Poche auto sanno essere eleganti e versatili come le grandi SUV: le crossover più lunghe di 4,80 metri sono molto apprezzate da clienti facoltosi che amano distinguersi.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le grandi SUV in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti.

Grandi SUV: l’elenco completo per marca (con i prezzi)