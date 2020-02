Gomme auto, come leggere tutti i dati

Ogni veicolo che guidiamo, come ovviamente ben sappiamo, è dotato di pneumatici; tutti noi sappiamo cosa sono ma forse non conosciamo il significato dei dati che sono riportati sulla spalla di ogni gomma (il fianco). Rivelano informazioni sulle dimensioni e altre caratteristiche tecniche quali gli indici di velocità, la struttura, la capacità di carico e altro. Vediamo quindi come si leggono le sigle, utili nel caso in cui dobbiamo sostituire le gomme o comprare catene e calze da neve.

Gomme auto, come si leggono le sigle presenti sulla spalla?

Ogni modello di pneumatico ammesso alla circolazione, deve essere regolamentato dal Codice della Strada ed è soggetto alle leggi europee ECE-R 30. Le normative regolano le indicazioni presenti sulla spalla delle gomme, che forniscono le principali informazioni. Vediamo il significato delle sigle presenti su ogni pneumatico: