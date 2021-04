Hyundai, la tecnologia sigla per sigla

Hyundai non è solo la Casa coreana più amata dagli italiani ma anche uno dei marchi più ricchi di tecnologia in circolazione: il brand asiatico offre infatti una gamma di modelli varia con numerose modalità di alimentazione (benzina, GPL, diesel, mild hybrid benzina, mild hybrid diesel, ibrido benzina, ibrido plug-in benzina ed elettrico).

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori presenti sulle auto Hyundai.

A

A.B.S.

L’A.B.S. (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

B

B.C.C.A.

Il Blind Spot Collision Avoidance Assist monitora l’angolo cieco e corregge la traiettoria.

Bluelink

Bluelink racchiude i servizi di connettività Hyundai.

B.S.D.

La sigla B.S.D. (acronimo di Blind Spot Detection) indica il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi.

B.V.M.

Il sistema B.V.M. (acronimo di Blind-Spot View Monitor) permette a chi guida di avere due occhi virtuali in più eliminando di fatto i punti ciechi a sinistra e a destra.

C

CRDi

La sigla CRDi identifica i motori diesel Hyundai.

D

D.A.W.

Il sistema D.A.W. (acronimo di Driver Attention Warning) rileva la stanchezza del conducente.

D.B.C.

Il D.B.C. (acronimo di Downhill Brake Control) è il controllo della velocità in discesa.

DCT

DCT (acronimo di Dual Clutch Transmission) è il cambio automatico a doppia frizione.

Drive mode select

Il Drive mode select Hyundai è un sistema che permette di scegliere tra diverse modalità di guida.

E

eCall

L’eCall è la chiamata d’emergenza automatica.

E.S.P.

L’E.S.P. è il controllo di stabilità.

F

F.C.A.

Il sistema F.C.A. (acronimo di Forward Collision-Avoidance Assist) Hyundai è un assistente alla frenata di emergenza.

H

H.A.C.

Il sistema H.A.C. (acronimo di Hill-start Assist Control) non è altro che l’assistente per le partenze in salita.

H.B.A.

H.B.A. (acronimo di High Beam Assist) è il sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti.

H.D.A.

L’H.D.A. (acronimo di Highway Driving Assist) Hyundai è un sistema di guida autonoma in autostrada.

HEV

La sigla HEV identifica le Hyundai full hybrid a benzina.

I

iMT

iMT è un cambio Hyundai che grazie alla tecnologia clutch by wire (una frizione che funziona attraverso un impulso elettronico) permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 3% in condizioni di guida reale.

I.S.G.

I.S.G. (acronimo di Idle Stop and Go) è il sistema start/stop Hyundai.

I.S.L.W.

Il sistema I.S.L.W. (Information Speed Limit Warning) riconosce i limiti di velocità.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

J

JX

La funzione Junction Turning della frenata autonoma di emergenza aiuta a prevenire le collisioni frontali quando si svolta a sinistra negli incroci.

L

L.F.A.

Il sistema L.F.A. (Lane Following Assist) Hyundai è un sistema di guida autonoma di II livello.

L.K.A.

L’L.K.A. (acronimo di Lane Keeping Assist) è un sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata.

L.V.D.A.

La sigla L.V.D.A. (acronimo di Leading Vehicle Departure Alert) indica il sistema di avviso di ripartenza.

R

R.C.C.A.

Il sistema Hyundai R.C.C.A. (acronimo di Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) quando si esce in retromarcia da un parcheggio o da una strada secondaria riconosce la presenza di eventuali veicoli sulla traiettoria e applica automaticamente i freni per evitare una collisione.

R.C.C.W.

L’R.C.C.W. (acronimo di Rear Cross-Traffic Collision Warning) è il sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia.

R.O.A.

Il R.O.A. (acronimo di Rear Occupant Alert) Hyundai ricorda al guidatore di controllare se ci sono bambini o animali sui sedili posteriori.

S

S.C.C.

Lo Smart Cruise Control (S.C.C.) è un cruise control adattivo.

S.E.A.

Il sistema S.E.A. (Safe Exit Assist) impedisce l’apertura delle porte posteriori qualora il veicolo rilevi un pericolo in avvicinamento da dietro, come un ciclista o un altro veicolo che sopraggiunge.

Shift-by-wire

Sulle trasmissioni dotate della tecnologia Shift-by-wire il selettore del cambio trasmette elettronicamente la marcia impostata senza collegamenti meccanici.

Smart key

La smart key consente di aprire la portiera e avviare l’auto con la semplice pressione di un pulsante.

Start button

Lo start button è il pulsante di accensione.

S.V.M.

Il Surround View Monitor Hyundai è la telecamera 360°.

T

T-GDI

La sigla T-GDI è usata da Hyundai per identificare i motori turbo benzina.

T.C.S.

Il T.C.S. non è altro che il controllo della trazione.

TFT

TFT (acronimo di Thin Film Transistor) è una tecnologia applicata ai display LCD: i cristalli liquidi non vengono polarizzati tramite scariche dall’esterno del pannello ma attraverso transistor che operano direttamente sul punto necessario.

T.P.M.S.

Il T.P.M.S. (acronimo di Tyre Pressure Monitoring System) è un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

V

V.S.M.

Il V.S.M. (acronimo di Vehicle Stability Management) è il sistema di gestione della stabilità.