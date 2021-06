Guidare in costume da bagno: perché evitarlo e quali rischi si corrono

Ci sono alcune abitudini di guida che, soprattutto durante la stagione estiva, si amplificano e diventano più difficili da gestire, mettendo a rischio la sicurezza in auto. Vediamo quali sono i comportamenti da evitare e tutti gli errori da non fare per non correre dei rischi inutili alla guida del proprio veicolo.

Guidare con il costume da bagno o le ciabatte ai piedi: i pericoli

Tanti sottovalutano purtroppo questo comportamento, ma è importante sapere che il tipico abbigliamento da spiaggia – costume e infradito – non è assolutamente consigliato per guidare. Le ciabatte sono molto pericolose, perché causano la perdita della sensibilità dei pedali e rischiano anche di incastrarsi, rendendo anche impossibile frenare o accelerare.

In Italia e nella maggior parte dei Paesi europei in realtà non c’è una vera e propria Legge che vieta la guida in ciabatte, eppure indossare questa tipologia di calzature oppure guidare con i piedi nudi può essere motivo di una multa salata per limitazione di libertà di movimento. Per questo motivo, se si va in spiaggia o si gira con le infradito, è bene sostituirle con calzature ergonomiche e aderenti al piede nel momento in cui si sale in macchina e ci si mette alla guida.

Anche guidare con il costume e basta, senza una maglietta e alcun tipo di indumento superiore è sconsigliato, pur essendo un’abitudine di almeno il 25% degli automobilisti. Il motivo? La frizione della cintura di sicurezza sulla pelle può causare delle fastidiose bruciature.

Attenzione: il caldo è uno dei più grandi nemici in auto, lo sappiamo bene. Per abbassare la temperatura interna sarebbe bene aprire le portiere e tutti i finestrini per almeno un minuto prima di salire in macchina e accendere l’aria condizionata.

Altri consigli utili per guida durante la stagione estiva

Vediamo altri accorgimenti da tenere presente per le gite in auto durante le giornate estive caratterizzate da caldo torrido: