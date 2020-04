Filtro olio auto: a cosa serve e come fare la manutenzione

Il filtro dell’olio è molto importante per la salute del motore dell’auto, serve per proteggerlo. Viene installato su ogni vettura perché ha il delicato e importantissimo compito di eliminare tutti i residui della combustione, le particelle metalliche che vanno a formarsi con l’usura del motore stesso, e tutti quegli elementi minuscoli che andrebbero ad ostruire i passaggi interni della lubrificazione del motore. Vediamo quindi come effettuare una corretta manutenzione.

Filtro dell’olio motore: di cosa si tratta e a cosa serve

L’olio del motore serve ovviamente a lubrificare ma anche a raffreddare e pulire il motore dalle impurità quindi, come abbiamo detto, preserva la salute del motore stesso. Anche se le particelle che ostruiscono sono minuscole, infatti, accumulandosi nel tempo, potrebbero provocare dei malfunzionamenti anche gravi e irreversibili al motore, se non ci fosse il filtro dell’olio. Questo raccoglie le impurità, come sappiamo, ed evita che entrino in circolo e provochino un grippaggio o addirittura l’arresto.

Filtro olio motore: le differenti tipologie

Ci sono diversi tipo di filtro dell’olio motore, tra cui magnetico, a centrifuga, a sedimentazione, e per la maggioranza delle auto viene montato quello di tipo meccanico, di forma cilindrica e che può essere:

a immersione;

avvitabile.

Di qualsiasi tipologia esso sia, è dotato di una membrana filtrante che permette all’olio di passare, ma trattiene i residui, in modo che il motore resti sempre pulito.

Filtro olio motore: ogni quanto va cambiato

Solitamente, nel manuale di manutenzione dell’auto, ogni costruttore prescrive il cambio del filtro ogni volta che viene sostituito l’olio. Altrimenti il consiglio è il seguente:

cambio filtro ogni 25-30.000 km per i motori diesel;

per i motori diesel; ogni 15.000 km per i motori a benzina;

per i motori a benzina; ogni anno per chi percorre pochi km;

per chi percorre pochi km; ogni 10.000 km in ogni caso se l’auto è di vecchia data.

Molti automobilisti decidono di cimentarsi nel cambio del filtro dell’olio motore da soli, anche se non è un’operazione così semplice, quindi vi consigliamo di farlo solo nel caso siate già pratici o se potete essere assistiti da una persona competente. Può essere pericoloso, perché bisogna sollevare l’auto e lavorare nella parte bassa del motore, oltretutto c’è il rischio di scottarsi, senza dimenticare che un montaggio scorretto potrebbe danneggiare in maniera permanente il motore della vettura.

Filtro olio motore: dove cambiarlo e costi

Il cambio del filtro dell’olio motore viene effettuato ovviamente dal meccanico in un’officina specializzata, ma anche dal benzinaio. Solitamente i costi comprendono quello del filtro, tra i 10 e i 20 euro, quello della manodopera, tra i 10 e 15 euro, e infine il prezzo dell’olio, che potrebbe costare dai 60 ai 70 euro, dipende ovviamente dalla quantità che viene introdotta.

L’olio motore è una miscela creata appositamente per essere utilizzata nella componente meccanica dell’auto, per lubrificare e ingrassare tutti gli elementi del motore di ogni veicolo. La miscela è composta da una base idrocarburica e una serie di additivi differenti.

Il filtro dell’olio motore, il filtro dell’aria, del carburante e dell’aria dell’abitacolo sono elementi presenti in tutte le nostre vetture, sono fondamentali, perché la loro funzione consente di mantenere sempre efficiente l’auto. Si tratta di componenti che servono soprattutto a evitare che elementi dannosi o pericolosi e varie impurità possano entrare nelle parti più delicate dell’auto, andando quindi a raggiungere il motore, l’abitacolo o addirittura arrivando fino al sistema di alimentazione della vettura.