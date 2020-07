Autovelox e Tutor: dove sono? (20-26 luglio 2020)

Tanti Autovelox e Tutor saranno presenti sulle strade e sulle autostrade d’Italia dal 20 al 26 luglio 2020.

Di seguito troverete l’elenco di tutte le postazioni fisse e mobili attive nel nostro Paese: questa settimana non sono previsti rilevatori mobili in quattro regioni (Toscana, Marche, Campania e Basilicata).

Autovelox mobili dal 20 al 26 luglio 2020

VALLE D’AOSTA

20/07-26/07 T1 Traforo Monte Bianco AO

PIEMONTE

20/07-26/07 A4 Torino-Trieste NO

20/07-26/07 A6 Torino-Savona CN

20/07-26/07 A6 Torino-Savona TO

20/07-26/07 A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia AL

20/07-26/07 A26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

20/07-26/07 A26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

20/07-26/07 SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

20/07-26/07 SS21 del Colle della Maddalena CN

20/07-26/07 SS231 di Santa Vittoria CN

20/07-26/07 SS28 del Colle di Nava CN

20/07-26/07 SS702 CN

20/07-26/07 SS703 Tangenziale Est Novara NO

20/07-26/07 SS704 Tangenziale di Mondovì CN

20/07-26/07 SP12 Fondovalle Tanaro CN

20/07-26/07 SP142 del Biellese NO

20/07-26/07 SP229 Lago d’Orta NO

20/07-26/07 SP422 di Valle Macra CN

20/07-26/07 SP661 delle Langhe CN

20/07-22/07 SP3 CN

20/07 A4 Torino-Trieste TO

20/07 SS32 Ticinese NO

20/07 SS33 del Sempione VB

20/07 SP299 di Alagna NO

20/07 SP662 di Savigliano CN

21/07 T4-A32 Torino-Bardonecchia TO

21/07 SS299 di Alagna NO

21/07 SS34 del lago Maggiore VB

21/07 SS662 di Savigliano CN

21/07 SP32 Ticinese NO

22/07-26/07 A4 Torino-Trieste TO

22/07-26/07 SS32 Ticinese NO

22/07-26/07 SP299 di Alagna NO

22/07-26/07 SP662 di Savigliano CN

22/07 SS33 del Sempione VB

23/07 SP166 della Val d’Ossola VB

23/07 SP23 Canelli Castagnole AT

24/07 SS33 del Sempione VB

25/07 SS231 di Santa Vittoria AT

25/07 SP166 della Val d’Ossola VB

26/07 SS33 del Sempione VB

26/07 SP3 CN

26/07 SP456 Nizza Costigliole AT

LIGURIA

20/07-26/07 A6 Torino-Savona SV

LOMBARDIA

20/07 SS9 via Emilia LO

20/07 SS9 via Emilia MI

20/07 SP235 di Orzinuovi LO

20/07 SP235 di Orzinuovi PV

21/07 SP69 di Santa Caterina VA

22/07 SS9 via Emilia LO

22/07 SS9 via Emilia MI

22/07 SP128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

22/07 SP235 di Orzinuovi PV

22/07 SP235 di Orzinuovi LO

23/07 SS233 Varesina VA

24/07-26/07 SS9 via Emilia LO

24/07-26/07 SS9 via Emilia MI

24/07-26/07 SP235 di Orzinuovi LO

24/07-26/07 SP235 di Orzinuovi PV

24/07 SP342 Briantea BG

24/07 SP61 della Valle di Tresa VA

25/07-26/07 SS36 del lago di Como e dello Spluga LC

25/07 A7 Milano-Genova PV

25/07 SS340 Regina CO

26/07 SS629 del Lago di Monate VA

TRENTINO-ALTO ADIGE

20/07 SS43 di Val di Non TN

21/07 SS240 di Loppo e di Val di Ledro TN

21/07 SS47 della Valsugana TN

22/07 SS244 della Val Badia BZ

22/07 SS49 della Val Pusteria BZ

23/07-24/07 SS48 delle Dolomiti TN

23/07 SS38 dello Stelvio BZ

24/07 SS45 bis Gardesana Occidentale TN

25/07-26/07 SS244 della Val Badia BZ

VENETO

20/07-26/07 SS53 Postumia TV

20/07-24/07 A31 Vicenza-Piovene Rocchette VI

20/07-22/07 SS13 Pontebbana TV

20/07 SP15 Cadore Mare TV

20/07 SP667 di Caerano TV

21/07 SR348 Feltrina TV

21/07 SR89 Treviso Mare TV

21/07 SC Tangenziale Limena PD

22/07-23/07 SP15 Cadore Mare TV

22/07 SS434 Transpolesana RO

22/07 SP667 di Caerano TV

22/07 SP71 del Ponte della Muda TV

22/07 SC Tangenziale Limena PD

23/07-24/07 A4 Torino-Trieste VE

23/07-24/07 SR89 Treviso Mare TV

23/07 SR245 Castellana TV

24/07 A4 Torino-Trieste VR

24/07 SP19 di Vedelago TV

25/07-26/07 A4 Torino-Trieste VI

25/07-26/07 A4 Torino-Trieste PD

25/07 SR245 Castellana TV

26/07 SP19 di Vedelago TV

26/07 SP667 di Caerano TV

FRIULI-VENEZIA GIULIA

20/07 RA13 A4 Sistiana-Fernetti TS

20/07 SP1 del Carso TS

20/07 NSA326 Lacotisce Rabuiese TS

21/07-23/07 A4 Torino-Trieste UD

21/07 SS14 della Venezia Giulia TS

21/07 SS202 Triestina TS

21/07 SS58 della Carniola TS

22/07 SS15 via Flavia TS

22/07 SP35 di Opicina TS

22/07 SC viale Miramare TS

23/07 A34 GO

25/07 A4 Torino-Trieste UD

25/07 RA13 A4 Sistiana-Fernetti TS

25/07 RA14 Villa Opicina-Fernetti TS

25/07 SC1 del Carso TS

26/07 SS15 via Flavia TS

26/07 SS202 Triestina TS

26/07 SP14 di Muggia TS

EMILIA-ROMAGNA

20/07-26/07 SS16 Adriatica FE

20/07-23/07 SS309 Romea FE

20/07-21/07 RA08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

21/07 SS63 del Valico del Cerreto RE

22/07 SS16 Adriatica RN

23/07 SS63 del Valico del Cerreto RE

23/07 SP45 di Val di Trebbia PC

24/07 SS16 Adriatica RN

24/07 SC Complanare Luigi Einaudi MO

25/07-26/07 A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia PC

25/07-26/07 SS309 Romea FE

25/07 SC Tangenziale Modena-Sassuolo MO

26/07 RA08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

UMBRIA

20/07 SS675 Umbro-Laziale TR

21/07 SS3 Flaminia PG

22/07 SS3 Bis km 56 Deruta PG

23/07 RA Racc. A1 km 15 Loc. Cortona PG

LAZIO

24/07 SR156 dei Monti Lepini FR

25/07 SS148 via Pontina LT

26/07 A12 Genova-Roma RM

ABRUZZO

20/07-23/07 RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

20/07-23/07 SS649 di Fondo Valle Alento CH

20/07-23/07 SS656 Val Pescara e Chieti CH

20/07-23/07 SS714 var. Francavilla al mare CH

20/07-21/07 SS16 Adriatica CH

20/07-21/07 SS650 Fondo valle Trigno CH

20/07-21/07 SS652 di Fondo Valle Sangro CH

21/07-22/07 SS5 Tiburtina Valeria AQ

21/07-22/07 SS690 Avezzano-Sora AQ

21/07-22/07 SR83 Marsicana AQ

21/07 A24 Roma-L’Aquila-Teramo AQ

22/07 SS714 Tangenziale di Pescara PE

22/07 SS80 del Gran Sasso d’Italia TE

24/07-25/07 A24 Roma-L’Aquila-Teramo AQ

24/07-25/07 SS5 Tiburtina Valeria AQ

24/07-25/07 SS690 Avezzano-Sora AQ

24/07-25/07 SR83 Marsicana AQ

24/07 SS714 Tangenziale di Pescara PE

25/07-26/07 SS83 Marsicana AQ

25/07 RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

25/07 SS16 Adriatica CH

25/07 SS650 Fondo valle Trigno CH

25/07 SS652 di Fondo Valle Sangro CH

25/07 SS80 del Gran Sasso d’Italia TE

26/07 SS714 Tangenziale di Pescara PE

MOLISE

20/07-26/07 SS17 Appullo Sannitica CB

20/07-26/07 SS647 Fondo Valle del Biferno CB

20/07-26/07 SS87 CB

22/07 SS17 dell’Appennino Abruzzese ed Appullo Sannitico IS

23/07 SS85 Venafrana IS

PUGLIA

20/07-26/07 SS379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne BR

20/07 SS100 di Gioia del Colle BA

20/07 SS16 Adriatica BA

22/07-25/07 SS100 di Gioia del Colle BA

22/07-23/07 SS688 di Mattinata FG

23/07 SS106 Jonica TA

24/07-26/07 SS16 Adriatica BA

24/07 SS101 Salentina di Gallipoli LE

24/07 SS89 Garganica FG

26/07 SS688 di Mattinata FG

CALABRIA

20/07-21/07 SS682 Jonio-Tirreno RC

22/07 SS106 Jonica RC

24/07-26/07 SS106 Jonica RC

26/07 SS682 Jonio-Tirreno RC

SICILIA

20/07-26/07 A18 Messina-Palermo ME

20/07-26/07 SS113 Settentrionale Sicula ME

20/07 SS115 CL

20/07 SS189 PA

20/07 SS192 CT

20/07 SS192 EN

21/07-25/07 A29 Palermo-Mazara del Vallo TP

21/07 SS626 CL

22/07-23/07 A29 Palermo-Mazara del Vallo PA

22/07 SS640 di Porto Empedocle AG

22/07 SS640 di Porto Empedocle CL

23/07 A19 Palermo-Catania CL

23/07 SS113 PA

24/07-25/07 A18 Dir CT

24/07 SS115 Sud Occidentale Sicula AG

24/07 SS189 PA

24/07 SS626 CL

24/07 SS640 di Porto Empedocle CL

25/07 A19 Palermo-Catania CL

25/07 A29 Palermo-Mazara del Vallo PA

25/07 SS113 PA

26/07 SS640 di Porto Empedocle AG

SARDEGNA

20/07-23/07 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU

20/07 SS125 Orientale Sarda CA

20/07 SS131 Carlo Felice CA

20/07 SS729 Sassari-Olbia SS

22/07 SS131 Carlo Felice CA

22/07 SS389 di Buddusò e del Correboi NU

22/07 SS729 Sassari-Olbia SS

23/07 SS125 Orientale Sarda

CA

23/07 SS131 Dir. Centrale Nuorese SS

23/07 SS291 della Nurra SS

24/07 SS131 Carlo Felice CA

24/07 SS131 Carlo Felice OR

25/07 SS129 Trasversale Sarda NU

25/07 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU

Autovelox fissi in autostrada: dove sono

PIEMONTE

T4 Traforo del Frejus interno galleria (dir. Francia Italia) Bardonecchia (TO)

A55 Tangenziale Nord km 08+250 (dir. Nord) Collegno (TO)

A55 Tangenziale Sud km 15+680 (dir. Sud) Nichelino (TO)

VENETO

A4 Torino-Trieste km 423+850 (dir. Ovest) Noventa di Piave (VE)

A4 Torino-Trieste km 417+900 (dir. Ovest) Meolo (VE)

A4 Torino-Trieste km 406+950 (dir. Est) Quarto d’Altino (VE)

A4 Torino-Trieste km 417+350 (dir. Est) Meolo (VE)

TOSCANA

A1 Milano-Napoli km 305+500 (dir. Nord) Bagno a Ripoli (FI)

A1 Milano-Napoli km 362+500 (dir. Sud) Civitella in Val di Chiana (AR)

A11 Firenze-Pisa Nord km 35,500 (dir. Ovest) Serravalle Pistoiese (PT)

A12 Livorno-Rosignano km 196+500 (dir. Nord) Rosignano Marittimo (LI)

A12 Livorno-Rosignano km 200+500 (dir. Sud) Rosignano Marittimo (LI)

A15 Parma-La Spezia km 53+000 (dir. Nord) Berceto (PR)

MARCHE

A14 Bologna-Taranto km 154+060 (dir. Sud) Pesaro (PU)

A14 Bologna-Taranto km 254+340 (dir. Nord) Potenza Picena (MC)

A14 Bologna-Taranto km 290+540 (dir. Nord) Campofilone (FM)

RA11 Ascoli-Mare km 03+800 (dir. Est) Ascoli Piceno (AP)

UMBRIA

RA6 Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia km 57+050 (dir. Est) Perugia (PG)

CAMPANIA

RA2 Avellino-Salerno km 17+015 (dir. Sud) Montoro (AV)

PUGLIA

A14 Bologna-Taranto km 683+397 (dir. Sud) Bitritto (BA)

A14 Bologna-Taranto km 689+715 (dir. Nord) Sannicandro di Bari (BA)

Autovelox fissi sulle strade statali: dove sono

LOMBARDIA

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 08+550 (dir. Ovest) Cardano al Campo (VA)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 17+680 (dir. Est) Lonate Pozzolo (VA)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 32+700 (dir. Ovest) Inveruno (MI)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 33+700 (dir. Est) Meseno (MI)

FRIULI VENEZIA GIULIA

SR463 km 49+300 (dir. Sx) San Vito al Tagliamento (PN)

SR463 km 50+225 (dir. Dx) San Vito al Tagliamento (PN)

SR464 km 13+930 (dir. Sx) Spilimbergo (PN)

SR464 km 14+837 (dir. Dx) Spilimbergo (PN)

SR251 km 79+903 (dir. Sx) Claut (PN)

SR251 km 94+596 (dir. Dx) Erto e Casso (PN)

UMBRIA

SS3 bis (Itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 72+500 (dir. Nord) Perugia

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 73+500 (dir. Sud) Perugia

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 39+750 (dir. Nord) Todi (PG)

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 40+800 (dir. Sud) Todi (PG)

SS675 Viterbo-Terni (SS Umbro-Laziale) km 52+120 (dir. Sud) Narni (TR)

MARCHE

SS73 Fano Grosseto km 95+150 (dir. Est) Colli al Metauro (PU)

SS73 Fano Grosseto km 102+550 (dir. Ovest) Cartoceto (PU)

SS76 Della Val d’Esino km 64+000 (dir. Ovest) Jesi (AN)

SS77 Foligno-Civitanova Marche (SS della Valle del Chienti) km 88+600 (dir. Est) Corridonia (MC)

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) km 294+620 (dir. Nord) Ancona

PUGLIA

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) km 609+000 (dir. Nord) Chieuti (FG)

BASILICATA

SS658 Potenza-Melfi km 2+600 (dir. Nord) Potenza

CALABRIA

SS106 Reggio Calabria-Taranto (SS Jonica) km 240+900

Crotone

Tutor: dove sono

A1 Milano-Napoli

Direzione Nord

Caserta Nord Dir. Nord-Santa Maria Capua Vetere Dir. Nord

San Vittore-Cassino

Cassino-Pontecorvo

Colleferro-Valmontone

San Cesareo Dir. Nord-Monteporzio Dir. Nord

Allacciamento Racc. Roma Sud A1 N Dir. Nord-Allacciamento A24 A1 S Dir Nord – M

Allacciamento Racc. Roma Nord per A1-Ponzano Romano

Ponzano Romano-Magliano Sabina

Magliano Sabina-Orte

Firenzuola-Badia

Reggio Emilia-Campegine

Campegine-Parma

Modena Sud Dir. Nord-Modena Nord Dir. Nord

Fidenza Dir. Nord-Fiorenzuola Dir. Nord

Fiorenzuola Dir. Nord-Piacenza Sud Dir. Nord

Piacenza Sud Dir. Nord-Piacenza Nord Dir. Nord

Casale Dir. Nord-Lodi Dir. Nord

Direzione Sud

Fidenza Dir. Sud-All. A15 A1 N Dir. Sud

Modena Sud Dir Sud-All A14 A1 N dir Sud

Badia-Firenzuola

Orte Dir Sud-Ponzano Romano Dir Sud

Ponzano Romano Dir. Sud-All. RAC RM-N A1 Dir. Sud

All. A24 A1 S Dir. Sud-All Rac RM-S A1 N Dir. Sud

Allacciamento A1 per Roma Sud-Colleferro

Monteporzio Dir Sud-San Cesareo Dir Sud

Frosinone Dir Sud-Ceprano Dir Sud

San Vittore-Caianello

SM Capua Vetere Dir Sud-Caserta Nord Dir Sud

A4 Torino-Trieste

Direzione Ovest

San Stino Dir. Ovest-San Donà Dir. Ovest

Ospitaletto Dir. Ovest-Rovato Dir. Ovest

Rovato Dir. Ovest-Palazzolo Dir. Ovest

Palazzolo Dir. Ovest-Ponte Oglio Dir. Ovest

Ponte Oglio Dir. Ovest-Grumello Dir. Ovest

Grumello Dir. Ovest-Seriate Dir. Ovest

Seriate Dir. Ovest-Bergamo Dir. Ovest

Dalmine Dir Ovest-Capriate Dir Ovest

Capriate Dir Ovest-Cavenago Dir Ovest

Direzione Est

Trezzo Dir. Est-Dalmine Dir. Est

Bergamo Dir. Est-Seriate Dir. Est

Ponte Oglio Dir. Est-Palazzolo Dir. Est

Palazzolo Dir. Est-Rovato Dir. Est

Rovato Dir. Est-Ospitaletto Dir. Est

Cessalto Dir. Est-San Stino Dir. Est

San Stino Dir. Est-Portogruaro Dir. Est

Villesse Dir. Est-Redipuglia Dir. Est

A5 Torino-Monte Bianco

Direzione Francia

Traforo Monte Bianco Sud-Traforo Monte Bianco Nord

Direzione Italia

Traforo Monte Bianco Nord-Traforo Monte Bianco Sud

A7 Milano-Genova

Direzione Nord

Busalla-Ronco Scrivia

Ronco Scrivia-Isola del Cantone

A8 Milano-Varese

Direzione Nord

Castellanza Dir Nord-Busto Arsizio Dir Nord

Direzione Sud

Busto Arsizio Dir. Sud-Castellanza Dir. Sud

A10 Genova-Ventimiglia

Direzione Ovest

Celle Ligure-Albisola

Direzione Est

Albisola-Celle Ligure

A13 Bologna-Padova

Direzione Nord

Bologna Interporto-Altedo

Altedo-Ferrara Sud

Ferrara Nord Dir. Nord-Occhiobello Dir. Nord

Occhiobello Dir. Nord-Rovigo Sud-Dir. Nord

Rovigo Sud Dir. Nord-Rovigo Dir. Nord

Rovigo Dir. Nord-Boara Dir. Nord

Boara Dir. Nord-Monselice Dir. Nord

Direzione Sud

Terme Euganee Dir. Sud-Monselice Dir. Sud

Rovigo Dir. Sud-Rovigo Sud Dir. Sud

Rovigo Sud Dir. Sud-Occhiobello

Ferrara Nord-Ferrara Sud Dir Sud

Ferrara Sud Dir Sud-Altedo Dir Sud

A14 Bologna-Taranto

Direzione Nord

Bari Nord Dir. Nord-Bitonto Dir. Nord

Andria Barletta Dir. Nord-Canosa Dir. Nord

Canosa Dir. Nord-All. A16 A14 S Dir. Nord

All. A16 A4 N Dir. Nord-Cerignola Est Dir. Nord

Cerignola Est Dir. Nord-Foggia Zona Industriale Dir. Nord

Foggia Zona Industriale Dir. Nord-Foggia Dir. Nord-M

Foggia Dir. Nord-M-San Severo Dir. Nord

San Severo Dir. Nord-Poggio Imperiale Dir. Nord

Valle del Rubicone-Cesena

Forlì-Faenza

Faenza-All. Ravenna Sud

All. Ramo Casalecchio Dir. Nord-Borgo Panigale Dir. Nord

Direzione Sud

Faenza-Forlì

Castel San Pietro Dir Sud-Imola Dir Sud

Cesena-Valle del Rubicone

Valle del Rubicone-Rimini

San Severo Dir. Sud-Foggia Dir. Sud

Foggia Dir. Sud-Foggia Zona Industriale Dir. Sud

Foggia Zona Industriale Dir. Sud-Cerignola Est Dir. Sud

All. A16 A14 S Dir. Sud-Canosa Dir. Sud

Canosa Dir. Sid-Andria Barletta Dir. Sud

Andria Barletta Dir. Sud-Trani Dir. Sud

Trani Dir. Sud-Molfetta Dir. Sud

Molfetta Dir. Sud-Bitonto Dir. Sud

A16 Napoli-Canosa

Direzione Ovest

Monteforte-Baiano

Direzione Est

Monteforte-Avellino Ovest

A23 Palmanova-Tarvisio

Direzione Ovest

Udine Nord Dir. Nord-Gemona Dir. Nord

Gemona Dir. Nord-Carnia Dir. Nord

Direzione Est

Gemona Dir. Sud-Udine Nord Dir. Sud

Udine Sud Dir. Sud-Nodo A23-A4 Dir. Sud

A26 Genova-Gravellona Toce

Direzione Nord

Masone-Broglio

Ovada Dir. Nord-Predosa Dir. Nord

Direzione Sud

Predosa Dir. Sud-Ovada

Masone-Massimorisso

A28 Portogruaro-Conegliano

Direzione Sud

Azzano Decimo Dir. Sud-Villotta Dir. Sud

A30 Caserta-Salerno

Direzione Nord

Salerno San Severino Dir. Nord-Nocera Pagani Dir. Nord

Sarno-Palma Campania

Direzione Sud

Allacciamento A1 per A30-Nola

All. A30 A16 Dir. Sud-Palma Campania Dir. Sud

Sarno-Nocera Pagani

A56 Tangenziale di Napoli

Direzione Ovest

Camaldoli Dir. Ovest-Vomero Dir. Ovest

Fuorigrotta Dir. Ovest-Agnano Dir. Ovest

Direzione Est

Agnano Dir. Est-Fuorigrotta Dir. Est

Arenella Dir. Est-Capodimonte Dir. Est