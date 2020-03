Jeep Compass: la tecnologia sigla per sigla

Active Drive

Active Drive è il sistema di trazione integrale Jeep completamente automatico che consente un passaggio continuo da 2 a 4 ruote motrici a qualsiasi velocità.

Active Drive Low

Active Drive Low è il sistema di trazione integrale Jeep che offre un rapporto di riduzione massimo di 20:1. Rispetto all’Active Drive offre anche il sistema di controllo della velocità in discesa.

Adaptive Cruise Control

Il cruise control adattivo della Jeep Compass permette di mantenere la distanza dal veicolo che precede e, in alcune circostanze, di fermarsi completamente senza l’intervento del conducente.

Android Auto

Android Auto consente a tutti i possessori di smartphone Android (da 5.0 Lollipop in su) di utilizzare a bordo della vettura numerose funzioni del telefono (Google Maps, Google Play Musica, telefonare, inviare e ricevere messaggi, etc…) riducendo al minimo la distrazione durante la guida.

Apple CarPlay

Apple CarPlay è una piattaforma per smartphone che consente ai dispositivi mobili Apple di essere usati in auto.

Blind Spot Monitoring

Il sistema Blind Spot Monitoring della Jeep Compass avverte il guidatore dell’ingresso di un altro veicolo all’interno del proprio angolo cieco attraverso una spia luminosa e un avviso sonoro.

Command View

Il Command View della Jeep Compass non è altro che il tetto panoramico.

Cornering

La funzione cornering della Jeep Compass si attiva durante le svolte e illumina l’area laterale del veicolo.

DAB

DAB – acronimo di Digital Audio Broadcasting System – indica la radio digitale.

Electronic roll mitigation

Il sistema Electronic Roll Mitigation della Jeep Compass è un’estensione del controllo elettronico della stabilità e usa i sensori dell’ESC per calcolare se il veicolo è in una situazione di potenziale ribaltamento e poi lo frena, azionando i freni separatamente e modulando la posizione dell’acceleratore in base alle necessità.

Full Speed Forward Collision Warning

Il sistema Full Speed Forward Collision Warning Plus della Jeep Compass fornisce al conducente avvertimenti visivi e uditivi quando ci si avvicina troppo velocemente ad un altro veicolo o ad un ostacolo lungo il percorso in maniera tale da evitare o limitare il potenziale impatto.

Function Pack

Il Function Pack della Jeep Compass comprende specchietto retrovisore interno elettrocromatico, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, Keyless Go, Start Button, presa ausiliaria 230V e antifurto.

Hill Start Assist

Il sistema Hill Start Assist della Jeep Compass nelle partenze in salita mantiene la pressione sui freni applicata dal conducente per un breve periodo dopo che questi ha rimosso il piede dal pedale.

Keyless Go

Grazie a Keyless Go basta tenere il portachiavi in tasca o nel portafogli per aprire la Jeep Compass tirando la maniglia della portiera anteriore o aprendo il portellone posteriore. Per avviare la vettura è invece sufficiente premere il pulsante Start/Stiop tenendo premuto il freno.

Lane Keep Assist

L’azionamento proattivo del servosterzo elettronico Lane Keep Assist segnala al conducente la necessità di effettuare un’azione correttiva.

Leather Seat Group

Il Leather Seat Group della Jeep Compass comprende sedili in pelle, sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie e memoria regolazione sedile del guidatore.

Leather Ventilated Seat Group

Il Leather Ventilated Seat Group della Jeep Compass comprende sedili in pelle con ventilazione, sedili anteriori con regolazione elettrica a 8 vie e memoria regolazione del sedile del guidatore.

Multijet II

La sigla Multijet II identifica tutti i motori diesel della Jeep Compass.

Park assist

Il Park assist è un sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare. Una volta individuato uno spazio atto al parcheggio, il dispositivo guida il conducente con istruzioni audio che compaiono anche sulla plancia e controlla il volante mentre il guidatore comanda la posizione del cambio, il freno e l’acceleratore.

Parking Pack

Il Parking Pack della Jeep Compass comprende retrocamera, sensori di parcheggio anteriori, Blind Spot Detection, Rear Cross Path Detection e park assist automatico perpendicolare e parallelo.

Parkview

L’immagine della telecamera posteriore per retromarcia Parkview viene visualizzata sullo schermo del navigatore quando si inserisce la retromarcia.

Premium Pack

Il Premium Pack della Jeep Compass comprende portellone posteriore elettrico e Adaptive Cruise Control.

Privacy Glass

I Privacy Glass sono i vetri posteriori oscurati.

Rear Cross Path Detection

Il sistema Rear Cross Path Detection della Jeep Compass avverte il guidatore durante l’uscita in retromarcia dai parcheggi, inviandogli una notifica attraverso una spia luminosa o un avviso sonoro se altri veicoli sono in passaggio.

Selec-Terrain

Il sistema Selec-Terrain della Jeep Compass è un controllo della trazione che consente al conducente di selezionare diverse modalità di guida su strada o fuoristrada.

Smartbeam

La funzione Smartbeam accende automaticamente i fari abbaglianti al buio se il percorso è libero e torna agli anabbaglianti se si incrocia un’auto in senso opposto o ci si accoda a un’altra vettura.

Smokers Group

Il pacchetto Smokers Group della Jeep Compass comprende l’accendisigari e il posacenere removibile.

Start Button

Lo Start Button della Jeep Compass è il pulsante di accensione.

Style Pack

Lo Style Pack della Jeep Compass comprende cerchi in lega da 18”/19” su Limited e da 17” su Trailhawk e Privacy Glass.

TFT

TFT (Thin Film Transistor) è una tecnologia applicata ai display LCD: i cristalli liquidi non vengono polarizzati tramite scariche dall’esterno del pannello ma attraverso transistor che operano direttamente sul punto necessario.

TPMS

Il TPMS è il sensore della pressione delle gomme.

TPMS Plus

Il TPMS Plus è un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici impreziosito da un display.

Trailer Tow Group

Il Trailer Tow Group comprende predisposizione gancio traino e cablaggio rimorchio.

Uconnect

Uconnect è il sistema di infotainment della Jeep Compass.

Winter Pack

Il Winter Pack della Jeep Compass comprende sedili anteriori riscaldabili, base tergicristalli riscaldata e volante riscaldabile.