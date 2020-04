Possedete una Fiat Panda ? State pensando di acquistare l’auto più amata dagli italiani? Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della citycar torinese.

Fiat Panda: la tecnologia sigla per sigla

4×4

La sigla 4×4 è usata per identificare le Fiat Panda a trazione integrale.

ASR

L’ASR – acronimo di Anti-Slip Regulation – è il sistema antipattinamento (noto anche come controllo di trazione) e ha il compito di evitare slittamenti e sbandate in accelerazione.

BSG

Il sistema BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt montato dalla Fiat Panda Hybrid è montato direttamente sul motore 1.0 tre cilindri a benzina e agisce mediante la cinghia degli ausiliari recuperando energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinandola nell’accumulatore e sfruttandola (con una potenza di picco di 3,6 kW) per riavviare l’unità termica dopo uno stop e per aiutarla nelle fasi di accelerazione.

Cargo Box

Il Cargo Box della Fiat Panda – asportabile per incrementare la capienza del bagagliaio e impermeabile – è utile per separare o nascondere oggetti di ridotte dimensioni.

City Brake Control

Il City Brake Control della Fiat Panda riconosce la presenza di altri veicoli o di ostacoli posti di fronte alla vettura e frena automaticamente nel caso in cui il guidatore non intervenga direttamente per evitare la collisione.

DAB

La sigla DAB (Digital Audio Broadcasting System) indica la radio digitale.

DualDrive

Il DualDrive è il servosterzo elettrico della Fiat Panda. Premendo il pulsante City lo sterzo si alleggerisce.

EasyPower

La sigla EasyPower è usata per identificare la Fiat Panda a GPL (spinta da un motore 1.2 da 69 CV).

ESC

Il sistema ESC (Electronic Stability Control) – noto anche come ESP – non è altro che il controllo di stabilità.

FireFly

La sigla FireFly è usata per identificare il motore 1.0 tre cilindri (per il momento disponibile solo nella variante mild hybrid benzina da 69 CV) della Fiat Panda.

HBA

La sigla HBA (Hydraulic Brake Assist) indica il dispositivo idraulico di assistenza in frenata. Un sistema che riconosce le frenate di emergenza e ottimizza la potenza della frenata.

Hill Holder

L’Hill Holder è un dispositivo che facilita le partenze in salita mantenendo ferma la vettura per qualche secondo dopo che si è tolto il piede dal pedale del freno.

Hybrid

La sigla Hybrid è usata per identificare la Fiat Panda mild hybrid benzina: il propulsore termico è abbinato a un’unità elettrica BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt e a una batteria al litio da 11 Ah.

Kit Comfort

Il Kit Comfort della Fiat Panda comprende: 2 maniglie appiglio posteriori, portaocchiali lato guida e cinture regolabili in altezza.

Mopar Connect

I servizi Mopar Connect comprendono l’assistenza in caso di incidente, il controllo della vettura da remoto e le informazioni aggiornate sul veicolo.

MSR

La regolazione della coppia in fase di rilascio MSR impedisce il bloccaggio delle ruote motrici quando l’azione frenante del motore è in corso.

Natural Power

La sigla Natural Power è usata per identificare la Fiat Panda a metano (spinta da un motore 0.9 turbo bicilindrico TwinAir).

Pack 4×4 Plus

Il Pack 4×4 Plus – disponibile solo sulla Fiat Panda 4×4 “base” – comprende: volante e pomello del cambio in pelle, ruote in lega 15”, calotta specchio retrovisore e maniglie porte esterne verniciate.

Pack Black

Il Pack Black – disponibile solo sulla Fiat Panda Hybrid City Cross – comprende: modanature nere lucide (skid plate e maniglie porte), calotte specchietti retrovisori nero lucido e barre longitudinali alte colore nero.

Pack City

Il Pack City comprende: sensori di parcheggio e specchi retrovisori elettrici sbrinabili.

Pack Comfort

Il Pack Comfort comprende: sedile guida regolabile, kit comfort e Cargo Box.

Pack Cross Plus

Il Pack Cross Plus – disponibile solo sulla Fiat Panda Cross – comprende: cerchi in lega da 15”, esterni Cross, calotta specchio retrovisore e interni Cross.

Pack Flex

Il Pack Flex comprende: sedile passeggero abbattibile a tavolino, sedile posteriore sdoppiato 60/40, omologazione 5 posti, kit fumatori e tappetini anteriori e posteriori.

Pack Flex Light

Il Pack Flex Light comprende: sedile posteriore sdoppiato 60/40, omologazione 5 posti, kit fumatori e tappetini anteriori e posteriori.

Pack Plus

Il Pack Plus comprende: clima automatico, sensori di parcheggio e vetri privacy.

Pack Safety

Il Pack Safety comprende: sensori di parcheggio, specchi retrovisori sbrinabili e City Brake Control.

Pack Style

Il Pack Style della Fiat Panda comprende: cristalli privacy, barre longitudinali per portapacchi e fasce paracolpi laterali non verniciate.

Pack Winter

Il Pack Winter comprende: sedili anteriori riscaldati e parabrezza termico.

Seaqual

Seaqual è un filato speciale – presente solo sulla Fiat Panda Hybrid Launch Edition – realizzato in parte con plastica riciclata proveniente dal fondo del mare.

TwinAir

La sigla TwinAir è usata per identificare il motore bicilindrico turbo 0.9 (a benzina o a metano) della Fiat Panda.