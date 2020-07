Autovelox e Tutor: dove sono? (6-12 luglio 2020)

Gli Autovelox e i Tutor sono tornati. Dopo una pausa lunga quasi quattro mesi dovuta all’emergenza coronavirus la Polizia di Stato ha ripreso la pubblicazione della mappa dei rilevatori di velocità in Italia.

Di seguito troverete l’elenco di tutte le postazioni fisse e mobili attive nel nostro Paese: questa settimana non sono previsti rilevatori mobili in quattro regioni (Toscana, Marche, Campania e Basilicata).

Autovelox mobili dal 6 al 12 luglio 2020

VALLE D’AOSTA

06/07-12/07 T1 Traforo Monte Bianco AO

PIEMONTE

06/07-12/07 A4 Torino-Trieste NO

06/07-12/07 A6 Torino-Savona CN

06/07-12/07 A6 Torino-Savona TO

06/07-12/07 A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia AL

06/07-12/07 A26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

06/07-12/07 SS20 del Colle di Tenda e di Valle Roja CN

06/07-12/07 SS21 del Colle della Maddalena CN

06/07-12/07 SS231 di Santa Vittoria CN

06/07-12/07 SS28 del Colle di Nava CN

06/07-12/07 SS702 CN

06/07-12/07 SS703 Tangenziale Est Novara NO

06/07-12/07 SS704 Tangenziale di Mondovì CN

06/07-12/07 SP12 Fondovalle Tanaro CN

06/07-12/07 SP1 42 del Biellese NO

06/07-12/07 SP229 Lago d’Orta NO

06/07-12/07 SP422 di Valle Macra CN

06/07-12/07 SP661 delle Langhe CN

06/07-08/07 SP3 CN

06/07 A4 Torino-Trieste TO

06/07 SS32 Ticinese NO

06/07 SP1 delle Grange VC

06/07 SP166 della Val d’Ossola VB

06/07 SP662 di Savigliano CN

07/07 T4 A32 Torino-Bardonecchia TO

07/07 SS299 di Alagna NO

07/07 SS34 del lago Maggiore VB

07/07 SP23 Canelli Castagnole AT

07/07 SP32 Ticinese NO

08/07-12/07 A4 Torino-Trieste TO

08/07-12/07 A26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

08/07-12/07 SS32 Ticinese NO

08/07-12/07 SP299 di Alagna NO

08/07-12/07 SP662 di Savigliano CN

08/07 SS33 del Sempione VB

09/07 SP166 della Val d’Ossola VB

09/07 SP23 Canelli Castagnole AT

10/07-11/07 SR458 Asti-Chivasso AT

10/07 SS33 del Sempione VB

11/07 SS34 del lago Maggiore VB

12/07 SS33 del Sempione VB

12/07 SP3 CN

LIGURIA

06/07-12/07 A6 Torino-Savona SV

LOMBARDIA

06/07 SS9 via Emilia LO

06/07 SP235 di Orzinuovi LO

06/07 SP61 della Valle di Tresa VA

08/07 SS629 del lago di Monate VA

08/07 SS9 via Emilia LO

08/07 SP128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

08/07 SP235 di Orzinuovi LO

10/07-12/07 SS9 via Emilia LO

10/07-12/07 SP235 di Orzinuovi LO

10/07 SS233 Varesina VA

10/07 SS340 Regina CO

10/07 SP470 della Valle Brembana BG

11/07-12/07 SS36 del lago di Como e dello Spluga LC

11/07 A7 Milano-Genova PV

12/07 SS340 Regina CO

12/07 SP671 della Valle Seriana BG

TRENTINO-ALTO ADIGE

06/07 SS47 della Valsugana TN

07/07 SS240 di Loppo e di Val di Ledro TN

07/07 SS48 delle Dolomiti TN

08/07 SS242 Val Gardena BZ

08/07 SS43 di Val di Non TN

08/07 SS45 bis Gardesana Occidentale TN

09/07 SS48 delle Dolomiti TN

11/07-12/07 SS242 Val Gardena BZ

12/07 SS49 della Val Pusteria BZ

VENETO

06/07-10/07 A31 Vicenza-Piovene Rocchette VI

06/07 A4 Torino-Trieste VR

06/07 SR348 Feltrina TV

06/07 SC Tangenziale Padova PD

07/07-09/07 SP15 Cadore Mare TV

07/07-08/07 SS53 Postumia TV

07/07 SP102 Postumia Romana TV

08/07-09/07 SP71 del Ponte della Muda TV

08/07-09/07 SC Tangenziale Padova PD

09/07-10/07 SS13 Pontebbana TV

09/07-10/07 SR89 Treviso Mare TV

09/07 SS53 Postumia TV

09/07 SR245 Castellana TV

10/07 SS434 Transpolesana RO

10/07 SR348 Feltrina TV

11/07-12/07 A4 Torino-Trieste PD

11/07-12/07 A4 Torino-Trieste VI

11/07 SR245 Castellana TV

11/07 SP19 di Vedelago TV

12/07 SR348 Feltrina TV

12/07 SR89 Treviso Mare TV

12/07 SP15 Cadore Mare TV

FRIULI-VENEZIA GIULIA

06/07 RA13 A4 Sistiana-Fernetti TS

06/07 SP1 del Carso TS

06/07 NSA326 Lacotisce Rabuiese TS

07/07-09/07 A4 Torino-Trieste UD

07/07 SS14 della Venezia Giulia TS

07/07 SS202 Triestina TS

07/07 SS58 della Carniola TS

08/07 SS15 via Flavia TS

08/07 SP35 di Opicina TS

08/07 SC viale Miramare TS

09/07-10/07 A34 GO

10/07 SS14 della Venezia Giulia TS

10/07 SS202 Triestina TS

10/07 SP35 di Opicina TS

11/07 A4 Torino-Trieste UD

11/07 RA13 A4 Sistiana-Fernetti TS

11/07 RA14 Villa Opicina-Fernetti TS

11/07 SC1 del Carso TS

12/07 SS15 via Flavia TS

12/07 SS202 Triestina TS

12/07 SP14 di Muggia TS

EMILIA-ROMAGNA

06/07-11/07 SS16 Adriatica FE

06/07-11/07 SS309 Romea FE

06/07-07/07 RA08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

07/07 SC Tang. Piacenza PC

08/07 SC Complanare Luigi Einaudi MO

09/07-11/07 RA08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

10/07 SC Complanare Luigi Einaudi MO

11/07-12/07 A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia PC

11/07 SC Tang. Piacenza PC

12/07 RA4208 Ferrara/Porto Garibaldi FC

12/07 SS16 Adriatica FC

12/07 SS309 Romea FC

UMBRIA

06/07 SS3 Bis km 117+200 S. Lucia PG

07/07 SS675 Umbro-Laziale TR

08/07 SS3 Flaminia PG

LAZIO

09/07 SS675 Umbro-Laziale VT

10/07 SS148 via Pontina LT

11/07 A12 Genova-Roma RM

12/07 A24 Roma-L’Aquila-Teramo Colle Tasso RM

ABRUZZO

06/07-12/07 RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

06/07-12/07 SS16 Adriatica CH

06/07-12/07 SS649 di Fondo Valle Alento CH

06/07-12/07 SS650 Fondo valle Trigno CH

06/07-12/07 SS652 di Fondo Valle Sangro CH

06/07-12/07 SS656 Val Pescara e Chieti CH

06/07-12/07 SS714 var. Francavilla al mare CH

06/07 SS714 Tangenziale di Pescara PE

06/07 SS80 del Gran Sasso d’Italia TE

07/07 A24 Roma-L’Aquila-Teramo TE

08/07-09/07 SS714 Tangenziale di Pescara PE

08/07 SS5 Tiburtina Valeria AQ

08/07 SS80 del Gran Sasso d’Italia TE

09/07 SP8 del Salinello TE

10/07-11/07 SS5 Tiburtina Valeria AQ

10/07 A24 Roma-L’Aquila-Teramo TE

12/07 SR83 Marsicana AQ

MOLISE

06/07-12/07 SS17 Appullo Sannitica CB

06/07-12/07 SS647 Fondo Valle del Biferno CB

06/07-12/07 SS87 CB

08/07 SS17 dell’Appennino Abruzzese ed Appullo Sannitico IS

10/07 SS85 Venafrana IS

PUGLIA

06/07-12/07 SS379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne BR

06/07-07/07 SS16 Adriatica BA

06/07-07/07 SP367 Maglie-Galatina LE

06/07 SS16 Adriatica FG

07/07 SS688 di Mattinata FG

08/07 SS100 di Gioia del Colle BA

08/07 SS89 Garganica FG

09/07-11/07 SS16 Adriatica BA

09/07 SS655 Bradanica FG

09/07 SS688 di Mattinata FG

09/07 SP367 Maglie-Galatina LE

10/07 SS100 di Gioia del Colle BA

11/07 SS688 di Mattinata FG

CALABRIA

06/07 SS682 Jonio-Tirreno RC

07/07-08/07 SS106 Jonica RC

09/07-10/07 SS682 Jonio-Tirreno RC

10/07-12/07 SS106 Jonica RC

12/07 SS682 Jonio-Tirreno RC

SICILIA

06/07-12/07 A18 Messina-Palermo ME

06/07-12/07 SS113 Settentrionale Sicula ME

06/07 SS192 EN

09/07 SS192 EN

09/07 SS284 CT

10/07-11/07 SP21 EN

11/07 A18 Dir CT

SARDEGNA

06/07 SS125 Orientale Sarda NU

06/07 SS131 Carlo Felice OR

07/07 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU

08/07 SS131 Carlo Felice CA

08/07 SS131 Carlo Felice NU

08/07 SS131 Carlo Felice SS

08/07 SS131 Dir. Centrale Nuorese SS

09/07 SS125 Orientale Sarda CA

10/07 SS291 della Nurra SS

10/07 SS729 Sassari-Olbia SS

11/07 SS129 Trasversale Sarda NU

12/07 SS131 Carlo Felice CA

12/07 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU

Autovelox fissi in autostrada: dove sono

PIEMONTE

T4 Traforo del Frejus interno galleria (dir. Francia Italia) Bardonecchia (TO)

A55 Tangenziale Nord km 08+250 (dir. Nord) Collegno (TO)

A55 Tangenziale Sud km 15+680 (dir. Sud) Nichelino (TO)

VENETO

A4 Torino-Trieste km 423+850 (dir. Ovest) Noventa di Piave (VE)

A4 Torino-Trieste km 417+900 (dir. Ovest) Meolo (VE)

A4 Torino-Trieste km 406+950 (dir. Est) Quarto d’Altino (VE)

A4 Torino-Trieste km 417+350 (dir. Est) Meolo (VE)

TOSCANA

A1 Milano-Napoli km 305+500 (dir. Nord) Bagno a Ripoli (FI)

A1 Milano-Napoli km 362+500 (dir. Sud) Civitella in Val di Chiana (AR)

A11 Firenze-Pisa Nord km 35,500 (dir. Ovest) Serravalle Pistoiese (PT)

A12 Livorno-Rosignano km 196+500 (dir. Nord) Rosignano Marittimo (LI)

A12 Livorno-Rosignano km 200+500 (dir. Sud) Rosignano Marittimo (LI)

A15 Parma-La Spezia km 53+000 (dir. Nord) Berceto (PR)

MARCHE

A14 Bologna-Taranto km 154+060 (dir. Sud) Pesaro (PU)

A14 Bologna-Taranto km 254+340 (dir. Nord) Potenza Picena (MC)

A14 Bologna-Taranto km 290+540 (dir. Nord) Campofilone (FM)

RA11 Ascoli-Mare km 03+800 (dir. Est) Ascoli Piceno (AP)

UMBRIA

RA6 Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia km 57+050 (dir. Est) Perugia (PG)

CAMPANIA

RA2 Avellino-Salerno km 17+015 (dir. Sud) Montoro (AV)

PUGLIA

A14 Bologna-Taranto km 683+397 (dir. Sud) Bitritto (BA)

A14 Bologna-Taranto km 689+715 (dir. Nord) Sannicandro di Bari (BA)

Autovelox fissi sulle strade statali: dove sono

LOMBARDIA

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 08+550 (dir. Ovest) Cardano al Campo (VA)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 17+680 (dir. Est) Lonate Pozzolo (VA)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 32+700 (dir. Ovest) Inveruno (MI)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 33+700 (dir. Est) Meseno (MI)

FRIULI VENEZIA GIULIA

SR463 km 49+300 (dir. Sx) San Vito al Tagliamento (PN)

SR463 km 50+225 (dir. Dx) San Vito al Tagliamento (PN)

SR464 km 13+930 (dir. Sx) Spilimbergo (PN)

SR464 km 14+837 (dir. Dx) Spilimbergo (PN)

SR251 km 79+903 (dir. Sx) Claut (PN)

SR251 km 94+596 (dir. Dx) Erto e Casso (PN)

UMBRIA

SS3 bis (Itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 72+500 (dir. Nord) Perugia

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 73+500 (dir. Sud) Perugia

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 39+750 (dir. Nord) Todi (PG)

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 40+800 (dir. Sud) Todi (PG)

SS675 Viterbo-Terni (SS Umbro-Laziale) km 52+120 (dir. Sud) Narni (TR)

MARCHE

SS73 Fano Grosseto km 95+150 (dir. Est) Colli al Metauro (PU)

SS73 Fano Grosseto km 102+550 (dir. Ovest) Cartoceto (PU)

SS76 Della Val d’Esino km 64+000 (dir. Ovest) Jesi (AN)

SS77 Foligno-Civitanova Marche (SS della Valle del Chienti) km 88+600 (dir. Est) Corridonia (MC)

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) km 294+620 (dir. Nord) Ancona

PUGLIA

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) km 609+000 (dir. Nord) Chieuti (FG)

BASILICATA

SS658 Potenza-Melfi km 2+600 (dir. Nord) Potenza

CALABRIA

SS106 Reggio Calabria-Taranto (SS Jonica) km 240+900

Crotone

Tutor: dove sono

A1 Milano-Napoli

Direzione Nord

Caserta Nord Dir. Nord-Santa Maria Capua Vetere Dir. Nord

San Vittore-Cassino

Cassino-Pontecorvo

Colleferro-Valmontone

San Cesareo Dir. Nord-Monteporzio Dir. Nord

Allacciamento Racc. Roma Sud A1 N Dir. Nord-Allacciamento A24 A1 S Dir Nord – M

Allacciamento Racc. Roma Nord per A1-Ponzano Romano

Ponzano Romano-Magliano Sabina

Magliano Sabina-Orte

Firenzuola-Badia

Reggio Emilia-Campegine

Campegine-Parma

Modena Sud Dir. Nord-Modena Nord Dir. Nord

Fidenza Dir. Nord-Fiorenzuola Dir. Nord

Fiorenzuola Dir. Nord-Piacenza Sud Dir. Nord

Piacenza Sud Dir. Nord-Piacenza Nord Dir. Nord

Casale Dir. Nord-Lodi Dir. Nord

Direzione Sud

Fidenza Dir. Sud-All. A15 A1 N Dir. Sud

Modena Sud Dir Sud-All A14 A1 N dir Sud

Badia-Firenzuola

Orte Dir Sud-Ponzano Romano Dir Sud

Ponzano Romano Dir. Sud-All. RAC RM-N A1 Dir. Sud

All. A24 A1 S Dir. Sud-All Rac RM-S A1 N Dir. Sud

Allacciamento A1 per Roma Sud-Colleferro

Monteporzio Dir Sud-San Cesareo Dir Sud

Frosinone Dir Sud-Ceprano Dir Sud

San Vittore-Caianello

SM Capua Vetere Dir Sud-Caserta Nord Dir Sud

A4 Torino-Trieste

Direzione Ovest

San Stino Dir. Ovest-San Donà Dir. Ovest

Ospitaletto Dir. Ovest-Rovato Dir. Ovest

Rovato Dir. Ovest-Palazzolo Dir. Ovest

Palazzolo Dir. Ovest-Ponte Oglio Dir. Ovest

Ponte Oglio Dir. Ovest-Grumello Dir. Ovest

Grumello Dir. Ovest-Seriate Dir. Ovest

Seriate Dir. Ovest-Bergamo Dir. Ovest

Dalmine Dir Ovest-Capriate Dir Ovest

Capriate Dir Ovest-Cavenago Dir Ovest

Direzione Est

Trezzo Dir. Est-Dalmine Dir. Est

Bergamo Dir. Est-Seriate Dir. Est

Ponte Oglio Dir. Est-Palazzolo Dir. Est

Palazzolo Dir. Est-Rovato Dir. Est

Rovato Dir. Est-Ospitaletto Dir. Est

Cessalto Dir. Est-San Stino Dir. Est

San Stino Dir. Est-Portogruaro Dir. Est

Villesse Dir. Est-Redipuglia Dir. Est

A5 Torino-Monte Bianco

Direzione Francia

Traforo Monte Bianco Sud-Traforo Monte Bianco Nord

Direzione Italia

Traforo Monte Bianco Nord-Traforo Monte Bianco Sud

A7 Milano-Genova

Direzione Nord

Busalla-Ronco Scrivia

Ronco Scrivia-Isola del Cantone

A8 Milano-Varese

Direzione Nord

Castellanza Dir Nord-Busto Arsizio Dir Nord

Direzione Sud

Busto Arsizio Dir. Sud-Castellanza Dir. Sud

A10 Genova-Ventimiglia

Direzione Ovest

Celle Ligure-Albisola

Direzione Est

Albisola-Celle Ligure

A13 Bologna-Padova

Direzione Nord

Bologna Interporto-Altedo

Altedo-Ferrara Sud

Ferrara Nord Dir. Nord-Occhiobello Dir. Nord

Occhiobello Dir. Nord-Rovigo Sud-Dir. Nord

Rovigo Sud Dir. Nord-Rovigo Dir. Nord

Rovigo Dir. Nord-Boara Dir. Nord

Boara Dir. Nord-Monselice Dir. Nord

Direzione Sud

Terme Euganee Dir. Sud-Monselice Dir. Sud

Rovigo Dir. Sud-Rovigo Sud Dir. Sud

Rovigo Sud Dir. Sud-Occhiobello

Ferrara Nord-Ferrara Sud Dir Sud

Ferrara Sud Dir Sud-Altedo Dir Sud

A14 Bologna-Taranto

Direzione Nord

Bari Nord Dir. Nord-Bitonto Dir. Nord

Andria Barletta Dir. Nord-Canosa Dir. Nord

Canosa Dir. Nord-All. A16 A14 S Dir. Nord

All. A16 A4 N Dir. Nord-Cerignola Est Dir. Nord

Cerignola Est Dir. Nord-Foggia Zona Industriale Dir. Nord

Foggia Zona Industriale Dir. Nord-Foggia Dir. Nord-M

Foggia Dir. Nord-M-San Severo Dir. Nord

San Severo Dir. Nord-Poggio Imperiale Dir. Nord

Valle del Rubicone-Cesena

Forlì-Faenza

Faenza-All. Ravenna Sud

All. Ramo Casalecchio Dir. Nord-Borgo Panigale Dir. Nord

Direzione Sud

Faenza-Forlì

Castel San Pietro Dir Sud-Imola Dir Sud

Cesena-Valle del Rubicone

Valle del Rubicone-Rimini

San Severo Dir. Sud-Foggia Dir. Sud

Foggia Dir. Sud-Foggia Zona Industriale Dir. Sud

Foggia Zona Industriale Dir. Sud-Cerignola Est Dir. Sud

All. A16 A14 S Dir. Sud-Canosa Dir. Sud

Canosa Dir. Sid-Andria Barletta Dir. Sud

Andria Barletta Dir. Sud-Trani Dir. Sud

Trani Dir. Sud-Molfetta Dir. Sud

Molfetta Dir. Sud-Bitonto Dir. Sud

A16 Napoli-Canosa

Direzione Ovest

Monteforte-Baiano

Direzione Est

Monteforte-Avellino Ovest

A23 Palmanova-Tarvisio

Direzione Ovest

Udine Nord Dir. Nord-Gemona Dir. Nord

Gemona Dir. Nord-Carnia Dir. Nord

Direzione Est

Gemona Dir. Sud-Udine Nord Dir. Sud

Udine Sud Dir. Sud-Nodo A23-A4 Dir. Sud

A26 Genova-Gravellona Toce

Direzione Nord

Masone-Broglio

Ovada Dir. Nord-Predosa Dir. Nord

Direzione Sud

Predosa Dir. Sud-Ovada

Masone-Massimorisso

A28 Portogruaro-Conegliano

Direzione Sud

Azzano Decimo Dir. Sud-Villotta Dir. Sud

A30 Caserta-Salerno

Direzione Nord

Salerno San Severino Dir. Nord-Nocera Pagani Dir. Nord

Sarno-Palma Campania

Direzione Sud

Allacciamento A1 per A30-Nola

All. A30 A16 Dir. Sud-Palma Campania Dir. Sud

Sarno-Nocera Pagani

A56 Tangenziale di Napoli

Direzione Ovest

Camaldoli Dir. Ovest-Vomero Dir. Ovest

Fuorigrotta Dir. Ovest-Agnano Dir. Ovest

Direzione Est

Agnano Dir. Est-Fuorigrotta Dir. Est

Arenella Dir. Est-Capodimonte Dir. Est