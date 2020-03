Cuscinetti ruota auto, quando si rompono e come cambiarli

I cuscinetti della ruota dell’auto sono gli elementi più importanti delle sospensioni. Per questo motivo è bene sapere come funzionano, a cosa servono, come possono rompersi, le conseguenze e come cambiarli.

Cuscinetti ruota auto: di cosa si tratta

I cuscinetti dell’auto, come abbiamo detto, sono l’elemento principale delle sospensioni e in genere trovano posto nel mozzo. Si tratta del punto in cui le ruote e i freni risultano attaccati, ma i cuscinetti possono anche trovarsi sotto il tamburo o il rotore. Questi elementi, mentre la macchina si muove su strada, lasciano la libertà di girare al volante. Molte auto hanno un cuscinetto interno e uno esterno per ogni ruota.

Le due componenti principali di un cuscinetto sono la gara e il cuscinetto stesso; quest’ultimo è formato da un contenitore metallico, che viene premuto su una serie di cuscinetti a sfera che stanno attorno all’alloggiamento in metallo. I cuscinetti a sfera danno il via all’accensione della gara, che è una superficie in metallo molto liscia. Mentre una ruota è in azione, la pressione dei cuscinetti che spinge sulla superficie del mozzo permette alla ruota stessa di girare senza alcun attrito. Solitamente i cuscinetti sono posti lungo due file parallele, sono ricoperti di grasso e sono attraversati dai perni dei giunti omocinetici. I cuscinetti hanno l’obiettivo di permettere al giunto di ruotare all’interno del fusello e quindi di consentire ai semiassi di trasmettere il movimento rotatorio alle stesse.

Cuscinetti ruota auto rotti: come ci si accorge

I cuscinetti delle ruote possono rompersi con differente frequenza e facilità. La prima ragione per cui capita è l’usura, che viene provocata da fattori differenti, primo tra tutti la sporcizia. I cuscinetti presentano i cosiddetti anelli di tenuta, protezioni che servono a isolarli da detriti e sporco, si tratta di guarnizioni specifiche. Nel momento in cui questi si rovinano, lo sporco inizia ad infiltrarsi e così i cuscinetti e la gara si danneggiano. Anche l’utilizzo prolungato ovviamente porta all’usura e mina la capacità dei cuscinetti di funzionare correttamente. Può succedere che il cuscinetto sia talmente usurato che cada letteralmente a pezzi, in questo caso sconsigliamo assolutamente di guidare l’auto, perché potrebbe essere davvero pericoloso, a volte addirittura impossibile. I freni infatti smettono di funzionare e diventa difficilissimo far mantenere l’orientamento alla ruota.

Il rumore è il sintomo più evidente di malfunzionamento dei cuscinetti, uno stridio da sfregamento che l’auto produce quanto è in marcia, anche lo sterzo vago è un altro sintomo diffuso, che si presenta quando il livello di usura dei cuscinetti è già consistente. La ruota in questo caso si muove sulla strada in modo non uniforme e le sospensioni risultano vibranti.

Cuscinetti ruota auto rotti: rischi e conseguenze

Il malfunzionamento o la rottura dei cuscinetti della ruota dell’auto possono avere conseguenze molto serie. Innanzitutto ne risente la sicurezza su strada. La tenuta del veicolo infatti peggiora notevolmente. Ciò fa sì che guidare la macchina diventa molto complicato e che le vibrazioni delle sospensioni e dello sterzo si sentano parecchio. La ruota in questo caso, oltretutto, fa molta fatica a mantenersi lungo il suo asse e quindi si presenta il rischio di sbandare con più facilità. È fondamentale sostituire i cuscinetti rotti per tempo, per evitare di andare a danneggiare anche altre componenti del veicolo, come le sospensioni.

È molto difficile riuscire a cambiare in autonomia i cuscinetti della propria auto, è fondamentale rivolgersi direttamente a un’officina specializzata, dove un meccanico esperto chiaramente provvederà alla sostituzione degli elementi danneggiati in piena sicurezza e con tutte le strumentazioni e le conoscenze utili.