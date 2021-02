Finestrino auto bloccato: le cause e cosa fare per risolvere il problema

Oggi ormai tutte le auto di ultima generazione sono dotate di finestrini elettrici sicuramente davanti, ma moltissimi modelli possiedono questa particolare categoria di vetri anche dietro. Una tecnologia che ovviamente ha sostituito gli ormai obsoleti finestrini a manovella. Purtroppo può capitare che i finestrini elettrici si blocchino, rimanendo chiusi o aperti; si cerca in ogni modo di sbloccarli, vediamo come fare e soprattutto il motivo per cui possono rimanere “incastrati”.

Quali sono le cause principali dei finestrini dell’auto bloccati

Può accadere, magari non quando l’auto è nuova, ma con il passare degli anni, che i finestrini elettrici della macchina rimangano bloccati, non rispondendo più ai comandi dati con i pulsanti appositi. Ci sono diverse motivazioni per cui può accadere questo fastidioso malfunzionamento, vediamo le principali:

innanzitutto se i vetri rimangono completamente bloccati, allora la problematica potrebbe essere legata a un fusibile che si è bruciato oppure a un falso contatto elettrico;

che si è bruciato oppure a un falso contatto elettrico; nel caso in cui invece i finestrini funzionano a scatti, non continuamente, allora la causa potrebbe essere il tasto apposito che si trova a lato portiera;

apposito che si trova a lato portiera; se il finestrino invece sale e scende, ma più lentamente rispetto al solito, allora potrebbe esserci un guasto al motorino oppure un’ostruzione della guarnizione.

Prima di capire come risolvere il problema dei finestrini, è importante comprendere qual è la reale causa del malfunzionamento dei vetri elettrici e di conseguenza quale soluzione adottare per sbloccarli.

Come comportarsi con i vetri elettrici dell’auto bloccati: le soluzioni possibili

Vediamo quali sono i problemi che possono avere i finestrini elettrici bloccati e quali sono le soluzioni per risolverli: