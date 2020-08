Si chiama Euro Rescue la nuova app firmata Euro NCAP dedicata al primo soccorso. Uno strumento utile che permette ai soccorritori di assistere in sicurezza gli occupanti dei veicoli coinvolti in un incidente grazie alla presenza delle Rescue Sheets.

Le Rescue Sheets presenti nell’app Euro Rescue – raccolte da Euro NCAP insieme all’Associazione Internazionale dei Vigili del Fuoco e del Salvataggio – riepilogano le informazioni riguardanti la posizione di componenti potenzialmente pericolosi come gli airbag, i pretensionatori, il serbatoio del carburante, i cavi elettrici o le batterie ad alta tensione e analizzano nel dettaglio soprattutto le auto ibride o elettriche.

La app Euro Rescue – disponibile per Android e iOS e scaricabile gratuitamente – può essere utilizzata anche offline in modo da consentire ai soccorritori di accedere alle informazioni sui veicoli coinvolti in un sinistro anche quando la copertura della rete nel luogo dell’incidente è scarsa o assente.

Euro Rescue (app progettata per l’Europa ma disponibile anche in Australia) per il momento è disponibile in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e dal 2022 si aggiungeranno tutte le altre lingue europee compreso l’italiano.