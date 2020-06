Benzina: guida completa a tutti i marchi

I marchi di benzina presenti in Italia possono essere suddivisi in tre categorie: i “big” (i colossi del settore petrolifero), i brand meno conosciuti e gli “indipendenti” (noti anche come “no-logo” o “pompe bianche”) non affiliati ad alcuna compagnia di distribuzione del carburante.

Di seguito troverete una guida completa a tutti i marchi di benzina in commercio in Italia: un elenco utile per capire meglio da chi stiamo andando a fare il pieno.

A – B – C – D – E – F – G – H– I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Y – Z



Al Risparmio (Italia – Veneto)

I distributori di benzina Al Risparmio (marchio creato nel 2012 dall’azienda APSA fondata nel 1934 con sede a Verona) sono attivi in Veneto e offrono prodotti petroliferi provenienti dalle stesse raffinerie di Shell (Porto Marghera) e Eni (Mantova).

Ali Fuel (Italia – Lazio)

Il marchio Ali Fuel – attivo soprattutto nel Centro Sud Italia – appartiene al gruppo Rayburn International Building Tools Trading Establishment con sede a Roma e realizza impianti su tutto il territorio nazionale con formula “chiavi in mano”.

Aquila (Italia – Toscana)

Aquila è un marchio di benzina con sede a Firenze presente con distributori in Toscana e in Umbria.



Benza (Italia – Veneto)

Il marchio Benza è stato creato nel 2009 dall’azienda veneta Bortolamei (fondata nel 2001 con sede a Camisano Vicentino in provincia di Vicenza) ed è presente con distributori in Veneto e in Emilia-Romagna.

B-Petrol (Italia – Veneto)

I distributori di benzina B-Petrol (compagnia veneta attiva dal 1960 con sede a Mozzecane, in provincia di Verona) sono presenti nel Triveneto e in Emilia-Romagna.



Cancellieri (Italia – Lazio)

Cancellieri è una compagnia petrolifera attiva da 60 anni con sede a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. I suoi distributori sono nel Lazio.

Conad (Italia – Emilia-Romagna)

I distributori a marchio Conad (società cooperativa attiva nella GDO fondata nel 1962 con sede a Bologna) sono presenti in tutta Italia.

CP Oil (Italia – Lazio)

CP Oil è un marchio di C&C Petroli (compagnia petrolifera con sede a Roma). I suoi distributori si trovano nel Centro Italia e in Sardegna.



Dis-Car (Italia – Piemonte)

I distributori di benzina Dis-Car (azienda con sede a Moncalieri, nella città metropolitana di Torino) sono presenti in Piemonte e in Liguria.



Economy (Italia – Piemonte)

Il marchio Economy con sede a Torino è presente con distributori in Piemonte.

Ego (Italia – Emilia-Romagna)

I distributori a marchio Ego (brand nato nel 2008 dall’azienda Scat con sede a Reggio Emilia) sono presenti in Emilia-Romagna.

Enercoop (Italia – Emilia-Romagna)

Enercoop è un marchio creato nel 2010 in seguito all’accordo tra il colosso della grande distribuzione organizzata Coop Italia e la cooperativa reggiana CCPL. Sede a Casalecchio di Reno (città metropolitana di Bologna) e distributori presenti in tutta Italia nelle immediate vicinanze dei punti vendita a marchio Ipercoop.

Eni (Italia – Lazio)

Eni è una delle più grandi compagnie petrolifere mondiali. Fondata nel 1953 e con sede a Roma, si occupa di petrolio, gas naturale, energia elettrica ed energie rinnovabili e ha una ricchissima rete di distributori.

Esso (USA)

Il marchio Esso – nato nel 1912 – è utilizzato in Italia dal colosso statunitense ExxonMobil (nato nel 1999 dalla fusione tra Exxon e Mobil) per commercializzare i suoi prodotti petroliferi. La rete di distributori è una delle più grandi d’Italia.

Europam (Italia – Liguria)

La storia di Europam (compagnia petrolifera con sede a Genova attiva con distributori nel Nord Italia) inizia nel 1971 con la fondazione di Europetrol. L’azienda ligure acquisisce la Black Oils (settore di rete stradale ed extrarete) e viene a sua volta acquisita al 50% dalla Mobil nel 1982. Nel 1999 nasce Opam Oils dalla joint-venture tra Black Oils ed ERG mentre l’anno successivo (in concomitanza con la creazione del brand di logistica e servizi Depositi Genovesi e della Green Oils specializzata in prodotti e servizi ecologici) Q8 Italia acquista Mobil Italia e subentra in società al 50% in Europetrol (quota che viene ceduta nel 2003 a Black Oils). Nel 2006 Black Oils razionalizza il gruppo: Europetrol, Green Oil, Depositi Genovesi e il ramo petrolifero della Black Oils finiscono tutte nella Opam Oils che cambia nome in Europam (fusione dei nomi Europetrol e Opam Oils).

Ewapoint (Italia – Lombardia)

Ewapoint è un marchio della Penta Petroli (compagnia petrolifera con sede a Milano) ed è presente con distributori di benzina in tutta Italia.



Fiamma 2000 (Italia – Lazio)

Fiamma 2000 è un’azienda petrolifera nata nel 1971 con sede ad Ardea (città metropolitana di Roma Capitale) specializzata in GPL e presente con distributori nel Lazio e in Sardegna.



Getoil (Italia – Lombardia)

Getoil è una compagnia petrolifera nata nel 2002 con sede a Milano presente con distributori in Lombardia e in Piemonte.



IP (Italia – Lazio)

IP è un marchio fondato nel 1974 a Genova con sede a Roma. Un colosso presente in tutta Italia con una rete capillare di distributori.



Keropetrol (Italia – Lombardia)

Keropetrol è una compagnia petrolifera nata nel 1961 con sede a Cremona attiva nel Nord Italia, nel Centro Italia e in Sardegna con una rete di distributori di benzina.

Kostner (Italia – Trentino-Alto Adige)

I distributori di benzina Kostner (azienda con sede a Varna, in provincia di Bolzano) sono presenti in Alto Adige.



Noaloil (Italia – Veneto)

Noaloil – azienda nata nel 1971 con sede a Noale (città metropolitana di Venezia) – è presente in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia con distributori di benzina.



Q8 (Kuwait)

Q8 è il marchio usato dalla Kuwait Petroleum Corporation (nata nel 1980) per commercializzare in Italia i propri prodotti petroliferi. La rete di distributori di benzina copre tutto il nostro Paese.



Repsol (Spagna)

Repsol è una compagnia petrolifera spagnola fondata nel 1987 e presente in Italia con una rete di distributori di benzina attiva nel Nord Italia, nel Centro Italia e in Campania.

Retitalia (Italia – Lombardia)

Retitalia è una compagnia petrolifera con sede a Milano fondata nel 2005 presente con distributori in tutta Italia.



Tamoil (Paesi Bassi)

Tamoil è una compagnia petrolifera con sede nei Paesi Bassi di proprietà del governo libico. La rete di distributori di benzina copre tutta Italia.