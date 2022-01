Le auto a idrogeno soppianteranno in futuro le elettriche? Molto probabile. La tecnologia delle celle a combustibile permette di produrre elettricità legando questo gas immagazzinato nei serbatoi con l’ossigeno che entra nelle prese d’aria dall’esterno alimentando il motore elettrico e caricando la batteria.

Utilizzando termini meno tecnici le vetture a idrogeno offrono tutti i vantaggi della mobilità a emissioni zero effettuando un semplice “pieno” al distributore senza lo svantaggio di dover tenere il veicolo attaccato per ore a una presa di corrente per la ricarica.

Di seguito troverete i falsi miti sull’auto a idrogeno: un elenco realizzato da Toyota (Casa che può vantare in listino già oggi un modello alimentato con questo gas: l’ammiraglia Mirai) per fare più chiarezza su questa tecnologia pulita.

I falsi miti sull’auto a idrogeno

Rifornire un’auto a idrogeno è più difficile di un’auto a benzina

Falso. Allo stesso modo in cui si utilizza una pompa di benzina, si può fare rifornimento in meno di 5 minuti in una stazione di idrogeno.

Le auto a celle a combustibile emettono il doppio dell’acqua delle auto a benzina

I veicoli fuel cell emettono all’incirca la stessa quantità di vapore acqueo per chilometro delle automobili alimentate a benzina.

L’idrogeno è difficile e costoso da produrre

Falso. L’idrogeno è facilmente estraibile da una varietà di fonti naturali, il che lo rende una risorsa sfruttabile a livello industriale.

Le celle a combustibile sono costose e non diverranno mai di uso comune

Dal 2007 i prezzi delle celle a combustibile si sono già dimezzati. Con lo sviluppo crescente la tecnologia potrà diffondersi ovunque.

L’idrogeno non è sicuro

Falso. I serbatoi di idrogeno sono realizzati in fibra di carbonio e sono accuratamente testati. Sono sicuri esattamente come quelli di altri carburanti per veicoli come il diesel e il gas naturale.

L’idrogeno è una nuova fonte di combustibile

Falso. L’idrogeno viene utilizzato nell’industria da molti anni come fonte di carburante per autobus, carrelli elevatori, barche e persino razzi.