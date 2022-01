Il Gruppo Volkswagen e i materiali sostenibili

Audi

I rivestimenti dei sedili dell’Audi A3 sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate: le bottiglie trasparenti (più facili da tingere) vengono prima raccolte, poi lavate, poi private dei tappi e in seguito triturate in piccoli fiocchi. Il granulato ricavato viene trasformato in fibre di poliestere che diventano successivamente filo.

L’89% dei rivestimenti in tessuto della compatta di Ingolstadt proviene da materiali riciclati. Per ogni sedile “Torsion” ci vogliono ad esempio 45 bottiglie da 1,5 litri mentre per i tappetini ne servono altre 62. Senza dimenticare altri componenti come i pannelli per l’isolamento, gli assorbitori, il pannello laterale nel bagagliaio, il pianale di carico e i tappetini interni.

Per quanto riguarda l’Audi e-tron GT la Casa dei quattro anelli ha attivato un progetto pilota – insieme ad Alcoa e Ronal Group – per i cerchi in lega da 20”, costruiti con alluminio a basse emissioni di CO2 grazie a un innovativo processo di fusione in cui viene rilasciato ossigeno anziché anidride carbonica.

Passando ai rivestimenti troviamo soluzioni in finta pelle/microfibra Dinamica o in tessuto Kaskade costituite in gran parte da materiali come fibre di poliestere, ricavate da bottiglie di plastica riciclate, tessuti o fibre residue. Ogni sedile con rivestimento Kaskade richiede 119 bottiglie mentre la microfibra Dinamica si trova nella parte superiore della consolle centrale e nei rivestimenti delle porte e della plancia. L’Econyl – materiale prodotto interamente con fibre di nylon riciclate – è invece presente sulla moquette e sui tappetini.