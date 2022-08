La Jaguar F-Type – disponibile in due varianti di carrozzeria (Coupé e Convertibile) – è una supercar grintosa ed elegante che non trascura la tecnologia.

Di seguito troverete un glossario con il significato delle sigle degli accessori tecnologici della sportiva britannica.

Jaguar F-Type: la tecnologia sigla per sigla

Adaptive Dynamics

Il sistema Adaptive Dynamics della Jaguar F-Type analizza rapidamente l’input dello sterzo mantenendo la rigidità di ciascun ammortizzatore.

Blind Spot Assist

Il Blind Spot Assist aiuta a prevenire le collisioni. Il sistema rileva l’eventuale presenza di un’altra auto nel punto cieco durante le manovre di cambio corsia e per evitarla applica una sterzata controllata.

Configurable Dynamics

Configurable Dynamics consente di personalizzare diverse caratteristiche come la sensibilità dell’acceleratore, i punti di cambio marcia, la risposta dello sterzo e la rigidità degli ammortizzatori.

Intelligent Driveline Dynamics

Grazie all’Intelligent Driveline Dynamics la coppia viene distribuita in modo predittivo per fornire ulteriore trazione (anche alle ruote anteriori, in condizioni estreme).

Lane Keep Assist

Il Lane Keep Assist rileva l’allontanamento imprevisto dell’auto dalla corsia di percorrenza e, per consentirne il rientro in carreggiata, applica una sterzata controllata.

Park Assist

Il Park Assist semplifica il parcheggio aiutando a entrare e uscire da spazi ristretti. Dopo aver selezionato la modalità Drive o Reverse è sufficiente controllare la velocità dell’auto e la frenata.

Sportshift

Lo Sportshift è il selettore a joystick del cambio automatico.

Torque Vectoring

La tecnologia Torque Vectoring applica una forza frenante per rallentare in modo indipendente le ruote interne anteriori e posteriori.