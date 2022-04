La Kia XCeed è una SUV compatta diversa dalle altre: la crossover coreana presenta un design filante lontano anni luce dalle forme da fuoristrada delle rivali e come tutti i modelli del brand asiatico è ricca di tecnologia “amica”.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Sport Utility derivata dalla Ceed.

Kia XCeed: la tecnologia sigla per sigla

ABS

L’ABS (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

BCW

IL BCW (acronimo di Blind-Spot Collision Warning) è il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco.

CRDi

La sigla CRDi identifica i motori turbodiesel (anche mild hybrid) della Kia XCeed.

DAW

Il sistema DAW (acronimo di Driver Attention Warning) rileva la stanchezza del conducente.

DCT

Il DCT (acronimo di Dual Clutch Transmission) è il cambio automatico a doppia frizione.

Drive mode select

Il Drive mode select è un sistema che permette di scegliere tra diverse modalità di guida.

EPB

L’EPB (acronimo di Electric Parking Brake) non è altro che il freno di stazionamento elettronico.

ESC

L’ESC (acronimo di Electronic Stability Control) non è altro che il controllo di stabilità.

FCA

Il sistema FCA (acronimo di Forward Collision-Avoidance Assist) è un assistente alla frenata di emergenza.

GDi

La sigla GDi identifica il motore 1.6 aspirato a benzina usato come unità termica della Kia XCeed ibrida plug-in benzina.

HAC

Il sistema HAC (acronimo di Hill-start Assist Control) non è altro che l’assistente per le partenze in salita.

HBA

L’HBA (acronimo di High Beam Assist) è il sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti.

ICCB

L’ICCB (acronimo di In Cable Control Box) è un sistema di protezione per i cavi di ricarica d’emergenza per la Kia XCeed PHEV.

iMT

iMT è un cambio Kia che grazie alla tecnologia clutch by wire (una frizione che funziona attraverso un impulso elettronico) permette di ridurre i consumi e le emissioni in condizioni di guida reali.

ISLW

Il sistema ISLW (Information Speed Limit Warning) riconosce i limiti di velocità.

LFA

Il sistema LFA (Lane Following Assist) è un sistema di guida autonoma di livello 2.

LKA

L’LKA (acronimo di Lane Keeping Assist) è un sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata.

MHEV

La sigla MHEV identifica le Kia XCeed mild hybrid.

OTA

Sfruttando una connessione dati integrata all’interno dell’auto è possibile scaricare gli aggiornamenti OTA (acronimo di Over the Air) del sistema operativo senza la necessità di recarsi presso l’officina autorizzata Kia.

PHEV

La sigla PHEV identifica la Kia XCeed ibrida plug-in benzina.

RCCW

L’RCCW (acronimo di Rear Cross-Traffic Collision Warning) è il sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia.

SCC

Lo Smart Cruise Control (SCC) è un cruise control adattivo.

Smart key

La smart key consente di aprire la portiera e avviare l’auto con la semplice pressione di un pulsante.

Start button

Lo start button è il pulsante di accensione.

Supervision cluster

Il Supervision cluster è il cruscotto interamente digitale.

T-GDi

La sigla T-GDi identifica i motori turbo benzina/GPL/mild hybrid benzina della Kia XCeed.

TPMS

Il TPMS (acronimo di Tyre Pressure Monitoring System) è un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.