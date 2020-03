Lucidare la carrozzeria dell’auto alla perfezione: come fare

Mantenere la carrozzeria dell’auto sempre lucida non è ovviamente semplice, più usiamo la macchina infatti più la sottoponiamo a polvere, sporcizia e inquinamento dell’aria, o ancora a agenti atmosferici quali pioggia e neve, tutti fattori che sporcano la vettura. Così anche la più bella e costosa auto, senza la carrozzeria lucida, appare meno affascinante e bella di quello che è. Una volta terminato il lavaggio quindi è bene seguire semplici passaggi e accorgimenti per lucidare la carrozzeria e far sembrare la vettura sempre come se fosse nuova, appena uscita dalla concessionaria.

Gli step da seguire per lucidare la carrozzeria dell’auto

Vediamo i passaggi per una pulizia e una lucidatura della carrozzeria dell’auto alla perfezione: