Legge di Bilancio 2022: cosa cambia per l’auto

La Legge di Bilancio 2022 ha portato grandi cambiamenti nel settore auto in Italia, non tutti positivi. Il sito di annunci automobile.it ha pubblicato una guida completa a tutte le novità introdotte col nuovo anno, compresi i bonus e le tasse che non vedremo più.

Legge di Bilancio 2022: cosa è rimasto rispetto al 2021

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 gli incentivi per le colonnine elettriche pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione. L’80% dei fondi è destinato agli interventi delle imprese, con valore complessivo inferiore a 375.000 euro, mentre alle installazioni richiedenti cifre superiori è destinato il 10%. Le persone fisiche hanno invece a disposizione fondi pari a 9 milioni di euro.

Un’altra misura confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2022 è quella relativa al bonus fiscale per l’installazione di motori elettrici retrofit (al posto di unità termiche, per intenderci) pari al 60% per una spesa massima ammissibile di 3.500 euro. È inoltre previsto un contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico registro automobilistico, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

Legge di Bilancio 2022: cosa è sparito

Gli incentivi rottamazione auto per vetture nuove con emissioni di CO2 fino a 135 g/km (usate fino a 160 g/km) non sono stati inclusi nella Legge di Bilancio 2022.

L’unica buona notizia per gli automobilisti riguarda l’addio all’Ecotassa, quella che colpiva i modelli più inquinanti costringendo il proprietario a versare un importo da 1.100 a 2.500 euro.