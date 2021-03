Kia, la tecnologia sigla per sigla

Il marchio Kia è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e oggi è uno dei brand più innovativi in circolazione quando si parla di tecnologia: la Casa automobilistica coreana offre una gamma di prodotti molto variegata che comprende quasi tutti i tipi di alimentazione (benzina, GPL, mild hybrid benzina, mild hybrid diesel, ibrida plug-in benzina, full hybrid benzina ed elettrica).

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori del marchio asiatico.

A

ABS

L’ABS (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

B

BCA

Il sistema BCA (acronimo di Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) monitora l’angolo cieco e corregge la traiettoria.

BCW

Il BCW (acronimo di Blind-Spot Collision Warning) è il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco.

BVM

Il sistema BVM (acronimo di Blind-Spot View Monitor) permette a chi guida di avere due occhi virtuali in più eliminando di fatto i punti ciechi a sinistra e a destra.

D

DAW

Il sistema DAW (acronimo di Driver Attention Warning) rileva la stanchezza del conducente.

DBC

Il DBC (acronimo di Downhill Brake Control) è il controllo della velocità in discesa.

DCT

DCT (acronimo di Dual Clutch Transmission) è il cambio automatico a doppia frizione.

Drive mode select

Il Drive mode select Kia è un sistema che permette di scegliere tra diverse modalità di guida.

E

e-Call

L’e-Call è la chiamata d’emergenza automatica.

ECM

ECM (acronimo di Electric Chromic Mirror) è il retrovisore interno elettrocromatico.

EPB

EPB (acronimo di Electric Parking Brake) non è altro che il freno di stazionamento elettromeccanico.

ESC

L’ESC (acronimo di Electronic Stability Control) non è altro che il controllo di stabilità.

F

FCA

Il sistema FCA (acronimo di Forward Collision-Avoidance Assist) Kia è un assistente alla frenata di emergenza.

H

HAC

Il sistema HAC (acronimo di Hill-start Assist Control) non è altro che l’assistente per le partenze in salita.

HBA

HBA (acronimo di High Beam Assist) è il sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti.

HDA

L’HDA (acronimo di Highway Driving Assist) Kia è un sistema di guida autonoma in autostrada.

I

ICCB

L’ICCB (acronimo di In Cable Control Box) è un sistema di protezione per i cavi di ricarica d’emergenza per le vetture elettriche e ibride plug-in.

iMT

iMT è un cambio Kia che grazie alla tecnologia clutch by wire (una frizione che funziona attraverso un impulso elettronico) permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 3% in condizioni di guida reale.

ISG

ISG (acronimo di Idle Stop and Go) è il sistema start/stop Kia.

ISLA

Il sistema ISLA (acronimo di Intelligent Speed Limit Assist) adegua la velocità della vettura ai limiti.

ISLW

Il sistema ISLW (Information Speed Limit Warning) riconosce i limiti di velocità.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

L

LFA

Il sistema LFA (Lane Following Assist) Kia è un sistema di guida automoma di II livello.

LKA

L’LKA (acronimo di Lane Keeping Assist)è un sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata.

M

MCBA

Il sistema MCBA (acronimo di Multi-Collision Brake Assist) frena automaticamente la vettura in caso di collisione.

MHEV

La sigla MHEV indica le Kia mild-hybrid.

O

OBC

L’On Board Charger serve sulle auto elettriche a trasformare la corrente alternata fornita dalla rete elettrica in corrente continua adatta alla ricarica.

P

PCA

Il PCA (acronimo di Parking Collision-Avoidance Assist) è un sistema di anti-collisione per il parcheggio.

R

RCCA

Il sistema Kia RCCA (acronimo di Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) quando si esce in retromarcia da un parcheggio o da una strada secondaria riconosce la presenza di eventuali veicoli sulla traiettoria e applica automaticamente i freni per evitare una collisione.

RCCW

L’RCCW (acronimo di Rear Cross-Traffic Collision Warning) è il sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia.

RSOA

L’RSOA (acronimo di Rear Seat Occupant Alert) è un sistema di sicurezza antiabbandono.

S

SCC

Lo Smart Cruise Control (SCC) è un cruise control adattivo.

SEA

Il sistema SEA (Safe Exit Assist) impedisce l’apertura delle porte posteriori qualora il veicolo rilevi un pericolo in avvicinamento da dietro, come un ciclista o un altro veicolo che sopraggiunge.

Shift by Wire

Sulle trasmissioni dotate della tecnologia Shift by Wire il selettore del cambio trasmette elettronicamente la marcia impostata senza collegamenti meccanici.

Smart key

La smart key consente di aprire la portiera e avviare l’auto con la semplice pressione di un pulsante.

Smart Power Tailgate

Lo Smart Power Tailgate è il portellone posteriore ad apertura intelligente.

Start button

Lo start button è il pulsante di accensione.

Supervision cluster

Il Supervision cluster Kia è il cruscotto interamente digitale.

Surround View Monitor

Il Surround View Monitor Kia è la telecamera 360°.

T

Terrain Mode

Il sistema Terrain Mode migliora la trazione, la stabilità e il controllo del veicolo su fango, neve e sabbia.

Tire Mobility Kit

Il Tire Mobility Kit Kia è il kit di riparazione pneumatici in caso di foratura.

TPMS

Il TPMS (acronimo di Tyre Pressure Monitoring System) è un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

TSA

Il TSA (Trailer Stability Assist) controlla la stabilità del traino.

U

UVO Connect

UVO Connect è il sistema di infotainment e connettività Kia.

W

Wireless phone charger

Il Wireless phone charger è il caricatore wireless per smartphone.