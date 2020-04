Igienizzare e sanificare tappezzeria auto: come fare

La sanificazione degli interni dell’auto è fondamentale per igienizzare il proprio veicolo, si tratta di una pratica di lavaggio molto profonda e importante quanto la pulizia della carrozzeria e degli esterni. È importante infatti trovarsi in un ambiente accogliente, sia per una questione di igiene che di salute. La pulizia e la sanificazione non sono semplici, richiedono una certa cura, i giusti prodotti e le tecniche esatte.

A volte capita di mangiare in auto per la fretta o di rovesciare una bibita su un sedile, o ancora di portare con sé il proprio amico a 4 zampe. Tutte queste opzioni chiaramente costituiscono il pericolo di sporcare l’interno del veicolo, che siano i residui di un liquido, le briciole di un panino o i peli del cane, un ambiente in queste condizioni non è di sicuro sano e necessita di una pulizia approfondita. Lo sporco e la polvere si annidano in ogni auto, anche quella tenuta meglio, per questo è bene pulire l’abitacolo abitualmente e non solo facendola brillare all’esterno, ma anche all’interno. Per procedere alla pulizia e sanificazione della vettura ci sono differenti metodi, si possono usare prodotti specifici, rivolgersi ad un professionista, oppure provare con un metodo fai da te.

Come pulire e igienizzare gli interni dell’auto autonomamente

Oltre ai prodotti specifici venduti dai negozi specializzati, esistono anche differenti soluzioni fai da te. Vediamo quella più efficace, che vede come protagonista il bicarbonato di sodio. È necessario procurarsi:

due cucchiai di bicarbonato ;

; due tazze di acqua calda;

due cucchiai di detersivo liquido per i piatti;

una spazzola morbida, per non danneggiare i tessuti degli interni;

morbida, per non danneggiare i tessuti degli interni; un asciugamano soffice;

un contenitore che serve per mescolare gli ingredienti.

La prima cosa da fare è mischiare bicarbonato e sapone per i piatti, aggiungere l’acqua calda e mescolare tutto, creando quindi una formula vincente in grado di smacchiare e eliminare i cattivi odori. Si potrà poi intingere la spazzola nella soluzione ottenuta e passarla sul rivestimento con continui movimenti circolari. È importante che la spazzola sia bagnata ma non al punto di gocciolare, i tessuti dell’abitacolo dell’auto infatti non devono assorbire troppa acqua, altrimenti rischiano di rovinarsi. Alla fine di questa prima operazione, potete tamponare con l’asciugamano, abbassare i finestrini e lasciare ventilare per un’asciugatura perfetta.

I prodotti in commercio per la sanificazione dell’auto

I rivenditori specializzati offrono una vasta gamma di detergenti per la pulizia della tappezzeria e l’igienizzazione degli interni dell’auto. Si trovano soluzioni a differenti prezzi, l’importante è acquistare prodotti di qualità, per non danneggiare la propria macchina. I tessuti degli interni infatti sono delicati e non bisogna rischiare di andare a creare delle macchie permanenti o rovinare e consumare le stoffe con prodotti troppo aggressivi.

Prima di utilizzare qualsiasi detergente è importante leggere le indicazioni riportate sulla confezione e provare anche il prodotto su un angolino nascosto dell’abitacolo, per vederne la reazione. L’applicazione, anche in questo caso, deve essere effettuata con una spazzola morbida e, una volta eseguito il lavaggio, è necessario lavare via il detergente con cura e asciugare.

Ultima cosa molto importante da tenere presente è che non tutti i tessuti sono uguali e quindi, prima di procedere in autonomia, è necessario conoscerne le caratteristiche. Per fare un esempio, è ovvio che gli interni in pelle necessitano di trattamenti completamente differenti da quelli in Alcantara e che i prodotti utilizzati non possono essere i medesimi, se non si vuole rovinare la macchina. Spesso accade che con i metodi fai da te non si ottengano risultati ottimali, soprattutto nel caso in cui si debbano togliere dai sedili macchie secche e datate, ormai impresse nel tessuto. Per questo raccomandiamo di intervenire tempestivamente quando si sporca la macchina all’interno.