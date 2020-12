Iniettori benzina, consigli di manutenzione: come e quando pulirli?

Innanzitutto definiamo insieme il compito degli iniettori, che permettono il passaggio della giusta quantità di benzina al motore e quindi il suo corretto funzionamento. Si possono sporcare anche parecchio, a causa delle impurità che presenti nel carburante. La cosa importante è cercare di tenerli sempre puliti, perché possono compromettere le performance del motore e aumentare i consumi dell’auto.

Come sono fatti gli iniettori?

Gli iniettori sono dei dispositivi di piccole dimensioni e di forma cilindrica che trasferiscono il carburante dal serbatoio all’impianto di alimentazione. Il carburante viene spinto negli iniettori grazie ad una pompa, dopodiché viene nebulizzato e mandato, in quantità e alla pressione esatte, nel condotto di aspirazione, nella camera ausiliaria oppure direttamente nella camera di combustione.

Gli iniettori possono essere di differenti tipologie – meccanici, elettronici e pompa – e avere delle modalità di funzionamento diverse. Hanno comunque sempre un fondamentale ruolo per il motore. Influiscono su consumi, emissioni inquinanti e prestazioni. Hanno dei filtri speciali, ma non riescono a trattenere tutte le impurità del carburante e quindi col tempo e l’utilizzo man mano si sporcano. È bene quindi controllarli e pulirli quando necessario.

Pulizia degli iniettori: quando è necessaria

In genere la pulizia degli iniettori dovrebbe essere fatta ogni 20.000/25.000 chilometri, quindi in realtà ad ogni tagliano auto. Ci sono però dei segnali che possono far capire che vanno puliti prima:

diventa difficile accendere l’auto;

le prestazioni diminuiscono;

i consumi aumentano;

i gas di scarico diventano molto scuri;

il motore si arresta a bassi regimi.

Pulizia iniettori auto: come si fa e quanto costa

Per pulire gli iniettori dell’auto esistono differenti metodi, da prendere in considerazione prima che si manifestino i vari sintomi che abbiamo appena descritto:

si può fare il pieno con benzine additivate , che possiamo trovare ad ogni distributore di benzina. Questa tipologia di miscele contiene delle sostanze che aiutano la pulizia degli iniettori. Si consiglia di utilizzarle per il pieno ogni 5.000/10.000 km per poter essere abbastanza sicuri di avere iniettori sempre puliti e un motore performante. Non sempre questo basta a eliminare il problema, si tratta della soluzione più semplice e economica;

si possono invece aggiungere al pieno degli additivi appositi per la pulizia degli iniettori, che si trovano nei negozi di ricambi auto. Ne esistono differenti, a seconda delle caratteristiche dell'auto. Bisogna usarli quando il serbatoio è quasi vuoto, aggiungendoli prima di fare il pieno;

si può chiedere al meccanico di fare la pulizia manuale degli iniettori. È l'ultima soluzione da adottare, ma sicuramente quella con cui si ottengono i migliori risultati. Deve essere comunque un meccanico specializzato a eseguire il lavoro. È necessario infatti smontare il motore, rimuovere gli iniettori e pulirli manualmente. I costi possono variare, in questo caso, da un minimo di 50 euro circa, se lo smontaggio è semplice e gli iniettori non sono in pessime condizioni, a un massimo di 100 euro e anche oltre, se invece la struttura del motore rende complessa l'estrazione degli iniettori e lo stato di questi ultimi non è dei migliori.

Nonostante la buona manutenzione, c’è da dire comunque che gli iniettori non sono eterni e in genere devono essere sostituiti prima dei 150.000 chilometri percorsi. I prezzi variano da un minimo di 150 euro a un massimo di 400 euro circa, più il costo della manodopera.