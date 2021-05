Etichetta pneumatici 2021: tutti i dettagli

La nuova etichettatura degli pneumatici è entrata in vigore l’1 maggio 2021: da oggi tutte le gomme prodotte e immesse sul mercato europeo saranno introdotte da un’inedita “carta di identità” ai sensi del regolamento UE 2020/74.

Di seguito troverete tutti i dettagli dell’etichetta pneumatici 2021: tutto quello che c’è da sapere sulle novità apportate e sulle differenze principali rispetto alla precedente etichettatura.

Dove va apposta l’etichetta?

Tutti gli pneumatici per autoveicoli, trasporto leggero e pesante, in mostra o visibili al consumatore devono essere accompagnati da un’etichetta adesiva direttamente applicata sul battistrada della gomma o devono averne una copia nelle loro immediate vicinanze. Deve essere inoltre disponibile su richiesta una scheda informativa del prodotto in forma cartacea.

Qualora i prodotti in vendita non siano visibili all’utente finale deve essere mostrata all’acquirente, prima della vendita, una copia dell’etichetta del prodotto o resi noti i suoi valori di classificazione.

Per gli pneumatici venduti su Internet i distributori e/o i rivenditori assicurano che l’etichetta sia visualizzata vicino all’indicazione del prezzo e deve essere possibile per l’utente accedere alla scheda informativa del prodotto.

Quali sono le differenze principali tra l’etichetta pneumatici 2021 e la vecchia etichetta?

L’etichetta pneumatici 2021 riporta un QR code individuale per identificare la tipologia di pneumatico, una marcatura aggiuntiva per le gomme che hanno superato uno specifico test omologativo su neve e una nuova marcatura per le coperture progettate per climi invernali particolarmente rigidi con presenza di ghiaccio stratificato al suolo.

Da oggi, inoltre, l’etichetta – che prevede ora cinque classi (dalla A, la più efficiente, alla E) – riguarda anche gli pneumatici per mezzi pesanti e autobus.

L’etichetta pneumatici 2021 riguarda anche le gomme prodotte e commercializzate prima dell’1 maggio 2021?

No. Per queste coperture resterà valida l’etichettatura precedente ed entro il 30 novembre 2021 si procederà all’aggiornamento delle informazioni riportate nella scheda informativa (EPREL) senza la necessità di etichettarle nuovamente.