Guidare in estate: sette consigli utili di Seat

Guidare in estate è più complicato di quello che sembra: nella stagione calda si affrontano, ad esempio, più tragitti brevi rispetto alla norma e questo porta a un eccesso di tranquillità e di confidenza che aumenta il rischio di incidenti.

Per affrontare la stagione estiva nella massima sicurezza Seat ha pubblicato sette consigli utili: scopriamoli insieme.

Scarpe e abbigliamento

Non bisogna guidare con le ciabatte, calzature che causano la perdita di sensibilità dei pedali e che possono oltretutto incastrarsi.

Anche guidare in costume da bagno (come il 25% degli automobilisti, secondo la Fondazione del Commissariato Europeo dell’Automobile) è sconsigliato visto che può causare bruciature dovute alla frizione della cintura di sicurezza sulla pelle. Per abbassare la temperatura all’interno del veicolo i tecnici Seat suggeriscono di tenere portiere e finestrini aperti per un minuto per ventilare l’abitacolo prima di accendere l’aria condizionata.

Passeggeri

Anche nei brevi tragitti non bisogna superare il numero di passeggeri per cui la vettura è omologata: ogni persona in più è una persona che non utilizza la cintura di sicurezza.

Bere

In presenza di alte temperature è fondamentale idratarsi: secondo uno studio dell’Università di Loughborough (Regno Unito) e dello European Hydration Institute la mancanza di una corretta idratazione alla guida provoca gli stessi effetti sul conducente di otto bicchieri di vino. Meglio quindi bere acqua prima di mettersi in marcia e durante soste regolari.

Postura corretta

Guidare con il gomito appoggiato al finestrino incide negativamente sulla capacità di controllo dell’auto e porta gravi lesioni in caso di incidente.

I piedi sul cruscotto non solo sono d’intralcio nella funzione protettiva dell’airbag frontale ma rischiano di convertire il cuscino salvavita in un elemento di pericolo.

Non dimenticare la patente

Nella maggior parte dei Paesi europei guidare senza patente comporta una multa.

Massima calma e parcheggi corretti

Il clacson è da utilizzare solo per prevenire un incidente, non per mostrare la propria irritazione.

Per quanto riguarda i parcheggi bisogna accertarsi di lasciare l’auto in zone abilitate.

Radio e gesti d’affetto

Tenere la musica ad alto volume rischia di coprire rumori importanti come la sirena di un’ambulanza o il clacson di un altro veicolo.

In alcuni Paesi – come la Spagna – baciare qualcuno mentre si guida è un comportamento passibile di multa.