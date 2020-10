La Lancia Ypsilon – la piccola più venduta in Italia – è molto trendy ma è anche ricca di tecnologia. Di seguito troverete un glossario per capire cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori presenti sulla “segmento B” chic piemontese.

Lancia Ypsilon: la tecnologia sigla per sigla

ASR

L’ASR (Anti-Slip Regulation) non è altro che il controllo di trazione: un dispositivo antipattinamento che serve ad evitare slittamenti e sbandate in accelerazione.

CNG

La sigla CNG (Compressed Natural Gas) viene usata dalla Lancia per indicare le Ypsilon a metano.

DAB

DAB – acronimo di Digital Audio Broadcasting System – indica la radio digitale.

EBD

Il ripartitore di frenata EBD, abbinato all’ABS, controlla e impedisce il bloccaggio delle ruote posteriori.

ESC

Il controllo di stabilità – l’ESP – della Lancia Ypsilon si chiama ESC (Electronic Stability Control).

Fix & Go

Fix & Go è il kit di riparazione pneumatici della Lancia Ypsilon.

Hill Holder

L’assistente alle partenze in salita Hill Holder aiuta a tenere ferma la vettura nel breve periodo in cui si toglie il piede dal freno per premere la frizione.

Isofix

Isofix è uno standard riguardante il sistema di fissaggio dei seggiolini per bambini.

Mopar Connect

I servizi Mopar Connect comprendono l’assistenza in caso di incidente, il controllo della vettura da remoto e le informazioni aggiornate sul veicolo.

Pack City

Il Pack City comprende: Uconnect radio navigatore 5” touchscreen con Bluetooth e tecnologia DAB, cruise control, sensore pioggia e crepuscolare e servizi Uconnect Live.

Pack Comfort

Il Pack Comfort comprende: omologazione 5 posti + sedile posteriore attrezzato sdoppiato 60/40, regolazione lombare sedile guida, alzacristalli elettrici posteriori, maniglia appiglio anteriore lato passeggero e maniglie appiglio posteriori.

Pack D-Fence

Il Pack D-Fence comprende: filtro abitacolo prime, air purifier e lampada UV.

Pack Design Silver

Il Pack Design Silver comprende i fendinebbia e i cerchi Style 15”.

Pack Gold Plus

Il Pack Gold Plus comprende: modanatura cromata su fiancata, calotte specchi cromate, interni tessuto Alcantara tortora/nero e climatizzatore automatico.

Pack Radio

Il Pack Radio comprende: Uconnect radio 5” touchscren

Pack Relax

Il Pack Relax comprende il cruise control e i sensori pioggia e luci.

Pack Style

Il Pack Style comprende i vetri privacy e i cerchi in lega da 15” nero diamantato.

Tyres Pressure Monitoring System

Il sistema TPMS è il sensore di pressione degli pneumatici.

Uconnect

Uconnect è il sistema di infotainment della Lancia Ypsilon.

Uconnect Live

Uconnect Live è un’app gratuita per iOS e Android che consente di beneficiare a bordo della Lancia Ypsilon delle funzioni dello smartphone attraverso la connessione Bluetooth.