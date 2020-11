Indici di carico e velocità degli pneumatici: a che cosa serve conoscerli?

Ci sono differenti informazioni che bisogna sapere per quanto riguarda gli pneumatici, non sono certamente tutti uguali infatti. Possiamo leggere le misure, che siano estivi o invernali, gli indici di carico e di velocità. Vediamo tutti i dati e come imparare a leggerli.

Come leggere gli indici di carico degli pneumatici

Per leggere gli indici di carico è importante sapere come si leggono in generale le misure delle gomme. Prendendo in esempio la marcatura di uno pneumatico come la seguente 225/55 R 17 97 W:

225 è la larghezza della gomma in mm;

della gomma in mm; 55 è l ’altezza del fianco in rapporto percentuale con la larghezza della gomma (55%);

del fianco in rapporto percentuale con la larghezza della gomma (55%); 17 è l’altezza del cerchione in pollici;

in pollici; 97 è il famoso indice di carico , dato che mette in evidenza qual è il carico massimo che ogni gomma può sopportare da sgonfia. Per sapere a quanti kg corrisponde il valore dell’indice di carico bisogna far riferimento all’apposita tabella; in questo caso, il carico massimo per pneumatico è pari a 730 kg;

, dato che mette in evidenza qual è il carico massimo che ogni gomma può sopportare da sgonfia. Per sapere a quanti kg corrisponde il valore dell’indice di carico bisogna far riferimento all’apposita tabella; in questo caso, il carico massimo per pneumatico è pari a 730 kg; W questo è invece l’indice di velocità, ovvero la velocità massima certificata che uno pneumatico può raggiungere per mantenersi in sicurezza. I valori di riferimento sono compresi fra “A” (più basso) e “Y” (più basso). A ogni lettera corrisponde un indice di velocità espresso in km/h. In questo caso, la “W” corrisponde a 270 Km/h.

Altre informazioni sugli pneumatici: come leggere la data

Questo dato è fondamentale perché ci comunica quando sono stati prodotti gli pneumatici. Bisogna innanzitutto individuare la sigla DOT che indica Department of Transportation. In seguito troviamo altre informazioni:

codice dello stabilimento (le prime due cifre);

codice delle misure (le due cifre dopo);

identificativo del costruttore (opzionale e composto da 4 lettere);

data di produzione del singolo pneumatico (ultime quattro cifre).

Possiamo riconoscere esattamente l’anno in cui è stato prodotto uno pneumatico in maniera precisa, è necessario leggere le ultime quattro cifre che compongono la marcatura DOT. Il numero 2316 ad esempio indica che la gomma è stata prodotta nella 23esima settimana del 2016.

Ci sono altre sigle che è necessario conoscere:

il marchio, nome del brand;

il modello;

la destinazione d’uso, indicata da lettere, subito dopo il nome del produttore;

TWI, l’indicatore di usura;

Tubeless, questa dicitura sottolinea la possibilità di usare lo pneumatico senza camera d’aria;

M/S, pneumatico invernale.

Perché è importante saper riconoscere la marcatura degli pneumatici? Per non incorrere in sanzioni.

Etichette degli pneumatici: cosa indicano

Sull’etichetta delle gomme troviamo: