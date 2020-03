Filtri auto: quali sono, a cosa servono e quando sostituirli

Quando parliamo di manutenzione auto parliamo anche dei filtri, elementi presenti nelle nostre vetture, molto importanti, perché la loro funzione consente di mantenere sempre efficiente la macchina. Si tratta infatti di componenti che servono soprattutto a evitare che elementi dannosi o pericolosi e varie impurità possano entrare nelle parti più delicate dell’auto, raggiungendo quindi il motore, l’abitacolo o anche il sistema di alimentazione della vettura. Vediamo quindi insieme e impariamo a riconoscere di quali filtri è dotata la nostra macchina, come funzionano e quando è necessario sostituirli.

Filtri auto, il filtro dell’olio: serve per proteggere il motore

Il filtro più conosciuto per quanto riguarda gli elementi della meccanica dell’auto è senza alcun dubbio il filtro dell’olio motore. Viene installato su ogni vettura perché ha il delicato e importantissimo compito di eliminare e trattenere tutti i residui della combustione, le particelle metalliche che vanno a formarsi con l’usura del motore stesso, e tutti quegli elementi minuscoli che andrebbero ad ostruire i passaggi interni della lubrificazione del motore. Sia le auto a benzina che quelle alimentate a gasolio sono dotate di questo particolare filtro, anche se nella combustione delle vetture diesel il ruolo che svolge è ancora più duro e importante; la combustione del gasolio infatti causa la formazione di più residui che potrebbero inquinare l’olio e danneggiare il motore. Questo filtro ha un intervallo di sostituzione differente in base all’auto e alla motorizzazione della stessa, ad ogni cambio olio comunque va cambiato il filtro.

Filtri auto, il filtro dell’aria: permette al motore di “respirare”

Altro filtro molto importante per la salute e il funzionamento del motore della nostra auto è il filtro dell’aria. Questo serve a impedire che tutti i detriti presenti nell’aria, lo sporco e la polvere entrino nel motore, andando a creare dei danni che la maggior parte delle volte, tra l’altro, risultano irreparabili. È la Casa madre a stabilire l’intervallo di sostituzione di questa componente e il cambio del filtro dell’aria avviene durante il tagliando dell’auto. È meglio sostituirlo più spesso se si pratica fuoristrada oppure se si percorrono spesso strade particolarmente polverose e sterrate.

Filtri auto, il filtro del carburante: elimina le impurità dannose

Per il funzionamento ottimale dell’auto c’è anche un altro filtro, si tratta di quello del carburante, che si trova sulla linea di alimentazione del motore della vettura e serve a eliminare tutti gli elementi dannosi e le impurità che si trovano all’interno dei carburanti. Nei motori alimentati a gasolio questo filtro serve anche a separare l’acqua, che purtroppo spesso è presente nel carburante. Infatti, la presenza di acqua nel sistema di iniezione moderno delle auto diesel, può essere estremamente pericolosa e dannosa sia per gli iniettori che per la pompa ad alta pressione. Anche la sostituzione del filtro del carburante avviene durante i tagliandi, per i motori alimentati a gasolio è molto più frequente però rispetto a quella per i motori a benzina.

Filtri auto, il filtro dell’aria dell’abitacolo: serve per farci respirare aria pulita

Oltre ai filtri utili per il benessere e il buon funzionamento del motore, c’è anche il filtro dell’aria dell’abitacolo, che serve per la salute dei passeggeri. Ha iniziato a comparire per la prima volta sulle auto a partire dalla fine degli anni Ottanta e serve per eliminare i pollini presenti nell’aria, le impurità, lo smog e i fumi nocivi che possono entrare nell’abitacolo attraverso il sistema di ventilazione. Anche questo particolare filtro viene sostituito durante i tagliandi periodici programmati presso le officine autorizzate.