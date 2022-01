Jeep, la tecnologia sigla per sigla

Jeep è un marchio leggendario quando si parla di SUV e fuoristrada: un brand storico che guarda al futuro con prodotti ricchi di tecnologia in grado di andare dappertutto.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici delle auto della Casa statunitense.

4xe

La sigla 4xe è usata da Jeep per indicare i modelli ibridi plug-in benzina.

Adaptive Cruise Control

Il cruise control adattivo della Jeep permette di mantenere la distanza dal veicolo che precede e, in alcune circostanze, di fermarsi completamente senza l’intervento del conducente.

Blind spot detection with Rear Cross Path

Il conducente viene avvisato della presenza di un angolo cieco laterale o posteriore con segnali luminosi esterni o con un segnale acustico.

DDCT

La sigla DDCT – acronimo di Dual Dry Clutch Transmission – identifica il cambio automatico a doppia frizione Jeep.

Easy Wallbox

La Easy Wallbox è una soluzione di ricarica Jeep.

ESC

Il sistema ESC (Electronic Stability Control) – noto anche come ESP – non è altro che il controllo di stabilità.

Forward Collision Warning Mitigation

Il Forward Collision Warning Mitigation è un sistema anticollisione che avverte e/o assiste il guidatore se ci si sta avvicinando troppo rapidamente a un altro veicolo o a un ostacolo.

Forward Collision Warning Plus

Il Forward Collision Warning Plus è un sistema di frenata assistita.

Hill descent control

L’Hill descent control è il sistema di controllo della velocità in discesa.

Hill Start Assist

L’Hill Start Assist è un sistema di ausilio alla partenza in salita.

Intelligent speed assist

L’Intelligent speed assist adatta la velocità dell’auto al valore proposto dal Traffic sign recognition.

Keyless Go

Grazie a Keyless Go basta tenere la chiave in tasca o nel portafogli per aprire la propria Jeep tirando la maniglia della portiera anteriore o aprendo il portellone posteriore. Per avviare la vettura è invece sufficiente premere il pulsante Start/Stop tenendo premuto il freno.

Lane departure warning

Il Lane departure warning è un sistema che avvisa in caso di uscita involontaria dalla corsia.

MHEV

La sigla MHEV identifica le Jeep mild hybrid benzina.

Multijet II

La sigla Multijet II identifica i motori diesel Jeep.

MySky

MySky è un tetto composto da doppi pannelli rimovibili manualmente.

Park Assist

Il Park Assist è un sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare. Una volta individuato uno spazio atto al parcheggio, il dispositivo guida il conducente con istruzioni audio che compaiono anche sulla plancia e controlla il volante mentre il guidatore comanda la posizione del cambio, il freno e l’acceleratore.

PHEV

La sigla PHEV (acronimo di Plug-in Hybrid Electric Vehicle) indica le Jeep ibride plug-in benzina.

T3

La sigla T3 è usata da Jeep per identificare i modelli spinti dal motore 3 cilindri a benzina.

T4

La sigla T4 è usata da Jeep per identificare i modelli spinti dal motore ibrido a 4 cilindri.

TFT

TFT (Thin Film Transistor) è una tecnologia applicata ai display LCD: i cristalli liquidi non vengono polarizzati tramite scariche dall’esterno del pannello ma attraverso transistor che operano direttamente sul punto necessario.

TPMS

Il TPMS è il sistema di monitoraggio pressione pneumatici.

Traffic sign recognition

Il sistema Traffic sign recongition rileva e classifica i segnali stradali.

Uconnect

Uconnect è il sistema multimediale Jeep.