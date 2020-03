Gomme All Season: caratteristiche, vantaggi e svantaggi

Gli pneumatici All Season, o 4 stagioni, sono i migliori per tutti coloro che non hanno voglia o non possono cambiare le gomme a seconda della stagione, seguendo le scadenze imposte dalla Legge. Vediamo di cosa si tratta e quali sono tutti i pro e i contro di questa tipologia di pneumatici.

Pneumatici All Season: le caratteristiche principali

In passato le gomme auto erano di una sola tipologia, esistevano praticamente solo quelle che oggi consideriamo estive, le gomme cosiddette radiali, con lunghe scanalature longitudinali intervallate da intagli trasversali, che servono a deviare l’acqua piovana verso l’esterno dell’auto. In seguito sono stati introdotti anche gli pneumatici invernali, che la Legge oggi prevede di rendere obbligatori durante la stagione fredda, al posto delle catene da neve.

Oggi esiste un terzo tipo di pneumatici, quelli chiamati All Season o 4 stagioni, che hanno delle caratteristiche intermedie tra una categoria e l’altra di gomme, che quindi si possono usare sia durante la stagione invernale che durante quella estiva, senza alcun problema né di Legge né di sicurezza. Infatti tra le loro caratteristiche ci sono sia le scanalature tipiche delle gomme estive sia le micro incisioni di quelle invernali, in grado di raccogliere fango, sporco e particelle di ghiaccio e neve, per aumentare l’aderenza degli pneumatici sul fondo, a qualsiasi condizione.

Gomme All Season: i vantaggi

Il primo vantaggio nello scegliere gli pneumatici 4 stagioni riguarda i costi di gestione, questa tipologie di gomme ha un prezzo più alto rispetto a quelle invernali e/o estive, ma il risparmio consiste nel fatto che non serve andare in officina per il cambio (due volte all’anno) e quindi si evita di pagare la manodopera e il deposito degli pneumatici inutilizzati.

Consideriamo comunque che se le gomme invernali possono essere cambiate anche fino a tre volte, in base alla percorrenza, le All Season non dureranno mai tre anni e non è comunque consigliato mantenere lo stesso treno di gomme per tutto questo tempo, le 4 stagioni infatti tendono a perdere le caratteristiche originarie anche se non si percorrono molti km. Gli pneumatici All Season hanno un consumo del battistrada maggiore rispetto alle gomme invernali o estive, ma nonostante questo il risparmio economico è notevole.

Le All Season sono le gomme ideali per guidare in una giornata di sole e calda in pieno inverno oppure fresca in estate, infatti pneumatici invernali sull’asfalto caldo si consumano con grande rapidità e hanno prestazioni molto scadenti, come anche le gomme estive hanno un comportamento nervoso e tendente al pattinamento sull’asfalto sporco e bagnato. Un ultimo vantaggio è che le 4 stagioni permettono di evitare le sanzioni relative all’uso di pneumatici inadatti.

Gomme All Season: gli svantaggi

L’utilizzo delle gomme 4 stagioni potrebbe essere rischioso perché offrono ovviamente prestazioni differenti sulla neve rispetto alle gomme invernali. Quindi in alcune zone in cui le temperature scendono parecchio, potrebbero essere meno sicure. Oltretutto ci sono dei luoghi in cui è obbligatorio l’uso degli pneumatici invernali, quindi usare gli All Season potrebbe voler dire rischiare di prendere una multa salata. In caso di neve comunque si potrebbero abbinare le catene, ma è necessario prima chiedere il parere e la compatibilità ad un esperto.

In ogni caso gli pneumatici 4 stagioni possono circolare anche lungo le strade in cui, durante l’inverno, è vietata la circolazione senza le dotazioni di sicurezza stagionali previste. È necessario però che sulla spalla delle gomme ci sia stampato il codice che indica la conformità, le lettere “M+S”, Mud and Snow, ovvero Fango e Neve. La dicitura “Snowflake”, ovvero Fiocco di neve, invece non è indispensabile, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; sarebbe una garanzia maggiore per una guida più sicura, ma non è obbligatoria.

Per quanto riguarda invece i fondi asciutti, la resa delle gomme All Season è simile a quella degli pneumatici estivi, anche se questa tipologia di pneumatici fa registrare consumi più elevati, anche la rumorosità è maggiore.