La Jeep Renegade è una delle SUV più amate dagli italiani: la piccola crossover statunitense è un’auto ricca di tecnologia ma non è semplice capire cosa significano tutte le sigle degli accessori presenti a bordo.

Di seguito troverete un glossario con il significato delle sigle degli accessori tecnologici della Sport Utility americana.

Jeep Renegade: la tecnologia sigla per sigla

Active Drive

Active Drive è il sistema di trazione integrale Jeep completamente automatico che consente un passaggio continuo da 2 a 4 ruote motrici a qualsiasi velocità.

Active Drive Low

Active Drive Low è il sistema di trazione integrale Jeep che offre un rapporto di riduzione massimo di 20:1. Rispetto all’Active Drive offre anche il sistema di controllo della velocità in discesa.

Black Line Pack

Il pacchetto Black Line Pack della Jeep Renegade comprende: badge nero lucido, finiture esterne nero lucide, finiture interne nero lucide e cerchio in lega da 18” nero lucido.

Blind spot detection with Rear Cross Path

Il conducente viene avvisato della presenza di un angolo cieco laterale o posteriore con segnali luminosi esterni o con un segnale acustico.

Cavo Mode 2

Il cavo Mode 2 offerto di serie sulle Jeep Renegade PHEV è un cavo di 6 metri con ICCB (in Cable Control Box). Ha un’uscita domestica di tipo schuko che permette di ricaricare il veicolo a casa.

Cavo Mode 3

Il cavo Mode 3 offerto su alcune Jeep Renegade PHEV ha una potenza di ricarica di 7,4 kW e permette di ricaricare la vettura in qualsiasi stazione pubblica in un’ora e 40 minuti.

Easy Wallbox

La Easy Wallbox è una soluzione di ricarica “Plug&Play” esclusiva di FCA. Ha una potenza di ricarica di 2,3 kW che può essere aumentata a 7,4 kW e ricaricata in modalità 3 grazie all’intervento di un elettricista. Inoltre può regolare autonomamente la sua potenza di carica, compatibilmente con quella disponibile in casa.

ESC

Il sistema ESC (Electronic Stability Control) – noto anche come ESP – non è altro che il controllo di stabilità.

Forward Collision Warning Mitigation

Il Forward Collision Warning Mitigation è un sistema anticollisione che avverte e/o assiste il guidatore se ci si sta avvicinando troppo rapidamente a un altro veicolo o a un ostacolo.

Forward Collision Warning Plus

Il Forward Collision Warning Plus è un sistema di frenata assistita.

Function Pack I

Il pacchetto Function Pack I della Jeep Renegade comprende: specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione sbrinamento, Keyless Go, storage sotto il sedile passeggero, Reversible/Waterproof Cargo Storage, controllo remoto dei finestrini tramite chiave e chiusura specchietti retrovisori automatica.

Function Pack II

Il pacchetto Function Pack II della Jeep Renegade comprende: specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione sbrinamento, Keyless Go, sedile posteriore frazionabile 40/20/40, Reversible/Waterproof Cargo Storage, controllo remoto dei finestrini tramite chiave e chiusura specchietti retrovisori automatica.

Function Pack II Trailhawk PHEV

Il pacchetto Function Pack II Trailhawk PHEV comprende: specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione sbrinamento, Keyless Go, sedile posteriore frazionabile 40/20/40, controllo remoto dei finestrini tramite chiave e chiusura specchietti retrovisori automatica.

Hill descent control

L’Hill descent control è il sistema di controllo della velocità in discesa.

Hill Start Assist

L’Hill Start Assist è un sistema di ausilio alla partenza in salita.

Intelligent speed assist

L’Intelligent speed assist adatta la velocità dell’auto al valore proposto dal Traffic sign recognition.

Keyless Go

Grazie a Keyless Go basta tenere il portachiavi in tasca o nel portafogli per aprire la Jeep Renegade tirando la maniglia della portiera anteriore o aprendo il portellone posteriore. Per avviare la vettura è invece sufficiente premere il pulsante Start/Stop tenendo premuto il freno.

Lane departure warning

Il Lane departure warning è un sistema che avvisa in caso di uscita involontaria dalla corsia.

Led Pack

Il pacchetto Led Pack della Jeep Renegade comprende: High beam LED, Low beam LED, DRL LED, fendinebbia LED e luci posteriori LED.

Multijet II

La sigla Multijet II identifica tutti i motori diesel della Jeep Renegade.

Park Assist

Il Park Assist è un sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare. Una volta individuato uno spazio atto al parcheggio, il dispositivo guida il conducente con istruzioni audio che compaiono anche sulla plancia e controlla il volante mentre il guidatore comanda la posizione del cambio, il freno e l’acceleratore.

Parking Pack

Il pacchetto Parking Pack della Jeep Renegade comprende: Blind Spot Detection with Rear Cross Path, telecamera posteriore e Park Assist parallelo e perpendicolare (entrata/uscita).

PHEV

La sigla PHEV (acronimo di Plug-in Hybrid Electric Vehicle) indica le versioni ibride plug-in della Jeep Renegade.

TFT

TFT (Thin Film Transistor) è una tecnologia applicata ai display LCD: i cristalli liquidi non vengono polarizzati tramite scariche dall’esterno del pannello ma attraverso transistor che operano direttamente sul punto necessario.

TPMS

Il TPMS è il sistema di monitoraggio pressione pneumatici.

Traffic sign recognition

Il sistema Traffic sign recognition della Jeep Renegade rileva e classifica i segnali stradali.

Uconnect

Uconnect è il sistema multimediale Jeep.

Visibility Pack

Il pacchetto Visibility Pack della Jeep Renegade comprende: specchietto interno elettrocromico, automatic headlight activation (dusk/dawn), sensore pioggia e automatic high-beam headlamps.

Winter Pack

Il pacchetto Winter Pack della Jeep Renegade comprende: sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile, parabrezza con funzione antigelo e tappetini All-Weather.

Winter Pack Trailhawk

Il Winter Pack Trailhawk della Jeep Renegade comprende: sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile e parabrezza con funzione antigelo.