchio creato dalla Cooper Chengshan, filiale cinese nata nel 2006 del colosso statunitense Cooper.

Fulda (Germania)

L’azienda di pneumatici tedesca Fulda – fondata nel 1900 – appartiene dal 1966 al gruppo statunitense Goodyear.

Fullrun (Cina)

La società cinese Fullrun è attiva nella produzione di pneumatici dal 2003.



Fuzion (Giappone)

Il marchio Fuzion appartiene alla filiale statunitense del colosso giapponese Bridgestone e realizza pneumatici “low-cost” prodotti in Cina destinati al mercato americano.

GT Radial (Singapore)

Il marchio GT Radial appartiene al gruppo singaporeano Giti Tire, una delle più grosse aziende mondiali specializzate in pneumatici.

General (USA)

Il marchio statunitense di pneumatici General è stato fondato nel 1915 e appartiene al colosso tedesco Continental dal 1987.

Gerutti (Singapore)

Gli pneumatici Gerutti provengono da Singapore.

Gislaved (Svezia)

L’azienda svedese di pneumatici Gislaved è stata creata nel 1893 ed è stata acquistata nel 1992 dai tedeschi della Continental.

Giti (Singapore)

Giti – colosso singaporeano nato nel 1951 – è l’undicesimo costruttore mondiale di pneumatici.

Goform (Cina)

Il marchio di pneumatici Goform appartiene all’azienda cinese Shandong Guofeng.

Goodride (Cina)

Il brand Goodride è di proprietà della Hangzhou Zhongce, la più grande azienda cinese di pneumatici nonché uno dei più importanti produttori mondiali.

Goodyear (USA)

Goodyear, società fondata nel 1898 negli USA (e più precisamente nell’Ohio), è una delle più importanti aziende di pneumatici del mondo. Prende il nome da Charles Goodyear (inventore della gomma vulcanizzata) e detiene il record di vittorie in F1.

Gremax (Cina)

Il marchio di pneumatici Gremax appartiene al colosso cinese Crowntyre, fondato nel 2006.

Gripmax (Paesi Bassi)

Gripmax è un marchio specializzato in pneumatici “entry-level” per l’off-road creato dal distributore di gomme olandese Van den Ban.



Habilead (Cina)

Gli pneumatici Habilead sono realizzati dall’azienda cinese Shandong Huasheng.



Haida (Cina)

L’azienda di pneumatici Haida proviene dalla Cina.

Hankook (Corea del Sud)

Hankook è il settimo produttore mondiale di pneumatici. L’azienda sudcoreana, fondata nel 1941, è diventata un colosso all’inizio del XXI secolo al punto da diventare fornitrice di primo equipaggiamento per le ammiraglie Mercedes.

Headway (Cina)

Il marchio cinese di pneumatici Headway ha visto la luce nel 2013.

Hercules (USA)

Hercules è un marchio di pneumatici statunitense appartenente al gruppo Cooper.

Heidenau (Germania)

Heidenau è un’azienda di pneumatici tedesca fondata nel 1946 e specializzata in gomme per moto.

Hi Fly (Cina)

Gli pneumatici Hi Fly sono realizzati dall’azienda cinese Shandong Hengfeng.

High Performer (Taiwan)

High Performer è un’azienda taiwanese di pneumatici creata nel 1959.

Horizon (USA)

Horizon è un’azienda statunitense che si occupa della distribuzione di pneumatici del gruppo cinese Linglong.



Imperial (Belgio)

Imperial è un marchio di pneumatici economici creato nel 2012 dal distributore belga Deldo.

Infinity (Cina)

Il brand di pneumatici Infinity appartiene al colosso cinese Linglong.

Ironman (USA)

Ironman è una sottomarca di pneumatici di Hercules (gruppo Cooper).

Insa Turbo (Spagna)

Insa Turbo è un brand spagnolo di pneumatici ricostruiti.

Interstate (Paesi Bassi)

Interstate è un’azienda olandese di pneumatici fondata nel 1973. La produzione, però, viene effettuata in Cina e a Taiwan.

Invovic (Cina)

Invovic è un marchio di pneumatici che appartiene alla società cinese Shandong Invovic.



Jinyu (Cina)

La Jinyu, azienda cinese di pneumatici, appartiene al gruppo Sailun.

JK (India)

JK – azienda indiana nata nel 1888 – produce pneumatici radiali dal 1977 (primo costruttore indiano di sempre a raggiungere questo traguardo).

Joyroad (Cina)

Joyroad è un marchio di pneumatici economici fondato nel 2004 dal colosso cinese Shandong Zhongyi.



Kama (Russia)

Kama è il marchio con cui l’azienda russa Nizhnekamsk commercializza pneumatici.

Kapsen (Cina)

Gli pneumatici Kapsen sono realizzati dall’azienda cinese Shandong Huasheng.

Kelly (USA)

Kelly, la più antica azienda di pneumatici statunitense, è stata fondata nell’Ohio nel 1894 e dal 1990 appartiene a Goodyear.

Kenda (Taiwan)

La società taiwanese di pneumatici Kenda è nata nel 1962.

Keter (Cina)

Keter è un marchio cinese di pneumatici nato nel 2009.

Kinforest (Cina)

Kinforest è un marchio cinese di pneumatici fondato nel 2007.

King Meiler (Germania)

King Meiler è un’azienda tedesca specializzata in pneumatici ricostruiti.

Kings Tire (Taiwan)

Kings Tire è un marchio di pneumatici taiwanese nato nel 1988.

Kingstar (Paesi Bassi)

Kingstar – brand olandese – è una sottomarca di pneumatici del colosso sudcoreano Hankook.

Kleber (Francia)

Kleber è un marchio di pneumatici francese che nasce nel 1911 come filiale transalpina di BF Goodrich. Chiamata Kleber dal 1945, viene assorbita nel 1981 dal colosso d’Oltralpe Michelin.

Kormoran (Polonia)

Kormoran è un marchio di pneumatici lanciato dalla società polacca Stomil Olsztyn nel 1994. L’anno seguente viene acquistato dai francesi di Michelin.

KRM (India)

La KRM – creata nel 2007 – è un’azienda di pneumatici indiana di proprietà del gruppo Kesoram.

Kumho (Corea del Sud)

Kumho, fondata in Corea del Sud nel 1960, è una delle aziende produttrici di pneumatici più grande al mondo.



Landsail (Cina)

La società Landsail è di proprietà dell’azienda cinese Sentury, uno dei più grandi produttori al mondo di pneumatici.

Lanvigator (Cina)

Lanvigator è un brand di pneumatici appartenente al gruppo cinese Shandong Haohua.

Lassa (Turchia)

Gli pneumatici Lassa iniziano ad essere prodotti in Turchia nel 1974. In seguito alla joint-venture con i giapponesi di Bridgestone nel 1988 nasce la società Brisa.

Laufenn (Corea del Sud)

Laufenn è il marchio “entry-level” – creato nel 2014 – del colosso sudcoreano Hankook.

Leao (Cina)

Leao è uno dei tanti marchi di pneumatici del colosso cinese Linglong.

Lexani (Cina)

Lexani è un brand di pneumatici sportivi costruiti dalla società cinese South China.

Linglong (Cina)

Linglong è un colosso cinese specializzato in pneumatici che ha iniziato a muovere i primi passi nel 1975.



Mabor (Portogallo)

La Mabor è un’azienda di pneumatici portoghese fondata nel 1938 di proprietà della Continental dal 1990.

Malatesta (Italia)

L’azienda di pneumatici Malatesta ha sede ad Anagni, in provincia di Frosinone, e ha iniziato l’attività nel 1946.

Maloya (Svizzera)

Il marchio svizzero di pneumatici Maloya è stato fondato nel 1936 ed è stato acquistato dagli olandesi della Vredestein nel 1993. Dal 2009 appartiene alla multinazionale indiana Apollo.

Marangoni (Italia)

La Marangoni, fondata nel 1950 a Rovereto (in provincia di Trento), è un’azienda specializzata in gomme ricostruite ma usa questo marchio per gli pneumatici nuovi.

Marix (Italia)

Marix è il marchio usato dall’azienda italiana Marangoni per identificare gli pneumatici ricostruiti.

Marshal (Corea del Sud)

Marshal è un’azienda di pneumatici che appartiene al colosso sudcoreano Kumho.

Master (Estonia)

Master è una società estone specializzata in pneumatici fondata nel 1991.

Mastercraft (USA)

Mastercraft è un marchio di pneumatici statunitense appartenente al gruppo Cooper.

Mastersteel (Paesi Bassi)

Il marchio Mastersteel è stato creato dal distributore olandese di pneumatici Inter-Sprint.

Matador (Slovacchia)

La società slovacca Matador, fondata nel 1905, produce pneumatici dal 1925. Dal 2007 appartiene al colosso tedesco Continental.

Maxtrek (Cina)

Maxtrek, brand fondato nel 2007, è uno dei marchi di pneumatici dell’azienda cinese SD International.

Maxxis (Taiwan)

Maxxis è un marchio di pneumatici appartenente al colosso taiwanese Cheng Shin (creato nel 1967).

Mentor (USA)

Mentor è un brand di pneumatici “basic” introdotto nel 2012 dall’azienda statunitense Cooper.

Meteor (Paesi Bassi)

Meteor è un marchio di proprietà del distributore olandese di pneumatici Inter-Sprint.

Michelin (Francia)

Michelin è uno dei più grandi produttori mondiali di pneumatici. L’azienda francese è stata fondata nel 1899 e ha creato numerose innovazioni nel settore. Qualche esempio? Le prime gomme gonfiate ad aria (1895), il primo pneumatico di scorta (1913) e il primo pneumatico radiale (1946).

Mickey Thompson (USA)

Mickey Thompson è un brand statunitense di pneumatici fondato nel 1963 che appartiene al colosso “yankee” Cooper dal 2003.

Milestone (Paesi Bassi)

Milestone è uno dei tanti brand appartenenti al distributore olandese di pneumatici Inter-Sprint.

Minerva (Belgio)

Il marchio di pneumatici Minerva, nato nel 1992 come sottomarca Continental – prende il nome da una storica Casa automobilistica belga e ora appartiene al distributore (sempre belga) di gomme Deldo. La produzione si svolge in Cina.



MRF (India)

MRF è il più grande costruttore indiano di pneumatici: un colosso nato nel 1946.

Nankang (Taiwan)

Il colosso taiwanese Nankang produce pneumatici dal 1959.

Nexen (Corea del Sud)

Nexen è una società sudcoreana specializzata in pneumatici attiva dal 1942 (dal 2000 con l’attuale nome).

Nitto (Giappone)

Nitto è un marchio giapponese di pneumatici del gruppo Toyo riservato al mercato nordamericano.

Nokian (Finlandia)

Nokian è un’azienda finlandese nata nel 1898 (ma attiva nella produzione di gomme dal 1932) e nota soprattutto per i suoi pneumatici invernali.

Nordexx (Danimarca)

Nordexx è un marchio di pneumatici sviluppato dall’azienda danese NDI, il più importante distributore di gomme del Nord Europa.

Nortenha (Portogallo)

Nortenha è un marchio portoghese specializzato in pneumatici ricostruiti.

Novex (Paesi Bassi)

Novex è un marchio creato dal distributore di pneumatici olandese Van den Ban.



Ohtsu (Giappone)

Ohstu è un’azienda giapponese di pneumatici appartenente al gruppo Sumitomo.

Orium (Francia)

Orium è una sottomarca di Michelin creata nel 2013 specializzata nella produzione in Serbia di pneumatici low-cost.

Ovation (Cina)

Ovation è un brand cinese di pneumatici che appartiene al colosso cinese Shandong Hengfeng.



Pace (Cina)

Pace è uno dei tanti marchi di pneumatici della società cinese SD International.

Petlas (Turchia)

Petlas è un’azienda turca fondata nel 1976 per produrre pneumatici per gli aerei da caccia dell’aviazione militare. Privatizzata nel 1997, è stata acquistata nel 2005 dal colosso Abdulkadir Özcan.

Phoenix (USA)

Phoenix è un marchio della società statunitense Coker specializzato in pneumatici per auto d’epoca.

Pirelli (Italia)

Pirelli – la più importante società italiana di pneumatici – nasce a Milano nel 1872 come azienda specializzata in articoli in gomma. Nel 1890 nascono i primi tubolari per velocipedi, nel 1902 vede la luce il primo stabilimento estero (in Spagna) mentre risale al 1922 la quotazione in Borsa. L’invenzione del pneumatico ribassato, nel 1974, e il lancio della gamma sportiva P Zero nel 1987 contribuiscono a sviluppare l’immagine “racing” dell’azienda lombarda, fornitrice esclusiva di gomme per la F1 dal 2011. Nel 2015 è stata acquistata dal colosso cinese ChemChina.

Pneumant (Germania)

Pneumant è un marchio tedesco di pneumatici fondato nel 1922 appartenente al gruppo statunitense Goodyear.

Point S (Germania)

Point S – il principale network di gommisti indipendenti del mondo – produce pneumatici con il proprio marchio in collaborazione con Continental.

PowerTrac (Cina)

PowerTrac è un brand di pneumatici creato dall’azienda cinese Shandong Haohua.

Premada (Germania)

Premada è un marchio appartenente al distributore tedesco di pneumatici Interpneu.

Premiorri (Ucraina)

Premiorri è un brand di pneumatici realizzato dall’azienda ucraina Rosava.

Presa (Taiwan)

Presa è un marchio di pneumatici appartenente al colosso taiwanese Cheng Shin (creato nel 1967).

Primewell (Singapore)

Primewell è un marchio di pneumatici del colosso singaporeano Giti.

Profil (Polonia)

Profil è un’azienda polacca specializzata in pneumatici ricostruiti.



Radar (Singapore)

Radar è un brand appartenente all’azienda singaporeana di pneumatici Omni United.

Radburg (Romania)

Radburg è un’azienda di pneumatici romena.

Rapid (Cina)

Gli pneumatici Rapid sono realizzati dalla società cinese Shengtai.

Recip (Portogallo)

Recip è un’azienda portoghese specializzata in pneumatici ricostruiti.

Riken (Giappone)

Riken nasce nel 1917 come istituto di ricerca giapponese: la sezione dedicata alla realizzazione di prodotti in gomma si fonde nel 1958 con la Nippon Gum per creare la Nippon Riken, la quale a sua volta si unisce alla Okamoto per creare la Okamoto Riken. Nel 1985 la società cambia nome in Okamoto e quattro anni più tardi dà vita ad una joint-venture con i francesi di Michelin. Oggi i pneumatici Riken sono una sottomarca del colosso transalpino prodotta in Serbia.

Roadstone (Corea del Sud)

Roadstone è una sottomarca di pneumatici del gruppo sudcoreano Nexen.

Rosava (Ucraina)

Rosava è un’azienda ucraina di pneumatici fondata nel 1972 ai tempi dell’Unione Sovietica.

Rotalla (Cina)

Il brand di pneumatici Rotalla appartiene al gruppo cinese Enjoy Tyre.

Rotex (Germania)

Rotex è un brand creato dal distributore tedesco di pneumatici Meyer Lissendorf, acquistato da Michelin nel 2015.

Rovelo (Cina)

Rovelo è un marchio cinese di pneumatici della società cinese Sailun.

Runway (Singapore)

Il marchio Runway appartiene al gruppo singaporeano Giti Tire, una delle più grosse aziende mondiali specializzate in pneumatici.



Saetta (Italia)

Saetta è un brand creato nel 2014 dalla filiale europea del colosso giapponese Bridgestone per identificare pneumatici economici prodotti nello stabilimento di Bari.

Sailun (Cina)

Sailun è un’azienda cinese di pneumatici nata nel 2002.

Sava (Slovenia)

La storia della Sava ha inizio nel 1921 con la creazione a Kranj (oggi in Slovenia, all’epoca situata nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni) di un’azienda specializzata nella produzione di articoli in gomma chiamata Vulkan. La società viene acquistata nel 1931 dal produttore austriaco Semperit, inizia a realizzare pneumatici e viene acquisita nel 1939 dai tedeschi di Continental. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, la Sava viene nazionalizzata dal governo jugoslavo e inizia nel 1965 a produrre coperture tubeless e per alta velocità. Risale al 1967 la partnership con Semperit mentre sette anni più tardi arrivano le prime gomme radiali con cintura in acciaio per vetture. Nel 1997 Sava entra a far parte del gruppo statunitense Goodyear, che completa l’acquisizione del marchio nel 2004.

Seiberling (USA)

Il marchio di pneumatici statunitense Seiberling – creato da Frank Seiberling (fondatore della Goodyear nel 1898) nel 1921 – viene acquistato dagli “yankee” della Firestone nel 1965, a sua volta assorbita dai giapponesi della Bridgestone nel 1988.

Semperit (Austria)

La lunga storia della Semperit ha inizio in Austria nel 1824 quando Johann Nepomuk Reithoffer inizia ad occuparsi di abbigliamento. Nel 1850 nasce la prima fabbrica in Europa destinata alla produzione di merci in gomma, nel 1896 viene fondata la Miskolczy & Co mentre quattro anni più tardi vedono la luce i primi pneumatici per autovetture. Il marchio Semperit (dal latino “semper it”, sempre va) viene creato nel 1906 e nel 1927 nascono le prime gomme destinate ai mezzi industriali. Nel 1956 arrivano le coperture tubeless e quelle con la spalla bianca e nel 1967 entrano in produzione le gomme radiali. Nel 1985 Semperit entra a far parte del gruppo tedesco Continental.

Silverstone (Malesia)

Silverstone è un marchio di pneumatici malese nato nel 1986 e acquisito nel 2010 dal gruppo giapponese Toyo.

Sonar (Taiwan)

Sonar è un brand di pneumatici creato nel 1996 dal gruppo taiwanese Nankang.

Sportiva (Germania)

Sportiva è una sottomarca di pneumatici del colosso tedesco Continental.

Star Performer (Germania)

Star Performer è un brand creato nel 2000 dal distributore tedesco di pneumatici Delticom.

Starfire (Cina)

Starfire è un marchio creato dalla Cooper Chengshan, filiale cinese nata nel 2006 del colosso statunitense Cooper.

Starmaxx (Turchia)

Starmaxx è un marchio di pneumatici lanciato nel 2005 dal colosso turco Petlas.

Strial (Francia)

Strial è una sottomarca di Michelin creata nel 2013 specializzata nella produzione in Serbia di pneumatici low-cost.

Sumitomo (Giappone)

Sumitomo è una multinazionale giapponese specializzata nella lavorazione della gomma attiva dal 1909.

Sunitrac (Cina)

Sunitrac è un brand dell’azienda cinese di pneumatici Yongdao.

Sunny (Cina)

Sunny è un marchio appartenente al colosso cinese South China Tyre & Rubber, attivo dal 1988.

Sunwide (Cina)

Gli pneumatici Sunwide sono realizzati dall’azienda cinese Qingdao Sunwide.

Superia (Cina)

Superia è un marchio del distributore cinese di pneumatici China Tyres Distribution.

Syron (Turchia)

Syron è un brand di pneumatici creato nel 2004 con sede in Turchia creato dall’azienda tedesca Keskin, specializzata in tuning.

Taurus (Ungheria)

La storia della Taurus inizia in Ungheria nel 1882, anno di fondazione dell’azienda Ruggyanta Arugyár. La produzione di pneumatici con il marchio Cordatic inizia nel 1912 e l’anno seguente la società acquisisce il nome attuale. Nazionalizzata nel 1949, viene acquisita dai francesi di Michelin nel 1996.



Thunderer (Thailandia)

Thunderer è un marchio di pneumatici thailandese di proprietà della Deestone.

Tigar (Serbia)

L’attività della Tigar inizia nel 1931 con la fondazione (nell’attuale Serbia, all’epoca in Jugoslavia) di una società specializzata nella realizzazione di scarpe e prodotti in gomma. La produzione di pneumatici inizia nel 1959 mentre per le coperture radiali bisogna attendere il 1972. Dal 2002 appartiene al colosso francese Michelin.

Toledo (Cina)

Toledo è il marchio usato dalla società cinese SD International per realizzare pneumatici destinati alle 4×4.

Tomket (Repubblica Ceca)

Tomket è un marchio creato da Nejlevnější PNEU, leader ceco nella vendita di pneumatici on-line.

Torque (Regno Unito)

Torque è un brand di pneumatici costruiti in Cina appartenente al distributore britannico Treadsetters, nato nel 1999.

Toyo (Giappone)

La società giapponese Toyo produce pneumatici dal 1945.

Tracmax (Cina)

Tracmax è un marchio di pneumatici che appartiene al gruppo cinese Shandong Yongsheng.

Tri-Ace (Cina)

Tri-Ace è una società cinese nata nel 2002 specializzata nella produzione di pneumatici.

Triangle (Cina)

Triangle, azienda di pneumatici cinese, nasce nel 1976 come Shandong Tire Factory e acquisisce l’attuale nome nel 2001.

Tristar (Cina)

Tristar è un marchio di pneumatici creato nel 2013 dal distributore cinese China Tyres Distribution.



Uniroyal (USA)

Il marchio Uniroyal – nato nel 1958 dalla fusione tra il gruppo statunitense US Rubber e l’azienda belga Englebert – ha una storia molto complicata. La filiale europea è, dal 1979, parte del gruppo tedesco Continental, quella nordamericana (fusasi con Goodrich nel 1986) appartiene dal 1990 alla multinazionale francese Michelin.



Vee Rubber (Thailandia)

Vee Rubber è una società thailandese di pneumatici fondata nel 1977.

Viking (Norvegia)

La Viking – azienda di pneumatici norvegese – viene fondata nel 1931 e appartiene dal 1992 al colosso teutonico Continental.

Vitour (Cina)

Vitour è un’azienda di pneumatici cinese nata nel 2006.

Voltyre (Russia)

Voltyre è un’azienda di pneumatici russa fondata nel 1964.

Vredestein (Paesi Bassi)

La storia di Vredestein nasce nel 1908 quando Emile Louis Constant Schiff diventa proprietario della Nederlandse Guttapercha Maatschappij. L’azienda acquisce l’attuale nome l’anno seguente e viene acquistata dagli statunitensi della BF Goodrich nel 1971. Dopo numerosi altri proprietari viene comprata nel 2009 dal colosso indiano Apollo.



Wanda (Cina)

La società di pneumatici cinese Wanda ha visto la luce nel 1988.

Wanli (Cina)

Wanli è un marchio appartenente al colosso cinese South China Tyre & Rubber, attivo dal 1988.

Waymaster (Regno Unito)

Waymaster è un marchio specializzato in pneumatici per auto d’epoca creato dal più grande distributore mondiale del settore, l’azienda britannica Vintage Tyres.

Westlake (Cina)

Il brand Westlake è di proprietà della Hangzhou Zhongce, la più grande azienda cinese di pneumatici nonché uno dei più importanti produttori mondiali.

Windforce (Cina)

Windforce è un brand di pneumatici creato dall’azienda cinese Shandong Haohua.

Winrun (Cina)

Winrun è un’azienda cinese specializzata nella produzione di pneumatici.



Yokohama (Giappone)

La multinazionale giapponese Yokohama nasce nel 1917 in seguito alla joint-venture tra Yokohama Cable e gli statunitensi di BF Goodrich. Nel 1954 nascono i primi pneumatici tubeless del Sol Levante.



Zeetex (Emirati Arabi)

Zeetex è un marchio di pneumatici creato da una joint-venture composta dalla società emiratina Zafco e dal distributore olandese S&H. Dal 2011 il brand appartiene solo all’azienda mediorientale.

Zeta (Cina)

Zeta è uno dei marchi di pneumatici dell’azienda cinese SD International.