Handbike e Codice della Strada: tutte le norme

L’incidente di Zanardi con la handbike ha acceso discussioni su questi particolari velocipedi azionati dalle braccia umane usati soprattutto (ma non solo) dai disabili.

Di seguito troverete una guida completa alle norme del Codice della Strada relative alla circolazione sulla carreggiata delle handbike: tutto quello che c’è da sapere sulle regole e sulle sanzioni.

Le handbike possono circolare su strada pubblica?

Sì, in quanto considerate velocipedi come le biciclette.

Da quando le handbike possono circolare sulla carreggiata?

Dal 27 dicembre 2017, giorno di pubblicazione da parte del Ministero dell’Interno della circolare 300/A/9648/17/104/1.

In questo documento il Ministero precisa che la circolazione delle handbike è sempre ammessa sulle strade con le modalità e alle condizioni previste per la circolazione dei velocipedi se non superano le dimensioni e i limiti di massa previsti dall’art. 50 del Codice della Strada.

Quali dimensioni massime deve avere una handbike per essere equiparata a una bicicletta?

3 metri di lunghezza, 1,30 metri di larghezza e 2,20 metri di altezza.

Esistono le handbike a pedalata assistita? Sono equiparate ai velocipedi?

Per essere equiparate ai velocipedi il motore ausiliario elettrico delle handbike a pedalata assistita deve avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Come devono circolare le handbike su strada?

I ciclisti di handbike devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.

Fuori dai centri abitati le handbike devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

Le handbike possono farsi trainare da un altro veicolo?

No. Ai ciclisti di handbike è vietato trainare veicoli e farsi trainare.

Le handbike possono circolare al buio?

Il conducente di handbike che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Le handbike possono circolare in galleria?

Anche nelle gallerie il conducente di handbike deve indossare il giubbotto o le bretelle autoriflettenti.

Quali sono le sanzioni per chi viola le norme relative alla circolazione delle handbike?

È prevista una sanzione amministrativa da 25 a 99 euro.