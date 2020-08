Kia iMT: come funziona il cambio intelligente

Si chiama iMT il nuovo cambio manuale “intelligente” montato dalle Kia mild hybrid.

Di seguito troverete una guida completa al cambio Kia iMT con frizione by wire: come funziona e quali vantaggi porta.

Cos’è la frizione by wire e in che modo interagisce con il cambio iMT?

La frizione by wire (clutch by wire) funziona attraverso un impulso elettronico ed è integrata con il gruppo motopropulsore mild hybrid MHEV 48V.

Il sistema iMT opera con il generatore di avviamento ibrido MHSG con la finalità di spegnere il motore – prima dell’intervento dello start-stop – quando il veicolo si arresta per inerzia.

La marcia scelta rimane innestata anche a motore spento e il propulsore si riavvia con la stessa marcia non appena il guidatore preme il pedale del freno o quello dell’acceleratore grazie all’impulso fornito dall’MHSG. L’unità riprende invece in folle (con frizione aperta) se chi guida preme il pedale della frizione per cambiare marcia o se la velocità del veicolo è troppo bassa per la marcia inserita in precedenza.

Quali sono i vantaggi del cambio Kia iMT?

Grazie alla tecnologia clutch by wire è possibile ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 3% in condizioni di guida reale.

Come funziona nel dettaglio il cambio Kia iMT?

Nell’avvicinamento a un incrocio o in situazioni di traffico il guidatore lascia la marcia innestata e rilascia il pedale dell’acceleratore per rallentare dolcemente.

Durante il rallentamento l’iMT invia un segnale elettronico al cambio e all’MHSG per spegnere il motore e ingaggiare la frizione.

Con il motore spento l’auto continua la corsa per inerzia e grazie alla frizione aperta può sfruttare al massimo l’energia cinetica.

Quando il guidatore preme l’acceleratore per aumentare la velocità o attiva la frizione per cambiare marcia, l’MHSG riavvia il motore nella marcia selezionata dal conducente o in folle in caso di frizione aperta.

La potenza elettrica dell’MHSG e della batteria a 48V porta il motore e la trasmissione alla velocità corretta: se la vettura scende al di sotto di una determinata velocità il propulsore si riavvia con l’assistenza del sistema mild hybrid e la frizione si chiude per evitare di forzare il motore nella marcia inserita.