DR è una Casa automobilistica low-cost “cino-molisana” che vende SUV cinesi dell’azienda Chery rivedute e corrette a Macchia d’Isernia. Un brand che non vanta una tecnologia all’avanguardia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici del brand “italiano”.

DR: la tecnologia sigla per sigla

6D-BODY

6D-BODY è un concetto di costruzione del telaio.

ACTECO

ACTECO è una famiglia di motori realizzata dall’azienda cinese Chery.

AutoHold

Il sistema AutoHold inserisce automaticamente il freno di stazionamento nel momento in cui si arresta l’auto.

Bi-Fuel

La sigla Bi-Fuel identifica le DR a GPL.

CVT

Il CVT è il cambio automatico a variazione continua.

DCT

IL DCT è il cambio automatico a doppia frizione.

EPB

L’EPB è il freno a mano elettronico.

Follow me home

La tecnologia Follow me home permette di mantenere accesi gli anabbaglianti per un tempo predeterminato dopo lo spegnimento del motore.

HDC

Il sistema HDC (acronimo di Hill Descent Control) mantiene costante la velocità nelle discese ripide senza che il conducente debba agire su acceleratore e freno.

HHC

Quando si parte in salita l’HHC (acronimo di Hill Hold Control) impedisce automaticamente al veicolo di scorrere all’indietro per 2 secondi dal rilascio del pedale del freno.

Keyless

La modalità keyless consente di aprire/chiudere le portiere e accendere/spegnere l’auto tenendo la chiave in tasca.

MT

La sigla MT identifica le DR dotate di cambio manuale.

Park assist

La sigla Park assist indica i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Thermohybrid

Non fatevi ingannare dal nome. La sigla Thermohybrid non riguarda i motori ibridi (non presenti nella gamma DR) ma indica semplicemente i modelli a GPL della Casa cino-molisana.

TPMS

Il TPMS è il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Wireless Charger

Il Wireless Charger consente di ricaricare senza fili lo smartphone.