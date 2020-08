Autovelox e Tutor: dove sono? (3-9 agosto 2020)

Nella settimana più critica per il traffico in Italia (un giorno da bollino nero e tre con bollini rossi) – quella compresa tra il 3 e il 9 agosto 2020 – vedremo tanti Autovelox e Tutor sulle strade e sulle autostrade del nostro Paese.

Di seguito troverete l’elenco di tutte le postazioni fisse e mobili attive da noi: questa settimana non sono previsti rilevatori mobili in tre regioni (Toscana, Marche e Puglia).

Autovelox mobili dal 3 al 9 agosto 2020

VALLE D’AOSTA

03/08-09/08 T1 Traforo Monte Bianco AO

PIEMONTE

03/08-09/08 A4 Torino-Trieste TO

03/08-09/08 A6 Torino-Savona CN

03/08-09/08 A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia AL

03/08-09/08 A26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

03/08-09/08 A26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

03/08-09/08 SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

03/08-09/08 SS231 di Santa Vittoria CN

03/08-09/08 SS28 del Colle di Nava CN

03/08-09/08 SS702 CN

03/08-09/08 SS703 Tangenziale Est Novara NO

03/08-09/08 SS704 Tangenziale di Mondovì CN

03/08-09/08 SP12 Fondovalle Tanaro CN

03/08-09/08 SP142 del Biellese NO

03/08-09/08 SP229 Lago d’Orta NO

03/08-09/08 SP3 CN

03/08-09/08 SP422 di Valle Macra CN

03/08-09/08 SP661 delle Langhe CN

03/08-08/08 SS21 del Colle della Maddalena CN

03/08-07/08 A4 Torino-Trieste NO

03/08 SS32 Ticinese NO

03/08 SS34 del lago Maggiore VB

03/08 SP299 di Alagna NO

03/08 SP662 di Savigliano CN

04/08 SS231 di Santa Vittoria AT

04/08 SS299 di Alagna NO

04/08 SS662 di Savigliano CN

04/08 SP166 della Val d’Ossola VB

04/08 SP32 Ticinese NO

05/08-09/08 SS32 Ticinese NO

05/08-09/08 SP299 di Alagna NO

05/08-09/08 SP662 di Savigliano CN

05/08 SS33 del Sempione VB

05/08 SP230 di Massazza VC

06/08 SS34 del lago Maggiore VB

07/08 SS231 di Santa Vittoria AT

07/08 SS33 del Sempione VB

08/08 SP166 della Val d’Ossola VB

09/08 A4 Torino-Trieste NO

09/08 SS34 del lago Maggiore VB

09/08 SP456 Nizza Costigliole AT

LIGURIA

03/08 SS1 Aurelia SV

04/08 A15 Parma-La Spezia SP

05/08 A10 Genova-Ventimiglia IM

06/08 A12 Genova-Roma GE

07/08 SS1 Aurelia SP

LOMBARDIA

04/08 SS394 del Verbano Orientale VA

04/08 SP671 della Valle Seriana BG

05/08 SP342 Briantea BG

06/08-07/08 SP128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

06/08 SP61 della Valle di Tresa VA

07/08-09/08 SS9 via Emilia LO

07/08-09/08 SS9 via Emilia MI

07/08-09/08 SP235 di Orzinuovi PV

07/08-09/08 SP235 di Orzinuovi LO

07/08 A35 Bergamo-Nembro-Albino BS

07/08 SS336 dell’Aeroporto della Malpensa MI

07/08 SS340 Regina CO

07/08 SS36 del lago di Como e dello Spluga LC

07/08 SS38 dello Stelvio SO

07/08 SP10 Padana Inferiore MN

07/08 SP525 del Brembo BG

08/08 SS629 del Lago di Monate VA

09/08 SS36 del lago di Como e dello Spluga LC

TRENTINO-ALTO ADIGE

03/08-04/08 SS47 della Valsugana TN

03/08 A22 Brennero-Modena BZ

03/08 SS244 della Val Badia BZ

04/08 SS12 del Brennero BZ

04/08 SS45 bis Gardesana Occidentale TN

05/08 SS240 di Loppo e di Val di Ledro TN

05/08 SS48 delle Dolomiti TN

06/08 A22 Brennero-Modena BZ

06/08 SS43 di Val di Non TN

07/08 SS48 delle Dolomiti TN

08/08-09/08 SS242 Val Gardena BZ

VENETO

03/08-09/08 SS53 Postumia TV

03/08-07/08 A31 Vicenza-Piovene Rocchette VI

03/08-06/08 SS13 Pontebbana TV

03/08 SS434 Transpolesana RO

03/08 SP667 di Caerano TV

03/08 SP71 del Ponte della Muda TV

03/08 SC Tangenziale Limena PD

04/08 A4 Torino-Trieste VE

04/08 SR248 Schiavonesca-Marosticana TV

05/08 A4 Torino-Trieste VR

05/08 SS51 Alemagna BL

05/08 SP667 di Caerano TV

05/08 SC Tangenziale Limena PD

06/08 A4 Torino-Trieste VE

06/08 SP102 Postumia Romana TV

07/08-09/08 SP15 Cadore Mare TV

07/08 SR248 Schiavonesca Marosticana TV

08/08-09/08 A4 Torino-Trieste PD

08/08-09/08 A4 Torino-Trieste VI

08/08-09/08 SR245 Castellana TV

08/08-09/08 SR89 Treviso Mare TV

09/08 SS434 Transpolesana RO

FRIULI-VENEZIA GIULIA

03/08 A34 GO

03/08 RA13 A4 Sistiana-Fernetti TS

03/08 SP1 del Carso TS

03/08 NSA326 Lacotisce Rabuiese TS

04/08-05/08 A4 Torino-Trieste UD

04/08 SS14 della Venezia Giulia TS

04/08 SS202 Triestina TS

04/08 SS58 della Carniola TS

05/08 SS15 via Flavia TS

05/08 SP35 di Opicina TS

05/08 SC viale Miramare TS

07/08-09/08 SS202 Triestina TS

07/08-08/08 A4 Torino-Trieste UD

07/08-08/08 SS14 della Venezia Giulia TS

07/08-08/08 SP35 di Opicina TS

09/08 SS15 via Flavia TS

09/08 SP14 di Muggia TS

EMILIA-ROMAGNA

03/08-09/08 RA08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

03/08-09/08 SS16 Adriatica FE

03/08-09/08 SS309 Romea FE

04/08-05/08 SS63 del Valico del Cerreto RE

04/08-05/08 SC Tang. Piacenza PC

07/08 SC V.le Italia MO

08/08-09/08 A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia PC

08/08 SC Tangenziale Pirandello MO

UMBRIA

04/08 RA Racc. A1 km 15 loc. Cortona PG

05/08 SS675 Umbro-Laziale TR

06/08 SS3 Flaminia PG

LAZIO

03/08 SR156 dei Monti Lepini FR

07/08 SS148 via Pontina LT

08/08 A12 Genova-Roma RM

09/08 A24 Roma-L’Aquila-Teramo Colle Tasso RM

ABRUZZO

03/08-06/08 SS5 Tiburtina Valeria AQ

03/08-06/08 SS690 Avezzano-Sora AQ

03/08-06/08 SR83 Marsicana AQ

03/08-04/08 SS714 Tangenziale di Pescara PE

03/08 SS80 del Gran Sasso d’Italia TE

04/08-05/08 SS16 Adriatica CH

04/08-05/08 SS650 Fondo valle Trigno CH

04/08-05/08 SS652 di Fondo Valle Sangro CH

04/08 SS17 dell’Appennino Abruzzese ed Appullo Sannitico AQ

04/08 SR479 Sannite AQ

05/08 SS80 del Gran Sasso d’Italia TE

06/08 SS17 dell’Appennino Abruzzese ed Appullo Sannitico AQ

06/08 SR479 Sannite AQ

07/08 SS80 del Gran Sasso d’Italia TE

08/08-09/08 SS80 del Gran Sasso d’Italia AQ

08/08-09/08 SR577 del lago di Campotosto AQ

09/08 SS5 Tiburtina Valeria AQ

09/08 SS690 Avezzano-Sora AQ

09/08 SR83 Marsicana AQ

MOLISE

03/08-09/08 SS17 Appullo Sannitica CB

03/08-09/08 SS647 Fondo Valle del Biferno CB

03/08-09/08 SS87 CB

07/08 SS85 Venafrana IS

CAMPANIA

03/08-09/08 A1 Milano-Napoli CE

03/08-09/08 A3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria NA

03/08-09/08 A3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria SA

03/08-09/08 A16 Napoli-Canosa AV

03/08-09/08 A2 del Mediterraneo SA

03/08-09/08 A30 Napoli-Salerno SA

03/08-09/08 RA02 di Avellino CE

03/08-09/08 SS268 del Vesuvio NA

03/08-09/08 SS7 Appia CE

03/08-09/08 SS7 Appia Quater via Domitiana CE

03/08-07/08 A30 Napoli-Salerno CE

03/08 SP430 SA

04/08 RA09 di Benevento BN

04/08 SR562 Omingardina SA

05/08 SS517 Variante Bussentina SA

06/08 RA09 di Benevento BN

06/08 SS18 Tirrena Inferiore SA

07/08 SS407 Basentana BN

07/08 SP430 SA

08/08 SS18 Tirrena Inferiore SA

09/08 A30 Napoli-Salerno CE

BASILICATA

03/08-09/08 SS99 MT

04/08 RA05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

05/08-06/08 SS407 Basentana PZ

05/08 SS598 di Fondo Valle d’Agri PZ

05/08 SS658 Potenza-Melfi PZ

07/08-08/08 SS658 Potenza-Melfi PZ

08/08 RA05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

09/08 SS407 Basentana PZ

09/08 SS598 di Fondpo Valle d’Agri PZ

CALABRIA

03/08-04/08 SS682 Jonio-Tirreno RC

05/08 SS106 Jonica RC

06/08-07/08 SS682 Jonio-Tirreno RC

07/08-08/08 SS106 Jonica RC

09/08 SS682 Jonio-Tirreno RC

SICILIA

03/08-09/08 A18 Messina-Palermo ME

03/08-09/08 A29 Palermo-Mazara del Vallo TP

03/08-09/08 SS113 Settentrionale Sicula ME

03/08-05/08 A29 Palermo-Mazara del Vallo PA

03/08-04/08 A20 Messina-Catania CT

03/08 SS115 Sud Occidentale Sicula AG

03/08 SS192 CT

03/08 SS626 CL

03/08 SS640 di Porto Empedocle CL

04/08 SS113 PA

04/08 SS189 PA

04/08 SS192 EN

04/08-06/08 SS640 di Porto Empedocle AG

05/08-08/08 SS626 CL

06/08 SS113 PA

07/08 SS189 PA

08/08 A19 Palermo-Catania CL

09/08 SS115 Sud Occidentale Sicula AG

SARDEGNA

03/08 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU

03/08 SS729 Sassari-Olbia SS

04/08 SS125 Orientale Sarda CA

04/08 SS129 Trasversale Sarda NU

04/08 SS131 Carlo Felice CA

05/08-06/08 SS131 Carlo Felice SS

06/08 SS125 Orientale Sarda CA

06/08 SS131 Carlo Felice CA

06/08 SS131 Carlo Felice OR

06/08 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU

06/08 SS729 Sassari-Olbia SS

07/08 SS389 di Buddusò e del Correboi NU

08/08 SS131 Carlo Felice CA

09/08 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU